search
ΠΕΜΠΤΗ 13.11.2025 21:42
search
MENU CLOSE
ΣΙΝΕΜΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.11.2025 20:07

Οδύσσεια: Εντυπωσιάζουν οι νέες εικόνες από την ταινία του Νόλαν

13.11.2025 20:07
odysseia

Άκρως εντυπωσιακές και επιβλητικές είναι οι νέες εικόνες από την ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν «Οδύσσεια», τις οποίες εξασφάλισε αποκλειστικά το αμερικανικό περιοδικό «Empire», και θα δημοσιευτούν στο τεύχος του Ιανουαρίου.

Με κόστος παραγωγής που αγγίζει τα 250 εκατομμύρια δολάρια, η «Οδύσσεια» είναι το ακριβότερο φιλμ που έχει γυρίσει ποτέ ο διάσημος Βρετανός σκηνοθέτης, με την ταινία να έχει γυριστεί για πρώτη φορά εξ ολοκλήρου σε IMAX, ενώ μέρος των γυρισμάτων πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα.

Οδύσσεια: Επιβλητικές και άκρως ατμοσφαιρικές σκηνές αποκαλύπτει το «Empire»

Στις εικόνες που έρχονται στο «φως» μέσω των σχετικών αναρτήσεων στα social media του περιοδικού «Empire» καταγράφεται μια νυχτερινή λήψη, όπου οι Έλληνες τραβούν με σχοινιά από τη θάλασσα τον Δούρειο Ίππο.

Σε άλλη φωτογραφία, οι Έλληνες εμφανίζονται πάνοπλοι με τον Ματ Ντέιμον στο ρόλο του Οδυσσέα σε πρώτο πλάνο.

Η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αίθουσες τον Ιούλιο του 2026.

Διαβάστε επίσης:

«Ice Cream Man»: Η πρώτη εικόνα και το καστ της ταινίας τρόμου – «Η πιο τρομακτική ιδέα 20 ετών παίρνει σάρκα και οστά» (photo)

«The Devil Wears Prada 2»: Οι Meryl Streep και Anne Hathaway επιστρέφουν στο teaser του πολυαναμενόμενου sequel (photos/video)

Ταινίες Πρώτης Προβολής: Νυρεμβέργη, κορεάτικο «τσεκούρι» και η επιστροφή του Ντάνιελ Ντέι Λιούις με τη δραματική «Ανεμώνη» (Videos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
siamisiis-e1645769974413_2
BUSINESS

HELLENiQ Energy: Διπλασιασμός συγκρίσιμων EBITDA στο γ’ τριμήνο – Προσωρινό μέρισμα €0,20 ανά μετοχή

kimberly
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: «Πολύ σημαντικό που τόσοι πολλοί επιθυμούν να έρθουν αμερικανικές υποδομές στην Ελλάδα»

nikos-mixas
LIFESTYLE

Από το Fame Story, γιατρός του ΕΚΑΒ – Ο Νίκος Μίχας στην «πρώτη γραμμή» (Video)

kroatia
ΚΟΣΜΟΣ

Συντριβή τουρκικού πυροσβεστικού αεροσκάφους στην Κροατία – Νεκρός ο πιλότος

Untitled-design-10
ΕΛΛΑΔΑ

Επεισόδιο με πυροβολισμούς στον Άγιο Δημήτριο: Διαρρήκτες τραυμάτισαν αστυνομικούς, ανθρωποκυνηγητό της ΕΛ.ΑΣ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
metro_oasa_0909_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Έκλεισαν οι σταθμοί «Νέος Κόσμος», «Άγιος Ιωάννης» και «Δάφνη» – Σε ισχύ οι νέες ρυθμίσεις στη Γραμμή 2

mia-nyxta-mono
MEDIA

Νύχτα… διαρκείας στην κορυφή της τηλεθέασης (11/11)

giannaris mamdani ny
ΚΟΣΜΟΣ

Μιχάλης Γιάνναρης: Ποιος είναι ο ομογενής που βρίσκεται στο πλευρό του νέου δημάρχου της Νέας Υόρκης Ζόχραν Μαμντάνι

kris jenner
LIFESTYLE

Η Κρις Τζένερ διέγραψε τις φωτογραφίες της Μέγκαν Μαρκλ και του Πρίγκιπα Χάρι από το πάρτι των 70ών γενεθλίων της

liagkas-lazopoulos-new
MEDIA

Λαζόπουλος σε Λιάγκα: «Αν θες να με πας στα δικαστήρια, ο δρόμος ανοιχτός - Η άποψή μου δεν αλλάζει» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 13.11.2025 21:42
siamisiis-e1645769974413_2
BUSINESS

HELLENiQ Energy: Διπλασιασμός συγκρίσιμων EBITDA στο γ’ τριμήνο – Προσωρινό μέρισμα €0,20 ανά μετοχή

kimberly
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: «Πολύ σημαντικό που τόσοι πολλοί επιθυμούν να έρθουν αμερικανικές υποδομές στην Ελλάδα»

nikos-mixas
LIFESTYLE

Από το Fame Story, γιατρός του ΕΚΑΒ – Ο Νίκος Μίχας στην «πρώτη γραμμή» (Video)

1 / 3