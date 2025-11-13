Οδύσσεια: Εντυπωσιάζουν οι νέες εικόνες από την ταινία του Νόλαν

Άκρως εντυπωσιακές και επιβλητικές είναι οι νέες εικόνες από την ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν «Οδύσσεια», τις οποίες εξασφάλισε αποκλειστικά το αμερικανικό περιοδικό «Empire», και θα δημοσιευτούν στο τεύχος του Ιανουαρίου.

Με κόστος παραγωγής που αγγίζει τα 250 εκατομμύρια δολάρια, η «Οδύσσεια» είναι το ακριβότερο φιλμ που έχει γυρίσει ποτέ ο διάσημος Βρετανός σκηνοθέτης, με την ταινία να έχει γυριστεί για πρώτη φορά εξ ολοκλήρου σε IMAX, ενώ μέρος των γυρισμάτων πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα.

Οδύσσεια: Επιβλητικές και άκρως ατμοσφαιρικές σκηνές αποκαλύπτει το «Empire»

Στις εικόνες που έρχονται στο «φως» μέσω των σχετικών αναρτήσεων στα social media του περιοδικού «Empire» καταγράφεται μια νυχτερινή λήψη, όπου οι Έλληνες τραβούν με σχοινιά από τη θάλασσα τον Δούρειο Ίππο.

Σε άλλη φωτογραφία, οι Έλληνες εμφανίζονται πάνοπλοι με τον Ματ Ντέιμον στο ρόλο του Οδυσσέα σε πρώτο πλάνο.

Η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αίθουσες τον Ιούλιο του 2026.

