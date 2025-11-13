«Ice Cream Man»: Η πρώτη εικόνα και το καστ της ταινίας τρόμου – «Η πιο τρομακτική ιδέα 20 ετών παίρνει σάρκα και οστά» (photo)

Ο διάσημος σκηνοθέτης τρόμου Ίλαϊ Ροθ (Eli Roth) αποκάλυψε την πρώτη εικόνα και το καστ για το επερχόμενο «Ice Cream Man», το οποίο έχει περιγράψει ως το πιο «τρομακτικό και παρανοϊκό φιλμ που έχει κάνει μέχρι σήμερα».

Ο Άρι Μίλεν (Ari Millen) έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο και μαζί του συμμετέχουν οι: Μπέντζαμιν Μπάιρον Ντέιβις (Benjamin Byron Davis), Κάρεν Κλισέ (Karen Cliche), Ντίλαν Χόκο (Dylan Hawco), Σάρα Άμποτ (Sarah Abbott), Σάιλο Ο’Ράιλι (Shiloh O’Reilly), Κιόρι Μίρζα Βάλντμαν (Kiori Mirza Waldman), Τσάρλι Ζέλτσερ (Charlie Zeltzer) και Τσάρλι Στόρεϊ (Charlie Storey).

Ο Ροθ βρίσκεται και στο πρωταγωνιστικό καστ ενώ ο Snoop Dogg θα αναλάβει μέρος της μουσικής μετά την συνεργασία τους στην επερχόμενη ταινία τρόμου «Don’t Go in That House, Bitch!», σύμφωνα με το Variety.

Το «Ice Cream Man» αφηγείται την ιστορία «μιας φαινομενικά ειδυλλιακής πόλης που βυθίζεται στην τρέλα, όταν ένας πωλητής παγωτών σερβίρει γλυκές απολαύσεις στα παιδιά με φρικιαστικές συνέπειες».

«Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο ενθουσιασμένος για το απίστευτο καστ που συγκεντρώσαμε για το “Ice Cream Man”», δήλωσε ο Ροθ. «Είναι σουρεαλιστικό να βλέπω την ιδέα που είχα για πάνω από είκοσι χρόνια να παίρνει σάρκα και οστά — και με αυτό το απίστευτα ταλαντούχο καστ μπορούμε να προσφέρουμε στους λάτρεις του τρόμου μια ταινία τόσο τρομακτική όσο πάντα την φανταζόμουν», συμπλήρωσε.

Το σενάριο φέρει την υπογραφή του σκηνοθέτη και του μακροχρόνιου συνεργάτη του, Νόα Μπέλσον (Noah Belson).

Τα γυρίσματα ολοκληρώθηκαν τον Σεπτέμβριο. Το «Ice Cream Man» αναμένεται να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους το 2026.

