«The Devil Wears Prada 2»: Οι Meryl Streep και Anne Hathaway επιστρέφουν στο teaser του πολυαναμενόμενου sequel (photos/video)

Σχεδόν δύο δεκαετίες μετά την κυκλοφορία του «The Devil Wears Prada», η Μέριλ Στριπ (Meryl Streep) και η Αν Χάθαγουεϊ (Anne Hathaway) επιστρέφουν και πρωταγωνιστούν στο πρώτο teaser της πολυαναμενόμενης συνέχειας από την 20th Century Studios.

Υπό το ήχο του εμβληματικού τραγουδιού της Madonna «Vogue», το σύντομο βίντεο δείχνει την Miranda Priestly (Στριπ) να διασχίζει τους διαδρόμους του περιοδικού «Runway» φορώντας κόκκινες γόβες στιλέτο, πριν μπει στο ασανσέρ και συναντήσει την πρώην βοηθό της, Andy Sachs (Χάθαγουεϊ).

«Άργησες αρκετά», της λέει με την Άντι να χαμογελά και να φοράει τα γυαλιά ηλίου της.

Στο πρωταγωνιστικό καστ του «The Devil Wears Prada 2» επιστρέφουν επίσης οι Έμιλι Μπλαντ (Emily Blunt) και Στάνλεϊ Τούτσι (Stanley Tucci) ενώ ο Κένεθ Μπράνα (Kenneth Branagh), θα υποδυθεί το νέο σύζυγο της Priestly. Οι Σιμόν Άσλεϊ (Simone Ashley), Ρέιτσελ Μπλουμ (Rachel Bloom), Λούσι Λιου (Lucy Liu), Τζάστιν Θερού (Justin Theroux), Πολίν Σαλαμέ (Pauline Chalamet) και B.J. Νόβακ (BJ Novak) συμπληρώνουν το λαμπερό καστ, ενώ αναμένονται εκπλήξεις από τις Lady Gaga και Σίντνεϊ Σουίνι (Sydney Sweeney).

Tην σκηνοθεσία υπογράφει ξανά ο Ντέιβιντ Φράνκελ (David Frankel) σε σενάριο της Αλίν Μπρος ΜαΚένα (Aline Brosh McKenna). Στο «The Devil Wears Prada 2», η ισχυρή αρχισυντάκτρια του περιοδικού Runway θα βρεθεί αντιμέτωπη με την παρακμή της έντυπης βιομηχανίας και θα αναγκαστεί να χτίσει γέφυρες με την πρώην βοηθό της, Emily Charlton (Μπλαντ) που πλέον είναι υψηλόβαθμο στέλεχος σε έναν πολυτελή όμιλο και κατέχει το κλειδί της χρηματοδότησης που η Miranda χρειάζεται απεγνωσμένα.

Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης και το Μιλάνο προσελκύοντας πλήθος φωτογράφων και θαυμαστών. Tην παραγωγή ανέλαβαν οι Κάρεν Ρόζενφελτ (Karen Rosenfelt) και Γουέντι Φίνερμαν (Wendy Finerman).

Η αρχική ταινία του 2006, βασισμένη στο best-seller της Λόρεν Βάιζμπεργκερ (Lauren Weisberger), απέφερε πάνω από 320 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως ενώ ενέπνευσε ένα επιτυχημένο μιούζικαλ στο West End του Λονδίνου, σύμφωνα με τον Guardian.

Η Στριπ, η οποία ήταν υποψήφια για Όσκαρ για την ερμηνεία της επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη μετά το «Don’t Look Up» του 2021. Πρόσφατα συμφώνησε να πρωταγωνιστήσει μαζί με την Σιγκούρνι Γουίβερ (Sigourney Weaver) στο ψυχολογικό θρίλερ «Useful Idiots».

Το «The Devil Wears Prada 2» αναμένεται να κυκλοφορήσει την 1η Μαΐου 2026.

Διαβάστε επίσης:

Ταινίες Πρώτης Προβολής: Νυρεμβέργη, κορεάτικο «τσεκούρι» και η επιστροφή του Ντάνιελ Ντέι Λιούις με τη δραματική «Ανεμώνη» (Videos)

Κριτική ταινίας: «Νυρεμβέργη» – Τι σκεφτόταν ένας ναζί…

«Marty Supreme»: Η A24 κυκλοφόρησε το νέο trailer της δραματικής κομεντί με τον Timothée Chalamet (photos/videos)