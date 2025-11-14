search
ΣΙΝΕΜΑ

14.11.2025 11:35

Ο Τσάντγουικ Μπόουζμαν θα τιμηθεί μετά θάνατον με αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας στο Χόλιγουντ

14.11.2025 11:35
Ο Αμερικανός ηθοποιός Τσάντγουικ Μπόουζμαν θα τιμηθεί με αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας στο Χόλιγουντ πέντε χρόνια μετά τον θάνατό του.

Ο πρωταγωνιστής της ταινίας «Black Panther» πέθανε σε ηλικία 43 ετών τον Αύγουστο του 2020, τέσσερα χρόνια αφότου διαγνώστηκε με καρκίνο του παχέος εντέρου.

Ήταν περισσότερο γνωστός για τον πρωταγωνιστικό ρόλο του ως Τ’Τσάλα, βασιλιάς του τεχνολογικά προηγμένου αφρικανικού έθνους Γουακάντα, στην ταινία blockbuster της Marvel του 2018.

Τα αποκαλυπτήρια του αστεριού του θα γίνουν σε τελετή στη Λεωφόρο Χόλιγουντ, στο Λος Άντζελες στις 20 Νοεμβρίου.

Η χήρα του Τσάντγουικ Μπόουζμαν, Σιμόν αναμένεται να παραλάβει την τιμητική διάκριση εκ μέρους του, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Ο σκηνοθέτης της ταινίας «Black Panther», Ράιαν Κούγκλερ και η Βαϊόλα Ντέιβις, συμπρωταγωνίστριά του στην τελευταία του ταινία, «Ma Rainey’s Black Bottom», πρόκειται να μιλήσουν στην εκδήλωση, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Ο θάνατος του Τσάντγουικ προκάλεσε τεράστιο σοκ στους θαυμαστές, καθώς ο ηθοποιός δεν είχε μιλήσει ποτέ δημόσια για τη διάγνωση καρκίνου.

Η Marvel αποφάσισε να μην αναδιαμορφώσει ή να αναδημιουργήσει ψηφιακά τον ρόλο του για τη δεύτερη ταινία «Wakanda Forever».

