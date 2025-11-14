search
14.11.2025
ΣΙΝΕΜΑ

14.11.2025

Σάρα Τζέσικα Πάρκερ: Θα λάβει τιμητικό βραβείο στις Χρυσές Σφαίρες

Μια ακόμα Χρυσή Σφαίρα θα προσθέσει στη συλλογή της η Sarah Jessica Parker, με τη σταρ των «Sex and the city» και «And just like that», που πρόσφατα έγινε, μάλιστα, και μέλος της κριτικής επιτροπής των βραβείων Booker 2025, θα τιμηθεί με το 2026 Carol Burnett Award, στην επόμενη τελετή απονομής, στις 11 Ιανουαρίου 2026.

Με το συγκεκριμένο βραβείο αναγνωρίζεται η συνεισφορά της στη βιομηχανία της τηλεόρασης, μπροστά και πίσω από τις κάμερες, σύμφωνα με τη διοργάνωση.

«Η καριέρα της αντιπροσωπεύει το πραγματικό πνεύμα του βραβείου Carol Burnett Award» σχολίασε η πρόεδρος των Χρυσών Σφαιρών, Helen Hoehne.

«Ο σαρωτικός αντίκτυπός της στην τηλεόραση και η αφοσίωσή της στο storytelling και στη σκηνή και στην οθόνη έχουν αφήσει ένα απίστευτο σημάδι στην ποπ κουλτούρα. Έχουμε την τιμή να γιορτάζουμε την εξαιρετική συνεισφορά της στην ψυχαγωγία» πρόσθεσε.

Πώς όμως η δημοφιλής ηθοποιός έγινε μέλος της κριτικής επιτροπής των φετινών Booker;

«Σας παρακαλώ, αφήστε με να δοκιμάσω!» είχε γράψει τρία χρόνια πριν, στο προφίλ των βραβείων Booker Prize στο Instagram και σήμερα, η ευκαιρία της δόθηκε καθώς έγινε ένα από τα πέντε μέλη της.

Σύμφωνα με νέα συνέντευξή της στους New York Times, προκειμένου να καταφέρει να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, κλήθηκε να ανταποκριθεί στην πρόκληση να διαβάσει πάνω από 150 βιβλία μέσα σε περίπου οκτώ μήνες, φτάνοντας σε σημείο να απέχει από οικογενειακές δραστηριότητες.

Ωστόσο, αυτή η εμπειρία, εκτιμά, τη βοήθησε να καλλιεργήσει την κριτική σκέψη της για τη μυθοπλασία, δίνοντάς της αρκετή αυτοπεποίθηση, ώστε να νιώθει ότι μπορεί να υπερασπιστεί με επιχειρήματα τα μυθιστορήματα που της αρέσουν.

Ήταν μια «εμπειρία ζωής» επισημαίνει. Μάλιστα, στο πλαίσιο αυτού του ρόλου, δεξιώθηκε από τη βασίλισσα Καμίλα μαζί με τα άλλα μέλη της κριτικής επιτροπής, τους διακεκριμένους συγγραφείς και άλλους υποστηρικτές του βραβείου.

