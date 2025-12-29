Ο Άντονι Χόπκινς γιορτάζει 50 χρόνια νηφαλιότητας – Το περιστατικό που τον έκανε να κόψει το αλκοόλ (Video)

Ένα βίντεο, που είχε περισσότερα από 1,6 εκατ. views μέσα σε λίγες ώρες, «ανέβασε» ο Άντονι Χόπκινς στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, γιορτάζοντας 50 χρόνια νηφαλιότητας.

Στο σχετικό clip ο πολυβραβευμένος ηθοποιός κάθεται σε μία πολυθρόνα και απευθύνεται στους διαδικτυακούς του φίλους, περιγράφοντας αρχικά τη στιγμή που συνειδητοποίησε τον εθισμό του στο αλκοόλ και αποφάσισε να γυρίσει σελίδα στη ζωή του.

«Το μόνο μου πρόβλημα ήταν ότι περνούσα πάρα πολύ καλά», ακούγεται να λέει αρχικά ο Άντονι Χόπκινς για τα χρόνια του εθισμού του στο αλκοόλ.

«Πριν από 50 χρόνια, σαν σήμερα, παραλίγο να σκοτωθώ. Οδήγησα το αυτοκίνητό μου σε ένα μεθυσμένο black-out. Έτσι ήταν. Συνειδητοποίησα εκείνη τη στιγμή ότι διασκέδαζα υπερβολικά. Αυτό λεγόταν αλκοολισμός», τόνισε ο ίδιος.

Άντονι Χόπκινς: «Να επιλέξετε τη ζωή, αντί για το αντίθετο»

Στη συνέχεια του βίντεο, ο Χόπκινς παρότρυνε όποιον αντιμετωπίζει παρόμοιες δυσκολίες να ζητήσει βοήθεια: «Οπότε, όποιος εκεί έξω έχει ένα μικρό πρόβλημα με το να το παρακάνει με το αλκοόλ, να το κοιτάξει. Γιατί η ζωή είναι πολύ καλύτερη. Έτσι σταμάτησα. Χωρίς να καυχιέμαι, ζήτησα βοήθεια, και πριν από 50 χρόνια, σαν σήμερα, αυτό ήταν το τέλος».

Κλείνοντας το μήνυμά του προς τους fans του ο Άντονι Χόπκινς αναφέρθηκε και στα επικείμενα, 88α γενέθλιά του, στις 31 Δεκεμβρίου: «Χωρίς να θέλω να κάνω χαλάστρα, σας εύχομαι να επιλέξετε τη ζωή, αντί για το αντίθετο. Ζωή, ζωή και περισσότερη ζωή. Επίσης, σε δύο μέρες θα γίνω 88. Οπότε ίσως έκανα κάτι σωστά, δεν ξέρω».

