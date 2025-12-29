search
ΤΡΙΤΗ 30.12.2025 05:58
LIFESTYLE

29.12.2025 21:52

Άννα Κουρνίκοβα και Ενρίκε Ιγκλέσιας δείχνουν για πρώτη φορά και τα 4 παιδιά τους μαζί

29.12.2025 21:52
Την πρώτη φωτογραφία και των τεσσάρων παιδιών τους μοιράστηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Ενρίκε Ιγκλέσιας και η Άννα Κουρνίκοβα.

Ο 50χρονος τραγουδιστής και η 44χρονη πρώην τενίστρια δημοσίευσαν μια κοινή ανάρτηση στο Instagram, παρουσιάζοντας την οικογένειά τους, λίγο μετά τον ερχομό του τέταρτου παιδιού τους, πριν από δύο εβδομάδες.

Εκτός από το νεογέννητο, το ζευγάρι έχει αποκτήσει τα 7χρονα δίδυμα Λούσι και Νίκολας, καθώς και την 5χρονη κόρη τους, Μαίρη.

Η Άννα Κουρνίκοβα συνόδευσε τη φωτογραφία με τη λεζάντα: «Οι λιακάδες μου».

Στις 22 Δεκεμβρίου, ο Ενρίκε Ιγκλέσιας και η πρώην πρωταθλήτρια του τένις είχαν μοιραστεί και μια φωτογραφία του νεότερου μέλους της οικογένειάς τους, τυλιγμένου με μια κουβέρτα.

«Ο ήλιος μου 12.17.2025», έγραφε η λεζάντα της ανάρτησης, η οποία δημοσιεύτηκε στο Instagram.

Το ζευγάρι ζει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας

Η Άννα Κουρνίκοβα αποσύρθηκε από την επαγγελματική δράση το 2003 και διατηρεί σχέση με τον Ενρίκε Ιγκλέσιας από το 2001, όταν γνωρίστηκαν στα γυρίσματα του μουσικού βίντεο του τραγουδιού Escape.

Ο Ενρίκε Ιγκλέσιας ζει στην περιοχή του Μαϊάμι από τα τέλη της δεκαετίας του 1990, με την σύντροφό του να μετακομίζει κοντά του.

Η Κουρνίκοβα έγινε γνωστή στον χώρο του τένις σε πολύ νεαρή ηλικία, καθώς έγινε επαγγελματίας μόλις στα 14 της χρόνια.

Έφτασε έως την 8η θέση της παγκόσμιας κατάταξης, ωστόσο δεν κατέκτησε ποτέ τίτλο Grand Slam στο απλό.

Σε συνέντευξή της στον Guardian τη χρονιά που αποσύρθηκε από την ενεργό δράση, μίλησε για τους πόνους και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε λόγω του τένις.

Η Κουρνίκοβα δεν είναι ιδιαίτερα ενεργή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ωστόσο τον Ιούνιο του 2024 απέτισε φόρο τιμής στον Ενρίκε Ιγκλέσιας με αφορμή τη Γιορτή του Πατέρα.

Δημοσιεύοντας φωτογραφίες του τραγουδιστή μαζί με τα παιδιά τους, έγραψε: «Χρόνια πολλά για τη Γιορτή του Πατέρα στον άντρα μου @enriqueiglesias. Και σε όλους τους μπαμπάδες!!!».

