Μαρίνα Σάττι: Το πάρτι γενεθλίων μετά την περιπέτεια της υγείας της (Photos)

Με ένα μεγάλο πάρτι γιόρτασε τα γενέθλιά της η Μαρίνα Σάττι, λίγες ημέρες μετά την περιπέτεια που πέρασε με την υγεία της.

Η τραγουδίστρια που έκλεισε τα 39 της χρόνια, μοιράστηκε, μάλιστα στιγμιότυπα από τη λαμπερή βραδιά. Σε ορισμένες φωτογραφίες η Μαρίνα Σάττι εμφανίζεται χαμογελαστή να σβήνει τα κεριά της τούρτας της, ενώ σε άλλες απεικονίζεται με την παρέα της.

«Το πάρτι γενεθλίων μου του 2025 ήταν απίστευτο, σας αγαπώ φίλοι μου» έγραψε στη λεζάντα, με τη δοκιμασία με την υγεία της να ανήκει -όπως όλα δείχνουν- στο παρελθόν.

Υπενθυμίζεται ότι στις 24 Νοεμβρίου έγινε γνωστό ότι η Μαρίνα Σάττι ακύρωσε την εμφάνισή της στο MadWalk για λόγους υγείας, ενώ χρειάστηκε να νοσηλευτεί.

Τη Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου, αφού πήρε εξιτήριο, εμφανίστηκε συναισθηματικά φορτισμένη μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες, δηλώνοντας ότι η κατάσταση της υγείας της ήταν καλή και πως η ανάρρωσή της θα συνεχιζόταν στο σπίτι.

Παράλληλα, ενημέρωσε πως δεν ήταν εφικτό να πραγματοποιήσει το ταξίδι της στις Ηνωμένες Πολιτείες για την προγραμματισμένη περιοδεία της, η οποία αναβλήθηκε, καθώς της έχει συστηθεί να περιορίσει τις μετακινήσεις της.

Διαβάστε επίσης:

Φοίβος: «Δεν συνεργάστηκα με την Άννα Βίσση γιατί θεωρούσα ότι προδίδω τη Δέσποινα Βανδή» (Video)

Η Beyoncé ανακηρύχθηκε δισεκατομμυριούχος από το Forbes

Αγγελική Λάμπρη για το reunion του «Παρά Πέντε»: «Ήταν σαν να μην πέρασε μια μέρα»