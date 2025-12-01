Εξιτήριο για τη Μαρίνα Σάττι – Συγκινημένη στις πρώτες της δηλώσεις μετά την περιπέτεια με την υγεία της (Video)

Εξιτήριο από το νοσοκομείο πήρε η Μαρίνα Σάττι, με την τραγουδίστρια να μιλά στις κάμερες συγκινημένη για την περιπέτεια που πέρασε με την υγεία της.

Όπως τόνισε, πλέον, βρίσκεται σε στάδιο ανάρρωσης, ενώ με τρεμάμενη φωνή ευχαρίστησε τους γιατρούς της αλλά και τα αγαπημένα της πρόσωπα που δεν έλειψαν στιγμή από το πλευρό της.

Σημειώνεται ότι λόγω του προβλήματος που αντιμετώπισε με την υγεία της, η τραγουδίστρια ανέβαλε την περιοδεία της στην Αμερική, ενώ δεν εμφανίστηκε στα Madwalk 2025, όπως ήταν προγραμματισμένο.

Η ανακοίνωση της Minos EMΙ

«Η Μαρίνα Σάττι ολοκλήρωσε σήμερα τη σύντομη νοσηλεία της στη Γενική Κλινική του Ιασώ, από όπου και έλαβε εξιτήριο. Θα θέλαμε να εκφράσουμε τις θερμές μας ευχαριστίες προς το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό για την άμεση ανταπόκριση και την άριστη φροντίδα που της παρείχαν κατά τη διάρκεια της παραμονής της. Σύμφωνα με τις ιατρικές οδηγίες, η Μαρίνα θα παραμείνει για λίγες ημέρες σε πρόγραμμα ξεκούρασης. Η ομάδα της βρίσκεται ήδη σε συνεννόηση με τους διοργανωτές και πολύ σύντομα θα ανακοινωθούν οι νέες ημερομηνίες της αμερικανικής περιοδείας. Προτεραιότητά μας είναι η πλήρης και ασφαλής επιστροφή της στις καλλιτεχνικές της δραστηριότητες. Ευχαριστούμε θερμά το κοινό, τους συνεργάτες και τα μέσα ενημέρωσης για τη διακριτικότητα, την κατανόηση και τη στήριξή τους».

Η Μαρίνα Σάττι είχε κάνει, επίσης, μια ανάρτηση από το νοσοκομείο, ενημερώνοντας τους διαδικτυακούς της φίλους για την περιπέτεια με την υγεία της.

«Την τελευταία εβδομάδα βρίσκομαι σε περίοδο ανάρρωσης και σιγά σιγά τα πράγματα πηγαίνουν καλύτερα. Οι γιατροί, όμως, μου ζήτησαν απόλυτη ξεκούραση και καμία μετακίνηση. Με μεγάλη μου λύπη πρέπει να ανακοινώσω ότι οι συναυλίες μου στην Αμερική αναβάλλονται. Σας ευχαριστώ από καρδιάς για την κατανόηση, τη στήριξη και όλη την αγάπη που μου στέλνετε καθημερινά. Οι νέες ημερομηνίες θα ανακοινωθούν σύντομα. Μέχρι τότε… Μείνετε συντονισμένοι είχε γράψει στη λεζάντα.

