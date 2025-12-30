search
30.12.2025
30.12.2025 10:44

Δέσποινα Καμπούρη για το διαζύγιό της – «Είναι μια νέα συνθήκη, δεν μου αρέσει να το συζητώ δημοσίως» (Video)

30.12.2025 10:44
Στη σημαντική αλλαγή που έχει επέλθει στην προσωπική της ζωή μετά την είδηση του διαζυγίου της αναφέρθηκε η Δέσποινα Καμπούρη, επισημαίνοντας ότι θα βιώσει τις φετινές γιορτές σε μια νέα συνθήκη.

Η δημοσιογράφος εξήγησε ότι διανύει μια νέα και διαφορετική περίοδο, επισημαίνοντας ότι πολλοί άνθρωποι βρίσκονται σε αντίστοιχες συνθήκες, ωστόσο, όπως ξεκαθάρισε η ίδια προτιμά στην παρούσα φάση να κρατήσει χαμηλούς τόνους και να μην ανοίξει δημόσια τη συζήτηση γύρω από ένα θέμα τόσο προσωπικό, όπως το διαζύγιό της.

«Θα είναι ενδιαφέρουσες οι φετινές γιορτές, ξεχωριστές και τις βιώνω όπως οι περισσότεροι άνθρωποι. Είναι μια καινούρια συνθήκη, μια συνθήκη που ζουν πολλοί άνθρωποι, αλλά ξέρεις είναι ένα θέμα που δεν μου αρέσει να το συζητάω δημόσια, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση. Αν θα νιώσω έτοιμη κάποια στιγμή, θα το συζητήσω» είπε, μεταξύ άλλων, μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day».

