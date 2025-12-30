Ρεβεγιόν στην Αθήνα: Υπέροχες προτάσεις για παραμονή και ανήμερα της Πρωτοχρονιάς

Η αντίστροφη μέτρηση για την αλλαγή του χρόνου έχει ξεκινήσει και αν είστε ανάμεσα σε εκείνους που δεν έχετε κανονίσει κάτι για την υποδοχή του νέου έτους, οι επιλογές στην Αθήνα τόσο την παραμονή όσο και ανήμερα της Πρωτοχρονιάς είναι πολλές και ενδιαφέρουσες!

Ρεβεγιόν στο Σύνταγμα με Μόρφη και Μαραβέγια

Την Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου, η καρδιά της πόλης χτυπά δυνατά στο Σύνταγμα. Από τις 22:00, η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων δίνει το σύνθημα, με γιορτινές μελωδίες να προετοιμάζουν το κλίμα για τη μεγάλη βραδιά.

Live μουσική, ρυθμός, χορός και αγαπημένοι καλλιτέχνες συνθέτουν μια φαντασμαγορική γιορτή που ενώνει όλη την πόλη. Στη σκηνή ανεβαίνουν ο Κωστής Μαραβέγιας και η Ρένα Μόρφη, ενώ την παρουσίαση της βραδιάς αναλαμβάνουν ο Νίκος Μουτσινάς και η Τόνια Σωτηροπούλου.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει, μάλιστα, αθόρυβα πυροτεχνήματα, καθώς και ένα εντυπωσιακό drone show που θα φωτίσει τον αττικό ουρανό.

Αλλαγή του χρόνου στο Πεδίον του Άρεως με Ελένη Φουρέιρα

Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, στις 23:00, το Πεδίον του Άρεως μετατρέπεται σε ένα μεγάλο open-air πάρτι για την αλλαγή του χρόνου, με την Ελένη Φουρέιρα να αναλαμβάνει το κεντρικό μουσικό πρόγραμμα της βραδιάς.

Η pop diva υπόσχεται να δώσει τον δικό της δυναμικό παλμό στο κοινό, σε μια συναυλία γεμάτη ένταση, ρυθμό και ενέργεια. Τη μουσική σκηνή θα πλαισιώσουν ο ZAF και ο DJ Bobito, οι οποίοι θα προετοιμάσουν το έδαφος για ένα εκρηκτικό ξεκίνημα της νέας χρονιάς, με dance vibes και σύγχρονους ήχους να ανεβάζουν τη διάθεση στα ύψη! Κορυφαία hits και εντυπωσιακές ερμηνείες αναμένεται να καθηλώσουν το κοινό σε μια βραδιά που πρόκειται να μείνει αξέχαστη…

Ο χώρος φέτος έχει, μάλιστα, ξεχωρίσει, αποτελώντας έναν από τους πιο ινσταγκραμικούς χριστουγεννιάτικους προορισμούς της πόλης, ενώ πλήθος κόσμου αναμένεται να δώσει το «παρών».

Παραμονή Πρωτοχρονιάς στο Πάρκο Τρίτση

Για πρώτη φορά, η αλλαγή του χρόνου γιορτάζεται οργανωμένα και στο Πάρκο Τρίτση, στα δυτικά της Αθήνας.

Προτείνοντας μια πιο alternative και ηλεκτρονική προσέγγιση για την υποδοχή της νέας χρονιάς, η Κλαυδία μαζί με τους Playmen χαρίζουν στο κοινό μια εναλλακτική εμπειρία διασκέδασης με σύγχρονους ήχους, ιδιαίτερες ενορχηστρώσεις και διαφορετικά vibes, μακριά από τα κλασικά pop και dance μοτίβα, ενώ το σκηνικό θα πλαισιωθεί από ένα φαντασμαγορικό drone show.

Υποδεχτείτε το νέο έτος στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, η Πρωτοχρονιά θα βρει το κοινό στην Αγορά, με ζωντανή μουσική από τις 22:30.

Με οικοδεσπότη της βραδιάς τον Ζερόμ Καλούτα, το μουσικό πρόγραμμα ανοίγει η Alexandra Sieti με ένα set εμπνευσμένο από soul, funk και disco ήχους, συνοδευόμενη από την μπάντα της, ενώ τη συνέχεια αναλαμβάνει ο Sunshine Pedro στα decks, σε ένα ανοιχτό πάρτι που θα κρατήσει μέχρι τις πρώτες ώρες του 2026.

Για τη συγκεκριμένη νύχτα, το Παγοδρόμιο και το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος θα παραμείνουν ανοιχτά έως τις 02:00, δίνοντας τη δυνατότητα στο κοινό να γιορτάσει είτε στον πάγο είτε ανάμεσα στις εντυπωσιακές φωτιστικές εγκαταστάσεις, με κεράσματα και εκπλήξεις να συμπληρώνουν το εορταστικό κλίμα της βραδιάς.

Δωρεάν εκδηλώσεις στην Αθήνα ανήμερα της Πρωτοχρονιάς

Πρωτοχρονιά στο ΚΠΙΣΝ

Άκρως ενδιαφέρουσες είναι, όμως, οι προτάσεις και για την πρώτη μέρα του χρόνου. Το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος και το παγοδρόμιο θα είναι ανοιχτά και ανήμερα της Πρωτοχρονιάς, ενώ στις 6 το απόγευμα μπορείτε να απολαύσετε την υπαίθρια προβολή της ταινίας «The Secret Life of Walter Mitty».

Christmas market στην Πλατεία Κοτζιά

Οι εορταστικές εκδηλώσεις του Δήμου Αθηναίων συνεχίζονται μέχρι τις 3 Ιανουαρίου, ενώ μια βόλτα από την Πλατεία Κοτζιά, στο καρουζέλ και τα ξύλινα σπιτάκια θα αποζημιώσει, σίγουρα, μικρούς και μεγάλους!

Πρωτοχρονιάτικες βόλτες σε Πεδίον του Άρεως και Πάρκο Τρίτση

Τα χριστουγεννιάτικα χωριά σε Πεδίον του Άρεως και Πάρκο Τρίτση αποτελούν ακόμα μια όμορφη πρόταση για υπέροχες πρωτοχρονιάτικες βόλτες στη φύση και σε σκηνικά άκρως ινσταγκραμικά με δωρεάν είσοδο!

