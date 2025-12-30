search
30.12.2025
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

30.12.2025

Στο Περιστέρι και φέτος η μεγαλύτερη βασιλόπιτα – Θα ζυγίζει… δέκα τόνους

30.12.2025 12:51
vasilopita_peristeri

Η Συντεχνία Αρτοποιών Αθηνών, Προαστίων & Περιχώρων και ο δήμος Περιστερίου στη γιορτή της Πρωτοχρονιάς, θα δημιουργήσουν και φέτος τη μεγαλύτερη βασιλόπιτα της Ελλάδας.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025, στις 17:30, στην Πλατεία Δημαρχείου (στάση Μετρό «Περιστέρι»), με ελεύθερη είσοδο για όλους.

Στο τέλος της εκδήλωσης, η βασιλόπιτα θα κοπεί και θα διανεμηθεί δωρεάν στους πολίτες, σκορπίζοντας χαμόγελα, ευχές και τυχερά φλουριά.

Η φετινή βασιλόπιτα:

* θα ξεπερνά τα 100 μέτρα μήκος,

* θα έχει βάρος 10 τόνων,

* θα διανεμηθούν από 80.000 κομμάτια,

* θα περιλαμβάνει πολλά φλουριά, που αντιστοιχούν σε δώρα για τους τυχερούς.

Τη δημιουργία της θα αναλάβουν από νωρίς το πρωί δεκάδες βιοτεχνικά αρτοποιεία – οι «ΦΟΥΡΝΟΙ ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ», με τη συμμετοχή έμπειρων αρτοποιών, μετατρέποντας τον πεζόδρομο σε ένα εργαστήρι γιορτής, συνεργασίας και δημιουργίας.

Στην παρασκευή και τη διανομή της μεγαλύτερης βασιλόπιτας συμμετέχουν ενεργά οι εθελοντές της ΑΜΚΕ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΡΤΟΣ (ΕΛΑΡΤ), συμβάλλοντας καθοριστικά στην επιτυχία της μεγάλης αυτής γιορτής.

Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία της μεγαλύτερης βασιλόπιτας είναι:

* Αλεύρι: 6,2 τόνοι

* Ηλιέλαιο – λάδι: 2.200 κιλά

* Αυγά: 6.500 τεμάχια

* Άχνη: 830 κιλά

* Ζάχαρη: 750 κιλά

* Κονιάκ: 110 λίτρα

* Κανέλα τριμμένη: 85 κιλά.

Ο δήμος Περιστερίου καλεί μικρούς και μεγάλους να συμμετάσχουν στη γιορτή, που στέλνει το πιο γλυκό μήνυμα για τη νέα χρονιά.

