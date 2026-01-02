Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα της Παρασκευής (Video)

Πολλά και διαφορετικά είναι τα θέματα που φιλοξενούν στα πρωτοσέλιδά τους οι εφημερίδες που κυκλοφορούν σήμερα.

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: “Έως δύο επιπλέον μισθοί τον χρόνο”

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: “Αυξήσεις “φωτιά” και στα διόδια!”

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: “Ο χάρτης στις τιμές ακινήτων το 2026”

ΕΣΤΙΑ: “Η προσέγγισις ΗΠΑ – Τουρκίας ανατρέπει την τριμερή”

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: “Οι φτωχότεροι συνταξιούχοι της Ευρώπης”

ΤA NEA: “10 φορο-ανατροπές”

ΚONTRA: “Τα τρακτέρ απένταντι στα γκλομπ της καταστολής”

