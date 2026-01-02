search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 02.01.2026
02.01.2026 10:40

Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα της Παρασκευής (Video)

02.01.2026 10:40
EFIMERIDA_typografeio
@unsplash

Πολλά και διαφορετικά είναι τα θέματα που φιλοξενούν στα πρωτοσέλιδά τους οι εφημερίδες που κυκλοφορούν σήμερα.

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: “Έως δύο επιπλέον μισθοί τον χρόνο”

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: “Αυξήσεις “φωτιά” και στα διόδια!”

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: “Ο χάρτης στις τιμές ακινήτων το 2026”

ΕΣΤΙΑ: “Η προσέγγισις ΗΠΑ – Τουρκίας ανατρέπει την τριμερή”

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: “Οι φτωχότεροι συνταξιούχοι της Ευρώπης”

ΤA NEA: “10 φορο-ανατροπές”

ΚONTRA: “Τα τρακτέρ απένταντι στα γκλομπ της καταστολής”

Διαβάστε επίσης:

Stranger Things: Πώς σχολίασαν το φινάλε της σειράς κοινό και κριτικοί (Video)

Tηλεόραση: Τι φέρνει η νέα χρονιά στην prime time – Οι …παλιοί γνώριμοι και τα νέα formats

Συγκλονίζει βραβευμένος πολεμικός ανταποκριτής του BBC: «Έχω καλύψει 40 πολέμους, δεν έχω ξαναζήσει χρονιά σαν το 2025»

crans-montana
ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στο Κραν Μοντανά: Ο 17χρονος γκολφέρ Εμανουέλε Γκαλεπίνι μεταξύ των νεκρών – Σε εξέλιξη η διαδικασία ταυτοποίησης των θυμάτων

will-smith-new
LIFESTYLE

Γουίλ Σμιθ: Μήνυση από βιολιστή για σεξουαλική παρενόχληση

EFIMERIDA_typografeio
MEDIA

Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα της Παρασκευής (Video)

remos-aliagas-new
LIFESTYLE

Νίκος Αλιάγας: Πρωτοχρονιά στην Αθήνα και ντουέτο επί σκηνής με τον Αντώνη Ρέμο (Videos)

trump
ΚΟΣΜΟΣ

Οι ΗΠΑ θα επέμβουν αν το Ιράν καταστείλει βίαια τις διαμαρτυρίες, προειδοποιεί ο Τραμπ

giorgos-mazonakis-new
LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: «Θα ήθελα να πω σε αυτούς που νομίζουν ότι ορίζουν τη ζωή μου τα τελευταία χρόνια, ότι φτάνει» (Video)

katastimata
ΕΛΛΑΔΑ

Εορταστικό ωράριο: Τι ισχύει αύριο 2 Ιανουαρίου για σούπερ μάρκετ, καταστήματα και τράπεζες

erietta-kourkoulou-new
LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου: «Φέτος δεν θα κάνω λίστα με στόχους, το μόνο που θα ήθελα είναι να γίνω λίγο καλύτερη»

pitsilis-new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στην ΑΑΔΕ από αύριο ο ΟΠΕΚΕΠΕ - «Κάθε ευρώ να πηγαίνει μόνο σε όσους πράγματι το δικαιούνται»

Kapodistrias6
ΣΙΝΕΜΑ

«Καποδίστριας»: Ένα ερώτημα ζητά απάντηση – Αξίζει ως ταινία, πέρα από την ιστορία, τις ιδέες και τις θεωρίες του Σμαραγδή;  

