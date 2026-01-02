Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα της Παρασκευής (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Πολλά και διαφορετικά είναι τα θέματα που φιλοξενούν στα πρωτοσέλιδά τους οι εφημερίδες που κυκλοφορούν σήμερα.
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: “Έως δύο επιπλέον μισθοί τον χρόνο”
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: “Αυξήσεις “φωτιά” και στα διόδια!”
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: “Ο χάρτης στις τιμές ακινήτων το 2026”
ΕΣΤΙΑ: “Η προσέγγισις ΗΠΑ – Τουρκίας ανατρέπει την τριμερή”
Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: “Οι φτωχότεροι συνταξιούχοι της Ευρώπης”
ΤA NEA: “10 φορο-ανατροπές”
ΚONTRA: “Τα τρακτέρ απένταντι στα γκλομπ της καταστολής”
