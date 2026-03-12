Νικόλ Κίντμαν: Αποκάλυψε με ποιον ηθοποιό είχε την πιο δυσάρεστη εμπειρία σε σκηνή φιλιού

Για την πιο αμήχανη στιγμή της σε σκηνή φιλιού μίλησε η Νικόλ Κίντμαν αποκαλύπτοντας, μάλιστα, ποιος ήταν ο πρωταγωνιστής που την είχε φέρει σε δύσκολη θέση λόγω της δυσάρεστης αναπνοής του.

Σε συνέντευξή της στο τελευταίο επεισόδιο του podcast Las Culturistas, η ηθοποιός αναφέρθηκε, συγκεκριμένα, στα γυρίσματα του «Big Little Lies», περιγράφοντας πόσο δυσάρεστο ήταν για την ίδια να φιλήσει τον Αλεξάντερ Σκάρσγκαρντ ο οποίος λίγο πριν από τις εν λόγω σκηνές τους, είχε φάει φαλάφελ.

«Όταν ο Αλεξάντερ Σκάρσγκαρντ έφαγε φαλάφελ πριν γυρίσουμε τις σκηνές στο “Big Little Lies”, σκέφτηκα: “Όχι, όχι, όχι, Άλεξ. Πρέπει να είμαι μέσα στον ρόλο και να σε φιλάω, βάλ’ το φαλάφελ στην άκρη τώρα”» και συνέχισε: «Είμαι σίγουρη ότι από τότε ποτέ ξανά δεν έφαγε φαλάφελ. Του είπα: “Όχι άλλο φαλάφελ και όχι πριν φιλήσεις και όχι πριν κάνεις έρωτα”» είπε χαρακτηριστικά.

Nicole Kidman reveals the 'deal breaker' that she faced with Alexander Skarsgård on 'Big Little Lies.' https://t.co/0blCuwGkkG — Entertainment Weekly (@EW) March 11, 2026

«Αυτό είναι καταλυτικό για εμένα. Μπορεί να είσαι ο πιο γοητευτικός άντρας, αλλά αν έχεις κακή αναπνοή, εγώ λέω όχι. Αν πω “ανάπνευσε πάνω μου” και πρέπει να απομακρυνθώ… ουφ, τέλος για εμένα. Δεν θα μπορούσε κανείς να μου δώσει αρκετά χρήματα για να το κάνω» πρόσθεσε.

Ερωτηθείσα, τέλος, ποια διασημότητα έχει την πιο ωραία μυρωδιά, η ηθοποιός αποκάλυψε ότι αυτή δεν είναι άλλη από τη Ριάνα.

«Η Ριάνα. Δεν χρειάζεται να το αναλύσουμε, απλώς να ξέρετε ότι είναι αλήθεια. Είναι μαγευτική» τόνισε.

