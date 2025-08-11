search
ΔΕΥΤΕΡΑ 11.08.2025 12:22
ΚΟΣΜΟΣ

11.08.2025 09:22

Νέα έκρηξη στην Αίτνα: Ροή λάβας σε υψόμετρο 3.000 μέτρων

11.08.2025 09:22
ifaisteio new

Μια καινούργια έκρηξη προκάλεσε τη δημιουργία ροής λάβας σε υψόμετρο περίπου 3.000 μέτρων στην Αίτνα, από ένα εκρηκτικό στόμιο που βρίσκεται στη νότια πλευρά της Bocca Nuova.

Το Παρατηρητήριο της Αίτνας, το οποίο ανήκει στο Εθνικό Ινστιτούτο Γεωφυσικής και Ηφαιστειολογίας (INGV), επιβεβαίωσε ότι η ροή της λάβας κατευθύνεται προς νότο.

Το προσωπικό του Ινστιτούτου βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο πεδίο, πραγματοποιώντας επιτόπιες μετρήσεις και αξιολογώντας την εξέλιξη της ηφαιστειακής δραστηριότητας.

Από την πλευρά της σεισμικής δραστηριότητας, δεν παρατηρούνται σημαντικές αλλαγές. 

Η πηγή του ηφαιστειακού τρέμου εντοπίζεται σε ύψος 2.800 μέτρων, μεταξύ του κρατήρα Voragine και του βορειοανατολικού κρατήρα (Nord-Est).

Λόγω της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκδόθηκε πορτοκαλί επίπεδο συναγερμού από το Vona, το τμήμα του INGV που είναι αρμόδιο για την παρακολούθηση της εναέριας κυκλοφορίας στην περιοχή.

Παρά ταύτα, το αεροδρόμιο της Κατάνια παραμένει ανοιχτό και λειτουργικό.

Οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν την κατάσταση με ιδιαίτερη προσοχή, έτοιμες να λάβουν επιπλέον μέτρα αν χρειαστεί.

