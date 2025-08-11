Ο Ζελένσκι λέει ότι οι παραχωρήσεις δεν θα πείσουν τη Ρωσία να σταματήσει την αιματοχυσία

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι οι παραχωρήσεις στη Ρωσία δεν θα την πείσουν να σταματήσει να πολεμά στην Ουκρανία και ότι υπάρχει ανάγκη να ενταθεί η πίεση στο Κρεμλίνο.

«Η Ρωσία παρατείνει τον πόλεμο και άρα αξίζει ισχυρότερη διεθνή πίεση. Η Ρωσία αρνείται να σταματήσει την αιματοχυσία, και κατά συνέπεια δεν πρέπει να λάβει ανταμοιβή ή οφέλη», έγραψε ο Ζελένσκι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Και αυτό δεν είναι μόνο θέμα ηθικής, είναι και θέμα λογικής. Οι παραχωρήσεις δεν πείθουν έναν δολοφόνο».

Τα σχόλια του Ζελένσκι έγιναν κάποιες ημέρες πριν από την προγραμματισμένη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου ομολόγου του Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα. Η Ουκρανία φοβάται ότι μια τέτοια συνάντηση, που για την ώρα προγραμματίζεται χωρίς τη συμμετοχή του Ζελένσκι, θα καταλήξει σε μια συμφωνία που θα την αναγκάσει να παραχωρήσει τμήματα του εδάφους της στη Ρωσία.

Παράλληλα, ο αμερικανός αντιπρόεδρος, Τζέι Ντι Βανς, δήλωσε χθες στο Fox News πως οι ΗΠΑ εργάζονται για να «προγραμματίσουν» μια συνάντηση ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τους ομολόγους του της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν και της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καθώς οι ευρωπαίοι σύμμαχοι της Ουκρανίας ασκούν πίεση για να είναι ο Ζελένσκι παρών στην αμερικανορωσική σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα.

«Ένα από τα πιο σημαντικά εμπόδια είναι ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν είπε πως δεν θα καθήσει ποτέ στο ίδιο τραπέζι με τον Ζελένσκι, τον ουκρανό ηγέτη, και ο πρόεδρος (Τραμπ) κατάφερε να το αλλάξει αυτό», υποστήριξε ο Τζέι Ντι Βανς στη διάρκεια συνέντευξής του στο συντηρητικό τηλεοπτικό δίκτυο Fox News, που μεταδόθηκε χθες, Κυριακή.

Η αμερικανική κυβέρνηση, πρόσθεσε, εργάζεται πλέον για να «προγραμματίσει (τη στιγμή που) αυτοί οι τρεις ηγέτες θα μπορέσουν να καθήσουν και να συζητήσουν για το τέλος αυτής της σύγκρουσης» στην Ουκρανία.

