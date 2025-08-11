Η Γερμανία προσκαλεί Τραμπ, Ζελένσκι, τους ηγέτες του ΝΑΤΟ και της ΕΕ σε τηλεδιάσκεψη πριν από τη σύνοδο κορυφής Τραμπ-Πούτιν

Ο Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς κάλεσε τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ και αρκετούς Ευρωπαίους ηγέτες σε μια τηλεδιάσκεψη την Τετάρτη ενόψει της συνόδου κορυφής Τραμπ-Πούτιν αργότερα αυτή την εβδομάδα.

Η γερμανική καγκελαρία ανέφερε σε ανακοίνωσή της τη Δευτέρα ότι οι συνομιλίες θα επικεντρωθούν στην «τρέχουσα κατάσταση στην Ουκρανία ενόψει της προγραμματισμένης συνάντησης μεταξύ του Προέδρου των ΗΠΑ Τραμπ και του Ρώσου Προέδρου Πούτιν».

Ανέφερε ότι οι συνομιλίες θα επικεντρωθούν σε «περαιτέρω επιλογές δράσης για την άσκηση πίεσης στη Ρωσία», καθώς και σε «προετοιμασίες για πιθανές ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις και σχετικά ζητήματα εδαφικών διεκδικήσεων και ασφάλειας».

Οι Ευρωπαίοι και οι Ουκρανοί μέχρι στιγμής δεν έχουν προσκληθεί στη σύνοδο κορυφής της Παρασκευής στην Αλάσκα.

Η Ουκρανία και οι υποστηρικτές της στην Ευρώπη επιμένουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία δεν μπορούν να αποφασίσουν για ανταλλαγές εδαφών πίσω από την πλάτη τους σε μια σύνοδο κορυφής αυτή την εβδομάδα, αλλά οι Ευρωπαίοι παραδέχονται ότι η Μόσχα είναι απίθανο να παραιτηθεί από τον έλεγχο της ουκρανικής γης που κατέχει.

Πριν από τη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα την Παρασκευή, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι μια ειρηνευτική συμφωνία θα μπορούσε να περιλαμβάνει «κάποια ανταλλαγή εδαφών», αλλά οι Ευρωπαίοι δεν βλέπουν κανένα σημάδι ότι η Ρωσία θα προσφέρει κάτι για ανταλλαγή. Οι Ευρωπαίοι και οι Ουκρανοί μέχρι στιγμής δεν έχουν προσκληθεί στη σύνοδο κορυφής.

Οι υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης συναντώνται τη Δευτέρα μετά από συνομιλίες για την Ουκρανία μεταξύ συμβούλων ασφαλείας των ΗΠΑ και της Ευρώπης το Σαββατοκύριακο. Ανησυχούν ότι ο Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν θα προσπαθήσει να διεκδικήσει μια πολιτική νίκη παρουσιάζοντας την Ουκρανία ως άκαμπτη.

Την ίδια ώρα έχουν αυξηθεί οι ανησυχίες στην Ευρώπη και την Ουκρανία ότι το Κίεβο μπορεί να πιεστεί να παραχωρήσει γη ή να αποδεχτεί άλλους περιορισμούς στην κυριαρχία του. Η Ουκρανία και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί της απορρίπτουν την ιδέα ότι ο Πούτιν θα πρέπει να διεκδικήσει οποιαδήποτε περιοχή ακόμη και πριν συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός.

«Καθώς εργαζόμαστε για μια βιώσιμη και δίκαιη ειρήνη, το διεθνές δίκαιο είναι σαφές: Όλα τα προσωρινά κατεχόμενα εδάφη ανήκουν στην Ουκρανία», δήλωσε η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ Κάγια Κάλλας πριν από τη συνάντηση των υπουργών.

«Μια βιώσιμη ειρήνη σημαίνει επίσης ότι η επιθετικότητα δεν μπορεί να ανταμειφθεί», δήλωσε η Κάλλας.

Ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ δήλωσε «πρέπει να είναι προφανές στην Πολωνία και τους Ευρωπαίους εταίρους μας – και ελπίζω σε όλο το ΝΑΤΟ – ότι τα κρατικά σύνορα δεν μπορούν να αλλάξουν με τη βία». Οποιεσδήποτε ανταλλαγές εδαφών ή όροι ειρήνης «πρέπει να συμφωνηθούν με τη συμμετοχή της Ουκρανίας», είπε, σύμφωνα με το πολωνικό πρακτορείο ειδήσεων PAP.

Την Κυριακή, ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι η Γερμανία δεν θα δεχτεί να συζητηθούν ή να αποφασιστούν εδαφικά ζητήματα από τη Ρωσία και τις Ηνωμένες Πολιτείες «πάνω από τα κεφάλια» των Ευρωπαίων ή των Ουκρανών.

Ωστόσο, είναι δύσκολο να αγνοηθεί η πραγματικότητα στο πεδίο.

Η Ρωσία το 2022 προσάρτησε παράνομα τις περιοχές Ντόνετσκ και Λουχάνσκ στα ανατολικά της Ουκρανίας, και τη Χερσώνα και τη Ζαπορίζια στα νότια, παρόλο που δεν τις ελέγχει πλήρως. Κατέχει επίσης τη χερσόνησο της Κριμαίας, την οποία κατέλαβε το 2014.

