Κίνα: Σκάφος της ακτοφυλακής συγκρούστηκε με πολεμικό πλοίο – Καταδίωκε Φιλιππινέζους λιμενικούς (Video)

Ναυτικό ατύχημα σημειώθηκε στη Θάλασσα της Νότιας Κίνας σήμερα Δευτέρα, όταν πολεμικό κινεζικό πλοίο συγκρούστηκε με άλλο κινέζικο σκάφος με φόντο τη θαλάσσια αμφισβητούμενη περιοχή, Σκάρμπορο Σοάλ. Το γεγονός συνέβη στην προσπάθεια του κινεζικού σκάφους να κυνηγήσει σκάφος του Λιμενικού των Φιλιππίνων.

Σύμφωνα με ορισμένες πληροφορίες, το κινέζικο σκάφος κυνηγούσε σκάφος του Φιλιππινέζικου λιμενικού, το οποίο μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια σε ψαράδες, κοντά στη θαλάσσια περιοχή Σκάρμπορο Σοάλ, που αποτελεί μήλον της Έριδος μεταξύ Κίνας και Φιλιππίνων. Η περιοχή αυτή που ανήκε στις Φιλιππίνες καταλήφθηκε από τους Κινέζους το 2012.

WATCH: Chinese' People's Liberation Army-Navy warship collides with China Coast Guard ship approximately 10.5 nautical miles east of Panatag Shoal, according to PCG-WPS spokesperson Commo. Jay Tarriela. @inquirerdotnet pic.twitter.com/8YDKodUN4N — John Eric Mendoza (@JEMendozaINQ) August 11, 2025

Οι Αρχές των δυο χωρών, δίνουν εντελώς διαφορετικές εκδοχές για το ναυτικό ατύχημα. Το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων επικαλούμενο φιλιππινέζικη πηγή ισχυρίζεται πως η καταδίωξη ξεκίνησε επειδή το σκάφος της φιλιππινέζικης ακτοφυλακής συνόδευε βάρκες που μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια για ψαράδες.

«Το σκάφος της κινεζικής ακτοφυλακής CCG 3104 που καταδίωκε το φιλιππινέζικο σκάφος BRP Suluan με υψηλή ταχύτητα. Πραγματοποίησε έναν επικίνδυνο ελιγμό κοντά στο πίσω δεξιά μέρος του Suluan με αποτέλεσμα τη σύγκρουσή του με το πολεμικό σκάφος του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού της Κίνας… Το CCG 3104 υπέστη σημαντικές ζημιές στην πλώρη του και κατέστη μη αξιόπλοο» αναφέρει η πλευρά των Φιλιππίνων.

Άλλη άποψη εξέφρασε εκπρόσωπος της κινεζικής ακτοφυλακής, που επιβεβαίωσε την καταδίωξη: «Η Κινεζική Ακτοφυλακή έλαβε τα απαραίτητα μέτρα σύμφωνα με το νόμο, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης, της πίεσης, του αποκλεισμού και του ελέγχου των φιλιππινέζικων σκαφών για να τα απομακρύνει».

Το ναυτικό ατύχημα έρχεται να προστεθεί σε μία σειρά από περιστατικά διενέξεων μεταξύ Κίνας και Φιλιππίνων, καθώς το Πεκίνο διεκδικεί την περιοχή παρά την αντίθετη άποψη του διεθνούς δικαστηρίου πως είναι νομικά αίολη. Αξίζει να σημειωθεί ότι πάνω από το 60% του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου διέρχεται από τη συγκεκριμένη θαλάσσια οδό, που αποτελεί μήλον της Έριδος.

Διαβάστε επίσης:

Η Γερμανία προσκαλεί Τραμπ, Ζελένσκι, τους ηγέτες του ΝΑΤΟ και της ΕΕ σε τηλεδιάσκεψη πριν από τη σύνοδο κορυφής Τραμπ-Πούτιν

ΝΥΤ: Αφού παραλίγο να χάσει τον Τραμπ, ο Πούτιν πέτυχε την ιδανική σύνοδο κορυφής

Γαλλία: Διεκόπη η λειτουργία μονάδων στον πυρηνικό σταθμό Γκραβελίν λόγω … μεδουσών