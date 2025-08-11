Θρίλερ σε λούνα παρκ στη Βρετανία: Επιβάτες παιχνιδιού κρεμόντουσαν ανάποδα επί 20 λεπτά

Τρόμος για επιβάτες παιχνιδιού σε λούνα παρκ της Βρετανίας, που έμειναν επί 20 λεπτά κρεμασμένοι ανάποδα λόγω βλάβης.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο φεστιβάλ «Boardmasters» στο Νιουκουέι της Κορνουάλης, όταν το παιχνίδι «Apollo 13» παρουσίασε βλάβη, αφήνοντας τους επιβάτες κρεμασμένους ανάποδα για 20 λεπτά.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής, όταν το «Apollo 13», σταμάτησε να λειτουργεί τη στιγμή που βρισκόταν στην κορυφή της διαδρομής του.

Festival-goers are left dangling upside down for 20 minutes as fairground ride breaks down at Boardmasters https://t.co/2tz2MHf4YW — Daily Mail US (@Daily_MailUS) August 10, 2025

Το «Apollo 13» παρέμεινε ακίνητο στον αέρα, με τους επισκέπτες κρεμασμένους ανάποδα, ενώ οι παρευρισκόμενοι παρακολουθούσαν με αγωνία την επιχείρηση διάσωσης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του «Boardmasters Festival», το παιχνίδι σταμάτησε λόγω προσωρινής διακοπής ρεύματος.

Για λόγους ασφαλείας, το σύστημα σταμάτησε αυτόματα τη λειτουργία του, με τον χειριστή να προχωρά άμεσα σε διαδικασίες αποβίβασης των επιβατών. Όλοι οι επιβάτες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια και κανείς δεν τραυματίστηκε.

Η διοργάνωση διευκρίνισε ότι το «Apollo 13» πλέον λειτουργεί κανονικά και πως προηγήθηκε τεχνικός έλεγχος.

Παρά το ατύχημα, το φεστιβάλ ολοκληρώθηκε με επιτυχία την Κυριακή (10/8), προσελκύοντας πάνω από 50.000 επισκέπτες.

