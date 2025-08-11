Ισραήλ: Οργή στον πολιτικό κόσμο για γκράφιτι στο Τείχος των Δακρύων που έλεγε «Γίνεται ολοκαύτωμα στη Γάζα» (photos)

Οργή στον πολιτικό κόσμο του Ισραήλ προκάλεσε γκράφιτι με σύνθημα καταδίκης του πολέμου που διεξάγει η χώρα εναντίον της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, το οποίο εμφανίστηκε στο Τείχος των Δακρύων στην Ιερουσαλήμ, τον ιερότερο τόπο του Ιουδαϊσμού.

«Γίνεται ολοκαύτωμα στη Γάζα», έλεγε το γκράφιτι, γραμμένο στα εβραϊκά με σπρέι στο νότιο τμήμα του Τείχους, σε μια πιο απομονωμένη περιοχή όπου Εβραίοι πιστοί προσεύχονται ανεξαρτήτως φύλου, σε αντίθεση με το κύριο τμήμα του Τείχους.

Γκράφιτι με το ίδιο σύνθημα βρέθηκε νωρίτερα σήμερα το πρωί στην πρόσοψη της Μεγάλης Συναγωγής της Ιερουσαλήμ, με μια προσθήκη στα εβραϊκά που γράφει «όλα όσα δημοσιεύετε είναι ψέμα».

Η αστυνομία ανακοίνωσε χθες ότι συνέλαβε έναν 27χρονο ύποπτο, κάτοικο της Ιερουσαλήμ, ο οποίος θα «εμφανιστεί στο δικαστήριο αργότερα σήμερα (…) με τις αρχές να ζητούν παράταση της κράτησής του».

Βρισκόμενο στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, έναν τομέα της Ιερής Πόλης που κατέχει και έχει προσαρτήσει το Ισραήλ, το Τείχος των Δακρύων είναι ό,τι έχει απομείνει από τον Δεύτερο Ναό, που καταστράφηκε το 70 μ.Χ. από τους Ρωμαίους.

Ο ραβίνος του Τείχους Σμουέλ Ραμπίνοβιτς καταδίκασε τη βεβήλωση, λέγοντας σε ανακοίνωσή του ότι «ένας ιερός τόπος δεν είναι χώρος για να εκφράζονται διαμαρτυρίες».

Το γράφιτι προκάλεσε ομόφωνη πολιτική καταδίκη.

Οι ακροδεξιοί υπουργοί της κυβέρνησης του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ δήλωσε «σοκαρισμένος» και ο υπουργός Οικονομικών, Μπεζαλέλ Σμότριτς είπε ότι οι δράστες «έχουν ξεχάσει τι σημαίνει να είσαι Εβραίος».

Ο πρώην υπουργός Άμυνας Μπένι Γκαντς, νυν ηγέτης της αντιπολίτευσης, αποκάλεσε την ενέργεια αυτή «έγκλημα εναντίον ολόκληρου του εβραϊκού λαού».

Ο Γκιλάντ Καρίβ, ένας προοδευτικός ραβίνος και ένθερμος υποστηρικτής του τερματισμού των εχθροπραξιών στη Γάζα, καταδίκασε το γκράφιτι στο X ως «τον χειρότερο και πιο απεχθή τρόπο ευαισθητοποίησης για την ανάγκη τερματισμού του πολέμου».

