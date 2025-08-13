search
ΤΕΤΑΡΤΗ 13.08.2025 17:27
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.08.2025 15:27

«Οι απαιτήσεις μας δεν έχουν αλλάξει» διαμηνύει η Ρωσία – Την πλήρη αποχώρηση της Ουκρανίας διεκδικεί η Μόσχα

13.08.2025 15:27
putin-384

Η Ρωσία δήλωσε την Τετάρτη ότι η στάση της για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία δεν έχει αλλάξει από τότε που ο Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν έθεσε τους όρους του πέρυσι: την πλήρη αποχώρηση των δυνάμεων του Κιέβου από βασικές ουκρανικές περιοχές και την εγκατάλειψη των φιλοδοξιών του για ένταξη στο ΝΑΤΟ.

Ο Πούτιν και ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πρόκειται να συναντηθούν την Παρασκευή στην Αλάσκα, στην πρώτη σύνοδο κορυφής ΗΠΑ-Ρωσίας από το 2021, για να συζητήσουν τις προσπάθειες τερματισμού του πολέμου. Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι και οι δύο πλευρές θα πρέπει να ανταλλάξουν μέρος της γης που κατέχουν επί του παρόντος για να συμβεί αυτό.

Η Ρωσία ελέγχει σήμερα το 19% της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένης ολόκληρης της Κριμαίας, ολόκληρου του Λουχάνσκ, περισσότερο από το 70% των περιοχών Ντόνετσκ, Ζαπορίζια και Χερσώνα, και τμήματα των περιοχών Χάρκοβο, Σούμι, Νικολάιφ και Ντνιπροπετρόφσκ.

Μετά από αναφορές ορισμένων μέσων ενημέρωσης ότι η Ουάσινγκτον κατάλαβε ότι ο Πούτιν ήταν έτοιμος να συμβιβαστεί στις εδαφικές του απαιτήσεις, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, Αλεξέι Φαντέφ, ρωτήθηκε από δημοσιογράφους εάν η θέση της Ρωσίας είχε αλλάξει ή όχι.

«Η θέση της Ρωσίας παραμένει αμετάβλητη και εκφράστηκε σε αυτήν την αίθουσα πριν από λίγο περισσότερο από ένα χρόνο, στις 14 Ιουνίου 2024», δήλωσε ο Φαντέφ, αναφερόμενος σε μια ομιλία που εκφώνησε ο Πούτιν τότε στο υπουργείο Εξωτερικών.

Εκείνη την εποχή, στις πιο ολοκληρωμένες δημόσιες δηλώσεις του μέχρι στιγμής σχετικά με τη μορφή μιας πιθανής διευθέτησης, ο επικεφαλής του Κρεμλίνου διατύπωσε απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένης της αποχώρησης των ουκρανικών στρατευμάτων από τις περιοχές του Ντόνετσκ, της Ζαπορίζια και της Χερσώνας που εξακολουθούν να ελέγχουν.

Ο Πούτιν δήλωσε επίσης ότι το Κίεβο θα πρέπει να ειδοποιήσει επίσημα τη Μόσχα ότι εγκαταλείπει τα σχέδιά του να ενταχθεί στην υπό την ηγεσία των ΗΠΑ στρατιωτική συμμαχία του ΝΑΤΟ και ότι σκοπεύει να παραμείνει ουδέτερο και αδέσμευτο.

Επιπλέον, ο Πούτιν δήλωσε ότι θα πρέπει να διασφαλιστούν τα δικαιώματα και οι ελευθερίες των ρωσόφωνων στην Ουκρανία και η «πραγματικότητα» ότι η Κριμαία, το Λουχάνσκ, το Ντόνετσκ, η Ζαπορίζια και η Χερσώνα αποτελούν πλέον μέρος της Ρωσίας.

Ο Πούτιν δήλωσε ότι οι όροι του θα πρέπει επίσης να αντικατοπτρίζονται σε διεθνείς συμφωνίες. Κατά την ομιλία του το 2024, η Ουκρανία απέρριψε τα αιτήματά του ως ισοδύναμα με ένα παράλογο τελεσίγραφο.

Η Ουκρανία έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι δεν θα αναγνωρίσει ποτέ τη ρωσική κατοχή της γης της, και οι περισσότερες χώρες αναγνωρίζουν το έδαφος της Ουκρανίας εντός των συνόρων του 1991. Με βάση τα τρέχοντα μέτωπα, η απαίτηση του Πούτιν θα συνεπαγόταν την παραχώρηση από την Ουκρανία επιπλέον 21.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων στη Ρωσία.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ρωσία πρέπει να συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός πριν συζητηθούν εδαφικά ζητήματα. Θα απέρριπτε οποιαδήποτε ρωσική πρόταση να αποσύρει η Ουκρανία τα στρατεύματά της από την ανατολική περιοχή του Ντονμπάς και να παραχωρήσει τις αμυντικές της γραμμές.

Διαβάστε επίσης:

«Σπουδαίους ανθρώπους» χαρακτηρίζει ο Τραμπ τους Ευρωπαίους ηγέτες με τους οποίους θα συνομιλήσει σήμερα για την Ουκρανία

Γάζα: Οι IDF ενέκριναν το νέο σχέδιο στρατιωτικών επιχειρήσεων – 123 νεκροί το τελευταίο 24ωρο

Βολοντίμιρ Ζελένσκι: Κάλεσε τους συμμάχους του να αποτρέψουν οποιαδήποτε εξαπάτηση από την πλευρά της Ρωσίας

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
charitsis_1308_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρίτσης από Πάτρα: «Κυβέρνηση καμένης γης – Η χώρα χρειάζεται οξυγόνο» (video)

italia
ΚΟΣΜΟΣ

Νέα τραγωδία στη Λαμπεντούζα – Πλεούμενο που μετέφερε μετανάστες ανετράπη με τουλάχιστον 20 νεκρούς

moumies.jpg (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Περού: Σε γονιδιακή μετάλλαξη οφείλεται η εμφάνιση των «εξωγήινων» μουμιών που βρέθηκαν το 2015 (Video)

nicholsons_1308_1920-1080_new
LIFESTYLE

Jack Nicholson: Η πρώην σύντροφος του εγγονού του κατέθεσε περιοριστικά μέτρα για ενδοοικογενειακή βία

zelensky merz
ΚΟΣΜΟΣ

Ολοκληρώθηκε η επικοινωνία Τραμπ, Ζελένσκι και Ευρωπαίων ηγετών

Δείτε όλες τις ειδήσεις
gaza kyvertitis
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Παλαιστίνιος επιχειρηματίας Σαμίρ Χουλίλε προωθείται για πιθανός κυβερνήτης της μεταπολεμικής Λωρίδας της Γάζας

ant1_dikastis8
MEDIA

ANT1: Παρόντες όλοι πριν το «γράφουμε» για τη νέα σειρά «Ο δικαστής»

salted_caramel_sintagi
CUCINA POVERA

Εύκολο παγωτό αλατισμένης καραμέλας, χωρίς παγωτομηχανή

joker-new
ΕΛΛΑΔΑ

Νέο τζακ ποτ στο Τζόκερ: 26,5 εκατομμύρια ευρώ θα μοιραστούν στην επόμενη κλήρωση

evropi kafsones foties
ΚΟΣΜΟΣ

«Βράζει» η Νότια Ευρώπη: Θανατηφόρος καύσωνας με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 13.08.2025 17:26
charitsis_1308_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρίτσης από Πάτρα: «Κυβέρνηση καμένης γης – Η χώρα χρειάζεται οξυγόνο» (video)

italia
ΚΟΣΜΟΣ

Νέα τραγωδία στη Λαμπεντούζα – Πλεούμενο που μετέφερε μετανάστες ανετράπη με τουλάχιστον 20 νεκρούς

moumies.jpg (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Περού: Σε γονιδιακή μετάλλαξη οφείλεται η εμφάνιση των «εξωγήινων» μουμιών που βρέθηκαν το 2015 (Video)

1 / 3