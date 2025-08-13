«Οι απαιτήσεις μας δεν έχουν αλλάξει» διαμηνύει η Ρωσία – Την πλήρη αποχώρηση της Ουκρανίας διεκδικεί η Μόσχα

Η Ρωσία δήλωσε την Τετάρτη ότι η στάση της για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία δεν έχει αλλάξει από τότε που ο Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν έθεσε τους όρους του πέρυσι: την πλήρη αποχώρηση των δυνάμεων του Κιέβου από βασικές ουκρανικές περιοχές και την εγκατάλειψη των φιλοδοξιών του για ένταξη στο ΝΑΤΟ.

Ο Πούτιν και ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πρόκειται να συναντηθούν την Παρασκευή στην Αλάσκα, στην πρώτη σύνοδο κορυφής ΗΠΑ-Ρωσίας από το 2021, για να συζητήσουν τις προσπάθειες τερματισμού του πολέμου. Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι και οι δύο πλευρές θα πρέπει να ανταλλάξουν μέρος της γης που κατέχουν επί του παρόντος για να συμβεί αυτό.

Η Ρωσία ελέγχει σήμερα το 19% της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένης ολόκληρης της Κριμαίας, ολόκληρου του Λουχάνσκ, περισσότερο από το 70% των περιοχών Ντόνετσκ, Ζαπορίζια και Χερσώνα, και τμήματα των περιοχών Χάρκοβο, Σούμι, Νικολάιφ και Ντνιπροπετρόφσκ.

Μετά από αναφορές ορισμένων μέσων ενημέρωσης ότι η Ουάσινγκτον κατάλαβε ότι ο Πούτιν ήταν έτοιμος να συμβιβαστεί στις εδαφικές του απαιτήσεις, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, Αλεξέι Φαντέφ, ρωτήθηκε από δημοσιογράφους εάν η θέση της Ρωσίας είχε αλλάξει ή όχι.

«Η θέση της Ρωσίας παραμένει αμετάβλητη και εκφράστηκε σε αυτήν την αίθουσα πριν από λίγο περισσότερο από ένα χρόνο, στις 14 Ιουνίου 2024», δήλωσε ο Φαντέφ, αναφερόμενος σε μια ομιλία που εκφώνησε ο Πούτιν τότε στο υπουργείο Εξωτερικών.

Εκείνη την εποχή, στις πιο ολοκληρωμένες δημόσιες δηλώσεις του μέχρι στιγμής σχετικά με τη μορφή μιας πιθανής διευθέτησης, ο επικεφαλής του Κρεμλίνου διατύπωσε απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένης της αποχώρησης των ουκρανικών στρατευμάτων από τις περιοχές του Ντόνετσκ, της Ζαπορίζια και της Χερσώνας που εξακολουθούν να ελέγχουν.

Ο Πούτιν δήλωσε επίσης ότι το Κίεβο θα πρέπει να ειδοποιήσει επίσημα τη Μόσχα ότι εγκαταλείπει τα σχέδιά του να ενταχθεί στην υπό την ηγεσία των ΗΠΑ στρατιωτική συμμαχία του ΝΑΤΟ και ότι σκοπεύει να παραμείνει ουδέτερο και αδέσμευτο.

Επιπλέον, ο Πούτιν δήλωσε ότι θα πρέπει να διασφαλιστούν τα δικαιώματα και οι ελευθερίες των ρωσόφωνων στην Ουκρανία και η «πραγματικότητα» ότι η Κριμαία, το Λουχάνσκ, το Ντόνετσκ, η Ζαπορίζια και η Χερσώνα αποτελούν πλέον μέρος της Ρωσίας.

Ο Πούτιν δήλωσε ότι οι όροι του θα πρέπει επίσης να αντικατοπτρίζονται σε διεθνείς συμφωνίες. Κατά την ομιλία του το 2024, η Ουκρανία απέρριψε τα αιτήματά του ως ισοδύναμα με ένα παράλογο τελεσίγραφο.

Η Ουκρανία έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι δεν θα αναγνωρίσει ποτέ τη ρωσική κατοχή της γης της, και οι περισσότερες χώρες αναγνωρίζουν το έδαφος της Ουκρανίας εντός των συνόρων του 1991. Με βάση τα τρέχοντα μέτωπα, η απαίτηση του Πούτιν θα συνεπαγόταν την παραχώρηση από την Ουκρανία επιπλέον 21.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων στη Ρωσία.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ρωσία πρέπει να συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός πριν συζητηθούν εδαφικά ζητήματα. Θα απέρριπτε οποιαδήποτε ρωσική πρόταση να αποσύρει η Ουκρανία τα στρατεύματά της από την ανατολική περιοχή του Ντονμπάς και να παραχωρήσει τις αμυντικές της γραμμές.

