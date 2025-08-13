search
ΤΕΤΑΡΤΗ 13.08.2025 20:53
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.08.2025 19:26

ΗΠΑ: Σε αεροπορική βάση της Αλάσκας η συνάντηση Τραμπ με Πούτιν

13.08.2025 19:26
trump_putin

Το τετ-α-τετ του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή σε αεροπορική βάση κοντά στο Άνκορατζ, τη μεγαλύτερη πόλη της Αλάσκας, επιβεβαίωσε σήμερα αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Η σύνοδος κορυφής με αντικείμενο τον πόλεμο στην Ουκρανία θα φιλοξενηθεί στη βάση Έλμεντορφ-Ρίτσαρντσον – την οποία χρησιμοποιούν τόσο η πολεμική αεροπορία όσο και ο στρατός των ΗΠΑ – που βρίσκεται βόρεια της πόλης Άνκορατζ.

Λόγω του μεγάλου διαδρόμου απογείωσης/προσγείωσης, η εν λόγω βάση χρησιμεύει επίσης ως σταθμός ανεφοδιασμού στα ταξίδια του προέδρου των ΗΠΑ ή των υπουργών του στην Ασία.

Είναι μία από τις δύο μεγάλες αεροπορικές βάσεις στην Αλάσκα, από όπου συχνά απογειώνονται αμερικανικά μαχητικά για να αναχαιτίσουν ρωσικά αεροσκάφη που πλησιάζουν τον εναέριο χώρο των ΗΠΑ.

Η Αλάσκα θεωρείται περιοχή εξέχουσας στρατηγικής σημασίας από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου και φιλοξενεί επίσης μια σημαντική βάση αντιπυραυλικής άμυνας, σε μια περίοδο κατά την οποία ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ καταστρώνει σχέδια για τον «Χρυσό Θόλο», ένα προηγμένο σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας για την προστασία ολόκληρης της αμερικανικής επικράτειας.

Διαβάστε επίσης:

Ρωσία: Επιβολή περιορισμών σε Telegram και WhatsApp

Φον ντερ Λάιεν: Ενισχύθηκε το κοινό έδαφος ΕΕ, ΗΠΑ και NATO για την Ουκρανία – Οι 5 βασικές αρχές για τις διαπραγματεύσεις στην Αλάσκα

Περού: Σε γονιδιακή μετάλλαξη οφείλεται η εμφάνιση των «εξωγήινων» μουμιών που βρέθηκαν το 2015 (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
PELETIDHS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πελετίδης: «Από την ανεπάρκειά τους καίγεται η Πάτρα»

fotia_patra_spitia
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Πάτρα: Συνελήφθη 25χρονος για τη φωτιά στο Γηροκομείο

proponitis-ipa-new
ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στις ΗΠΑ: Γυμναστής τραβάει τα μαλλιά μαθήτριας μετά από ήττα σε αγώνα μπάσκετ – Σε αγωγή προχώρησε η κοπέλα (Video)

PANOS_KIAMOS
LIFESTYLE

Πάνος Κιάμος: Αναβάλλει τις εμφανίσεις του στην Πάτρα: «Η ασφάλεια και η αλληλεγγύη προέχουν»

antarktiki-new
ΚΟΣΜΟΣ

Γιγάντια υποθαλάσσια φαράγγια βρέθηκαν κάτω από την Ανταρκτική

Δείτε όλες τις ειδήσεις
gaza kyvertitis
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Παλαιστίνιος επιχειρηματίας Σαμίρ Χουλίλε προωθείται για πιθανός κυβερνήτης της μεταπολεμικής Λωρίδας της Γάζας

salted_caramel_sintagi
CUCINA POVERA

Εύκολο παγωτό αλατισμένης καραμέλας, χωρίς παγωτομηχανή

ant1_dikastis8
MEDIA

ANT1: Παρόντες όλοι πριν το «γράφουμε» για τη νέα σειρά «Ο δικαστής»

joker-new
ΕΛΛΑΔΑ

Νέο τζακ ποτ στο Τζόκερ: 26,5 εκατομμύρια ευρώ θα μοιραστούν στην επόμενη κλήρωση

poreia-palaistini-thessaloniki-2
MEDIA

Ισραηλινά ΜΜΕ: «Χαμένος παράδεισος η Ελλάδα» - «Μας δείχνουν θυμό»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 13.08.2025 20:49
PELETIDHS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πελετίδης: «Από την ανεπάρκειά τους καίγεται η Πάτρα»

fotia_patra_spitia
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Πάτρα: Συνελήφθη 25χρονος για τη φωτιά στο Γηροκομείο

proponitis-ipa-new
ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στις ΗΠΑ: Γυμναστής τραβάει τα μαλλιά μαθήτριας μετά από ήττα σε αγώνα μπάσκετ – Σε αγωγή προχώρησε η κοπέλα (Video)

1 / 3