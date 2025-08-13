ΗΠΑ: Σε αεροπορική βάση της Αλάσκας η συνάντηση Τραμπ με Πούτιν

Το τετ-α-τετ του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή σε αεροπορική βάση κοντά στο Άνκορατζ, τη μεγαλύτερη πόλη της Αλάσκας, επιβεβαίωσε σήμερα αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Η σύνοδος κορυφής με αντικείμενο τον πόλεμο στην Ουκρανία θα φιλοξενηθεί στη βάση Έλμεντορφ-Ρίτσαρντσον – την οποία χρησιμοποιούν τόσο η πολεμική αεροπορία όσο και ο στρατός των ΗΠΑ – που βρίσκεται βόρεια της πόλης Άνκορατζ.

Λόγω του μεγάλου διαδρόμου απογείωσης/προσγείωσης, η εν λόγω βάση χρησιμεύει επίσης ως σταθμός ανεφοδιασμού στα ταξίδια του προέδρου των ΗΠΑ ή των υπουργών του στην Ασία.

Είναι μία από τις δύο μεγάλες αεροπορικές βάσεις στην Αλάσκα, από όπου συχνά απογειώνονται αμερικανικά μαχητικά για να αναχαιτίσουν ρωσικά αεροσκάφη που πλησιάζουν τον εναέριο χώρο των ΗΠΑ.

Η Αλάσκα θεωρείται περιοχή εξέχουσας στρατηγικής σημασίας από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου και φιλοξενεί επίσης μια σημαντική βάση αντιπυραυλικής άμυνας, σε μια περίοδο κατά την οποία ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ καταστρώνει σχέδια για τον «Χρυσό Θόλο», ένα προηγμένο σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας για την προστασία ολόκληρης της αμερικανικής επικράτειας.

