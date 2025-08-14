Οι ΗΠΑ επέστρεψαν στο Μεξικό χειρόγραφο 500 ετών υπογεγραμμένο από τον Ισπανό κατακτητή Ερνάν Κορτές

Σχεδόν πέντε αιώνες αφότου το υπέγραψε ο Ισπανός κατακτητής Ερνάν Κορτές και δεκαετίες αφότου κάποιος το έκλεψε από τα εθνικά αρχεία του Μεξικού, το FBI επέστρεψε μια ανεκτίμητη σελίδα του χειρογράφου στο Μεξικό την Τετάρτη.

Το FBI ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι το έγγραφο είχε αλλάξει χέρια αρκετές φορές όλα αυτά τα χρόνια, επομένως κανείς δεν θα κατηγορηθεί.

«Πρόκειται για μια πρωτότυπη σελίδα χειρογράφου που στην πραγματικότητα υπογράφηκε από τον Ερνάν Κορτές στις 20 Φεβρουαρίου 1527», δήλωσε η ειδική πράκτορας Τζέσικα Ντίτμερ, μέλος της Ομάδας Δίωξης Εγκλημάτων Τέχνης του FBI. Μέχρι τότε, ο Κορτές είχε κατακτήσει την αυτοκρατορία των Αζτέκων το 1521, δύο χρόνια μετά την απόβαση στο σημερινό Μεξικό.

Ενώ οι αρχειονόμοι στο Γενικό Αρχείο του Έθνους του Μεξικού φωτογράφιζαν με μικροφίλμ τη συλλογή τους από έγγραφα που υπογράφηκαν από τον Κορτές το 1993, ανακάλυψαν ότι έλειπαν 15 σελίδες του χειρογράφου. Πιστεύουν ότι κλάπηκε μεταξύ 1985 και 1993.

Το Μεξικό ζήτησε πέρυσι τη βοήθεια της Ομάδας Δίωξης Εγκλημάτων Τέχνης του FBI για αυτή τη συγκεκριμένη σελίδα.

Το FBI τελικά περιόρισε την αναζήτηση στις Ηνωμένες Πολιτείες και εντόπισε το έγγραφο, αν και η υπηρεσία δεν ανέφερε ποιος το είχε. Το Αστυνομικό Τμήμα της Νέας Υόρκης, το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ και η κυβέρνηση του Μεξικού συμμετείχαν στην έρευνα.

Είναι το δεύτερο έγγραφο του Κορτές που το FBI επιστρέφει στην μεξικανική κυβέρνηση. Το 2023, η υπηρεσία επέστρεψε μια επιστολή του Κορτές του 16ου αιώνα.

«Τέτοια αντικείμενα θεωρούνται προστατευόμενα πολιτιστικά αγαθά και αντιπροσωπεύουν πολύτιμες στιγμές στην ιστορία του Μεξικού, επομένως είναι κάτι που οι Μεξικανοί έχουν στα αρχεία τους με σκοπό την καλύτερη κατανόηση της ιστορίας», είπε.

