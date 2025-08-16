search
ΣΑΒΒΑΤΟ 16.08.2025
ΚΟΣΜΟΣ

16.08.2025

Φρίντριχ Μερτς: «Χαιρετίζουμε την προσπάθεια του Τραμπ για δίκαιη ειρήνη στην Ουκρανία»

16.08.2025 16:52
merz_trump

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς χαιρέτισε σήμερα «τις προσπάθειες του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να τερματίσει τις μάχες στην Ουκρανία και τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας και να επιτύχει μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη».

«Η Ουκρανία μπορεί να βασίζεται στην ακλόνητη αλληλεγγύη μας, καθώς εργαζόμαστε για μια ειρήνη, η οποία θα προστατεύει τα ζωτικά συμφέροντα ασφάλειας της Ουκρανίας και της Ευρώπης», δήλωσε ο καγκελάριος σε ανάρτησή του στο «Χ», παραπέμποντας ταυτόχρονα στο κοινό ανακοινωθέν ευρωπαίων ηγετών για την συνάντηση της Αλάσκας.

