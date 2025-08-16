Γαλλία: Καλεί το Ισραήλ «να εγκαταλείψει το σχέδιό» του για νέο οικισμό στη Δυτική Όχθη

Η Γαλλία έστειλε για ακόμη μια φορά μήνυμα στο Ισραήλ να μειώσει τις εδαφικές του διεκδικήσεις σε παλαιστινιακά εδάφη, αφού το κάλεσε «να εγκαταλείψει το σχέδιό» του να οικοδομήσει 3.400 κατοικίες στη Δυτική Όχθη.

Σύμφωνα με το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών, κάτι τέτοιο που θα αποτελούσε «σοβαρή παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου».

«Η Γαλλία καταδικάζει με τη μεγαλύτερη αυστηρότητα την απόφαση των ισραηλινών Αρχών να επικυρώσουν το σχέδιο του οικισμού Ε1 που προβλέπει την κατασκευή περισσότερων από 3.000 κατοικιών ανατολικά της Ιερουσαλήμ», δήλωσε εκπρόσωπος του γαλλικού ΥΠΕΞ.

Ο ακροδεξιός υπουργός Οικονομικών της κυβέρνησης Νετανιάχου, Μπεζαλέλ Σμότριτς, ζήτησε την Πέμπτη (14/8) να επιταχυνθεί το πρόγραμμα για την κατασκευή 3.400 κατοικιών στη Δυτική Όχθη και να προσαρτηθεί αυτό το παλαιστινιακό έδαφος, που το Ισραήλ κατέχει από το 1967, ως απάντηση στις ανακοινώσεις χωρών ότι θα αναγνωρίσουν ένα κράτος της Παλαιστίνης.

Μπροστά στη συνέχιση της ισραηλινής επίθεσης στη λωρίδα της Γάζας και στην ανθρωπιστική καταστροφή που συντελείται, χώρες -μεταξύ των οποίων η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και ο Καναδάς- δήλωσαν ότι εξετάζουν το ενδεχόμενο να αναγνωρίσουν ένα κράτος της Παλαιστίνης με την ευκαιρία της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ τον προσεχή Σεπτέμβριο.

Η πραγματοποίηση αυτού του εποικιστικού σχεδίου «θα έκοβε στα δύο τη Δυτική Όχθη και θα κατέφερε σοβαρό πλήγμα στη λύση των δύο κρατών, η οποία είναι η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί βιώσιμη ειρήνη και ασφάλεια στους Ισραηλινούς και τους Παλαιστινίους», εκτιμά από την πλευρά του το Παρίσι.

Η Γαλλία υπογραμμίζει πως «παραμένει ενεργή στο πλευρό των ευρωπαίων εταίρων της για να αυξήσει την πίεση στο Ισραήλ, ώστε να βάλει τέλος στον εποικισμό, μεταξύ άλλων και μέσω νέων κυρώσεων εναντίον των ατόμων και των οντοτήτων που είναι υπεύθυνα για τον εποικισμό».

