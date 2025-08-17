search
17.08.2025
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

17.08.2025

Κίνημα Δημοκρατίας για την λεκτική επίθεση αλλοδαπού στους Εύζωνες: «Απαράδεκτη πράξη προσβολής της Πατρίδας»  

17.08.2025 19:11
Αντιδράσεις στην πολιτική σκηνή της χώρας έφερε περιστατικό, όπου αλλοδαπός φέρεται να έβρισε Εύζωνες φρουρούς της Βουλής στο Σύνταγμα. Ανάμεσα στα κόμματα που κατέκριναν το συγκεκριμένο περιστατικό ήταν και το Κίνημα Δημοκρατίας, μέσω δήλωσης του εκπρόσωπου τύπου και Βουλευτή Α΄ Θεσσαλονίκης Μιχάλη Χουρδάκη.

Ολόκληρη η δήλωση:

«Σήμερα γίναμε μάρτυρες μιας απαράδεκτης πράξης προσβολής έξω από τη Βουλή των Ελλήνων, όταν μετανάστης επιτέθηκε λεκτικά στους Εύζωνες της Προεδρικής Φρουράς, τα ζωντανά σύμβολα τιμής, ανδρείας και εθνικής μνήμης.

Οι Εύζωνες δεν είναι απλοί στρατιώτες ούτε απλοί φρουροί. Στέκουν αγέρωχοι μπροστά στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, φρουροί κάθε θυσίας που σφράγισε την Ελευθερία μας. Ενσαρκώνουν την ιστορική συνέχεια του Έθνους, ενώνοντας τους αγώνες του παρελθόντος με τη δημοκρατία του σήμερα. Η ασέβεια απέναντί τους δεν είναι ατομική πράξη· είναι προσβολή προς την Πατρίδα, τους θεσμούς και την κοινή μας ταυτότητα.

Η Ελλάδα είναι χώρα δημοκρατική, ανοιχτή και φιλόξενη. Όμως η φιλοξενία δεν μπορεί να συνυπάρξει με προκλητικές συμπεριφορές και η ελευθερία της έκφρασης δεν μπορεί να γίνει άλλοθι για ύβρεις. Ο σεβασμός στην Ιστορία και στους θεσμούς δεν είναι διαπραγματεύσιμος.

Ωστόσο, το περιστατικό αυτό δεν αποτελεί μεμονωμένη εικόνα. Αντανακλά τη γενικότερη καταρράκωση αξιών που βιώνει η πατρίδα μας: τον ευτελισμό των θεσμών, την απαξίωση της εθνικής μνήμης, την εξασθένηση της κοινωνικής συνοχής.

Το Κίνημα Δημοκρατίας πιστεύει βαθιά ότι η Ελλάδα χρειάζεται επαναφορά στις θεμελιώδεις αξίες του σεβασμού, της ιστορίας, της αξιοπρέπειας και της συλλογικής μας μνήμης. Αυτές είναι οι αξίες που μας ενώνουν, μας δυναμώνουν και αποτελούν τη μόνη σταθερή βάση για το μέλλον.

Καλούμε κάθε Έλληνα πολίτη να σταθεί απέναντι στην αδιαφορία και την παρακμή και να συμμετάσχει ενεργά στην ανασυγκρότηση της πατρίδας μας. Είναι ώρα για ένα νέο ξεκίνημα, για μια δίκαιη και συνεργατική κοινωνία, θεμελιωμένη στη δικαιοσύνη, τη διαφάνεια και τον σεβασμό στους θεσμούς. Μια κοινωνία που τιμά την Ιστορία της, προστατεύει τη Δημοκρατία και εγγυάται ένα καλύτερο μέλλον για όλους».

ΚΥΡΙΑΚΗ 17.08.2025 19:40
