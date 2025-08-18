search
ΔΕΥΤΕΡΑ 18.08.2025 08:34
18.08.2025 07:29

Τρεις νεκροί σε επιδρομή drones της Ρωσίας στο Χάρκοβο της Ουκρανίας

18.08.2025 07:29
ukraine_war

Επιδρομή ρωσικών μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων εφόρμησης στην πόλη Χάρκοβο, στη βορειοανατολική Ουκρανία, στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον τρεις ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένου μικρού παιδιού, και τραυμάτισε άλλους δεκαεπτά, ανακοίνωσε ο δήμαρχος της πόλης σήμερα, μερικές ώρες πριν από τη συνάντηση του προέδρου της χώρας Βολοντίμιρ Ζελένσκι με αυτόν των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσιγκτον.

«Τρεις άνθρωποι είναι νεκροί, συμπεριλαμβανομένου παιδιού μικρής ηλικίας. Άλλοι 17 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους έξι παιδιά», ανέφερε μέσω Telegram ο Ιχόρ Τερέχοφ, ο οποίος νωρίτερα έκανε λόγο για πυρκαγιές σε πολυκατοικία εξαιτίας της επιδρομής των drones.

Η πόλη, πολύ κοντά στα σύνορα με τη Ρωσία, η δεύτερη πολυπληθέστερη της Ουκρανίας προτού ξεσπάσει ο πόλεμος τον Φεβρουάριο του 2022, είχε χτυπηθεί μερικές ώρες νωρίτερα από ρωσικό βαλλιστικό πύραυλο που τραυμάτισε τουλάχιστον 11 ανθρώπους, σύμφωνα με τον δήμαρχο Τερέχοφ.

