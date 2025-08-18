search
Νέα Ζηλανδία: Στρατιώτης κρίθηκε ένοχος για απόπειρα κατασκοπείας

Νεοζηλανδικό στρατοδικείο έκρινε ένοχο σήμερα, Δευτέρα για απόπειρα κατασκοπείας στρατιώτη, που παραδέχθηκε ότι προσπάθησε να διαβιβάσει λεπτομερείς πληροφορίες για βάσεις των ενόπλων δυνάμεων σε ξένη χώρα.

Η στρατιωτική δικαιοσύνη δεν επέτρεψε να αποκαλυφθεί η ταυτότητά τουούτε σε ποια χώρα θα παρέδιδε τις -νευραλγικής- σημασίας πληροφορίες, για λόγους προστασίας του απορρήτου της έρευνας.

Ο στρατιώτης ομολόγησε πως απέκτησε πρόσβαση σε σύστημα πληροφορικής με κακούς σκοπούς.

Είχε διατηρήσει αντίγραφα της απευθείας μετάδοσης των επιθέσεων στην Κράιστσερτς, τον Μάρτιο του 2019.

Eκεί έχασαν τη ζωή τους 51 άνθρωποι. Είχε φυλάξει έγγραφο συνταγμένο από τον δράστη τους, τον Μπρέντον Τάραντ.

