Πόλεμος στην Ουκρανία: Συνάντηση Πούτιν – Ζελένσκι μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες

H κρίσιμη συνάντηση Πούτιν–Ζελένσκι αναμένεται να γίνει μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες, σύμφωνα με δηλώσεις του γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς σε δημοσιογράφους.

Παρόλο που το Κρεμλίνο δεν έχει ανακοινώσει δημόσια τη συμφωνία, ένας ανώτερος αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης δήλωσε στο Reuters ότι η συνάντηση Πούτιν-Ζελένσκι θα μπορούσε να γίνει στην Ουγγαρία.

Οι ΗΠΑ θα βοηθήσουν να διασφαλιστεί η ασφάλεια της Ουκρανίας

Όπως αναφέρει το Reuters, ο αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, είπε τη Δευτέρα στον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα βοηθήσουν να διασφαλιστεί η ασφάλεια της Ουκρανίας σε οποιαδήποτε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία, αν και η έκταση της βοήθειας αυτής δεν ήταν σαφής.

Ο Τραμπ έκανε την υπόσχεση αυτή κατά τη διάρκεια της έκτακτης συνόδου κορυφής στον Λευκό Οίκο, όπου φιλοξένησε τον Ζελένσκι και μια ομάδα ευρωπαίων συμμάχων, μετά τη συνάντησή του την Παρασκευή στην Αλάσκα με τον ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν.

«Όσον αφορά την ασφάλεια, θα υπάρξει πολλή βοήθεια», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους, προσθέτοντας ότι θα εμπλακούν και οι ευρωπαϊκές χώρες. «Αυτοί είναι μία πρώτη γραμμή άμυνας επειδή βρίσκονται εκεί, αλλά θα τους βοηθήσουμε».

Ο Ζελένσκι χαιρέτισε την υπόσχεση ως «ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός», προσθέτοντας ότι οι εγγυήσεις θα «αποτυπωθούν στο χαρτί μέσα στην επόμενη εβδομάδα με δέκα ημέρες» και λέγοντας ότι η Ουκρανία προσφέρθηκε να αγοράσει αμερικανικά όπλα αξίας περίπου 90 δισ. δολαρίων.

Η ατμόσφαιρα της Δευτέρας ήταν πολύ πιο θερμή από την καταστροφική συνάντηση του Φεβρουαρίου στο Οβάλ Γραφείο, όπου ο Τραμπ και ο αντιπρόεδρος Τζ.Ντ. Βανς είχαν επικρίνει δημόσια τον ουκρανό ηγέτη.

Ωστόσο, μια ειρηνευτική συμφωνία φαινόταν ακόμη μακριά.

Λίγο πριν ξεκινήσουν οι συνομιλίες, το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών απέκλεισε την ανάπτυξη στρατευμάτων από χώρες του ΝΑΤΟ για να συμβάλουν στην ασφάλεια μιας ειρηνευτικής συμφωνίας, περιπλέκοντας την πρόταση του Τραμπ.

Ο Τραμπ και ο Ζελένσκι είπαν ότι ήλπιζαν πως η συνάντηση θα οδηγούσε τελικά σε τριμερείς συνομιλίες με τον Πούτιν, του οποίου οι δυνάμεις προχωρούν αργά στην ανατολική Ουκρανία.

Σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αργά τη Δευτέρα, ο Τραμπ είπε ότι είχε τηλεφωνήσει στον ρώσο ηγέτη και ξεκίνησε να οργανώνει μια συνάντηση μεταξύ Πούτιν και Ζελένσκι, που θα ακολουθηθεί από τριμερή σύνοδο κορυφής των τριών προέδρων.

Ο Τραμπ είπε στους ευρωπαίους ηγέτες ότι ο Πούτιν πρότεινε αυτή τη σειρά, σύμφωνα με πηγή της ευρωπαϊκής αντιπροσωπείας.

Αν και το Κρεμλίνο δεν έχει ανακοινώσει δημόσια τη συμφωνία, ένας ανώτερος αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης είπε ότι η συνάντηση Πούτιν-Ζελένσκι θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί στην Ουγγαρία. Οι δύο θα συναντηθούν μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες, σύμφωνα με τον γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς.

Οι τελευταίες απευθείας συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας πραγματοποιήθηκαν στην Τουρκία τον Ιούνιο. Ο Πούτιν αρνήθηκε τη δημόσια πρόσκληση του Ζελένσκι να τον συναντήσει πρόσωπο με πρόσωπο εκεί και έστειλε αντ’ αυτού χαμηλόβαθμη αντιπροσωπεία.

Κατάπαυση του πυρός;

Ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσάκοφ δήλωσε τη Δευτέρα στο Telegram ότι ο Τραμπ και ο Πούτιν συζήτησαν «τη δυνατότητα αναβάθμισης του επιπέδου των εκπροσώπων από τις ουκρανικές και ρωσικές πλευρές … που θα συμμετείχαν στις εν λόγω απευθείας διαπραγματεύσεις».

Στο μεταξύ, οι ευρωπαίοι ηγέτες -που έσπευσαν στην Ουάσινγκτον για να στηρίξουν τον Ζελένσκι- παρότρυναν τον Τραμπ να επιμείνει ώστε ο Πούτιν να συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός πριν προχωρήσουν οι συνομιλίες.

Ο Τραμπ είχε προηγουμένως στηρίξει αυτή την πρόταση αλλά άλλαξε θέση μετά τη συνάντηση με τον Πούτιν την Παρασκευή, υιοθετώντας τη ρωσική άποψη ότι οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία θα πρέπει να είναι συνολική.

Στο Οβάλ Γραφείο είπε στους δημοσιογράφους ότι του άρεσε η ιδέα της κατάπαυσης του πυρός, αλλά οι δύο πλευρές θα μπορούσαν να εργαστούν για μια ειρηνευτική συμφωνία ενώ συνεχίζονται οι μάχες.

«Εύχομαι να μπορούσαν να σταματήσουν, θα ήθελα να σταματήσουν», είπε. «Αλλά στρατηγικά αυτό θα μπορούσε να είναι μειονέκτημα για τη μία ή την άλλη πλευρά».

Ο Μερτς και ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν εξέφρασαν τη στήριξή τους σε μια κατάπαυση του πυρός ως προϋπόθεση για άμεσες συνομιλίες με τη Ρωσία. Ο Μακρόν πρόσθεσε ότι οι ευρωπαίοι ηγέτες θα πρέπει τελικά να συμπεριληφθούν σε οποιαδήποτε ειρηνευτική διαδικασία.

«Όταν μιλάμε για εγγυήσεις ασφαλείας, μιλάμε για την ασφάλεια ολόκληρης της ευρωπαϊκής ηπείρου», είπε στον Τραμπ.

Ο Τραμπ και ο Ζελένσκι μίλησαν ιδιαιτέρως πριν ενωθούν με τους ευρωπαίους ηγέτες -συμπεριλαμβανομένων των ηγετών της Βρετανίας, της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Φινλανδίας, της ΕΕ και του ΝΑΤΟ– για περισσότερες από δύο ώρες πολυμερών συνομιλιών.

Φιλικό κλίμα μετά την καταστροφή του Φεβρουαρίου

Ο Ζελένσκι διαχειρίστηκε τη συνάντηση της Δευτέρας πιο επιτυχημένα σε σχέση με την προηγούμενη συνάντηση του Φεβρουαρίου, η οποία έληξε απότομα όταν ο Τραμπ και ο Βανς τον κατηγόρησαν δημόσια για έλλειψη ευγνωμοσύνης. Στις εναρκτήριες δηλώσεις του στα ΜΜΕ τη Δευτέρα, ο Ζελένσκι επανέλαβε τις ευχαριστίες του τουλάχιστον οκτώ φορές.

Είχε επίσης ενισχύσεις αυτή τη φορά, καθώς οι ευρωπαίοι ηγέτες ταξίδεψαν στην Ουάσινγκτον για να δείξουν αλληλεγγύη στο Κίεβο και να πιέσουν για ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας.

Ο Τραμπ υποδέχθηκε θερμά τον Ζελένσκι έξω από τον Λευκό Οίκο, εκφράζοντας θαυμασμό για το μαύρο κοστούμι του – μια απόκλιση από τα συνηθισμένα στρατιωτικά του ρούχα, τα οποία, σύμφωνα με δημοσιεύματα, είχαν ενοχλήσει τον Τραμπ τον Φεβρουάριο.

Όταν ένας δημοσιογράφος ρώτησε τον Τραμπ ποιο ήταν το μήνυμά του προς τον ουκρανικό λαό, απάντησε: «Τους αγαπάμε». Ο Ζελένσκι τον ευχαρίστησε, και ο Τραμπ έβαλε το χέρι του στην πλάτη του σε μια επίδειξη στοργής πριν μπουν μαζί στο Οβάλ Γραφείο.

Ο Τραμπ εντείνει την πίεση

Ο Τραμπ έχει πιέσει για έναν γρήγορο τερματισμό του πιο αιματηρού πολέμου στην Ευρώπη τα τελευταία 80 χρόνια, ενώ το Κίεβο και οι σύμμαχοί του ανησυχούν ότι θα μπορούσε να επιδιώξει μια συμφωνία με τους όρους της Ρωσίας, αφού την Παρασκευή υποδέχθηκε με τιμές τον Πούτιν, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες για εγκλήματα πολέμου από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Ο Πούτιν αρνείται τις κατηγορίες.

Η Ρωσία υποστηρίζει ότι διεξάγει μια «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» στην Ουκρανία για να προστατεύσει την εθνική της ασφάλεια, ισχυριζόμενη ότι η επέκταση του ΝΑΤΟ προς ανατολάς και η δυτική στρατιωτική στήριξη στην Ουκρανία συνιστούν υπαρξιακή απειλή. Το Κίεβο και οι δυτικοί σύμμαχοί του λένε ότι η εισβολή είναι μια ιμπεριαλιστικού τύπου αρπαγή εδαφών.

Ο Τραμπ έχει απορρίψει τους ισχυρισμούς ότι η σύνοδος στην Αλάσκα αποτέλεσε νίκη για τον Πούτιν, ο οποίος αντιμετωπίζει διπλωματική απομόνωση από το 2022.

Κατά την ομάδα του Τραμπ, και οι δύο πλευρές πρέπει να συμβιβαστούν. Ωστόσο, ο αμερικανός πρόεδρος έχει μεταθέσει το βάρος στον Ζελένσκι, λέγοντας ότι η Ουκρανία θα πρέπει να εγκαταλείψει τις ελπίδες της να ανακτήσει την Κριμαία -που προσαρτήθηκε από τη Ρωσία το 2014- ή να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, είπε ότι η ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ δεν ήταν υπό συζήτηση, αλλά υπήρχε συζήτηση για «εγγυήσεις τύπου Άρθρου 5» για τη χώρα.

Το Άρθρο 5 του ιδρυτικού καταστατικού του ΝΑΤΟ θεσπίζει την αρχή της συλλογικής άμυνας, σύμφωνα με την οποία μια επίθεση εναντίον οποιουδήποτε από τα 32 μέλη θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. Η ένταξη στη συμμαχία αποτελεί στρατηγικό στόχο της Ουκρανίας που έχει κατοχυρωθεί στο Σύνταγμά της.

Οι δηλώσεις του Ρούτε σημείωσαν ότι μια τέτοιου είδους εγγύηση ασφάλειας θα μπορούσε να προσφερθεί στην Ουκρανία αντί για ένταξη στο ΝΑΤΟ.

Ο Ζελένσκι έχει ήδη απορρίψει ουσιαστικά τις προτάσεις του Πούτιν από τη σύνοδο στην Αλάσκα. Αυτές περιλάμβαναν την παράδοση του υπόλοιπου ενός τετάρτου της περιφέρειας Ντονέτσκ, που βρίσκεται σε μεγάλο βαθμό υπό ρωσικό έλεγχο.

Οποιαδήποτε παραχώρηση ουκρανικού εδάφους θα έπρεπε να εγκριθεί με δημοψήφισμα.

Ο πόλεμος έχει σκοτώσει ή τραυματίσει περισσότερους από ένα εκατομμύριο ανθρώπους και από τις δύο πλευρές, συμπεριλαμβανομένων χιλιάδων –κυρίως Ουκρανών– αμάχων, σύμφωνα με αναλυτές, και έχει καταστρέψει τεράστιες εκτάσεις της χώρας.

