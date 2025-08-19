search
Μακρόν: Ζητά τετραμερή με συμμετοχή ΕΕ για τον πόλεμο στην Ουκρανία

AP

Τετραμερή συνάντηση για το Ουκρανικό πρότεινε κατά τη δική του τοποθέτηση, στη συνάντηση που έγινε στον Λευκό Οίκο, ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν.

Ο Γάλλος Πρόεδρος χαιρέτησε τις συνομιλίες και πρόσθεσε ότι, ενώ η τριμερής συνάντηση μεταξύ Ρωσίας, Ουκρανίας και ΗΠΑ είναι σημαντική, θα πρέπει να ακολουθήσει και μια τετραμερής Σύνοδος Κορυφής.

Τετραμερή Σύνοδο αλλά με… ποιους ηγέτες;

Δεν κατέστη σαφές εάν ο Μακρόν εννοούσε μια συνάντηση στην οποία θα συμμετέχει μόνο η Γαλλία, ή το ΝΑΤΟ, ή η Ευρωπαϊκή Ένωση, ή η λεγόμενη «συμμαχία των προθύμων».

Ο Γάλλος Πρόεδρος ανέφερε ότι αυτό είναι απαραίτητο, καθώς «όταν μιλάμε για εγγυήσεις ασφάλειας, μιλάμε για την ασφάλεια ολόκληρης της ευρωπαϊκής ηπείρου».

Μια εγγύηση που ο Μακρόν θέλει σαφώς να προκύψει από οποιαδήποτε συμφωνία, είναι ότι η Ουκρανία θα μπορεί να έχει έναν «αξιόπιστο» στρατό για «τα επόμενα χρόνια και δεκαετίες».

Όπως τόνισε ότι αυτό θα συνοδεύεται από τη δέσμευση των Ευρωπαίων ηγετών που θα συμμετάσχουν στη συνάντηση, να παρέχουν εγγυήσεις ασφάλειας στην Ουκρανία.

Το μερίδιο ευθύνης των… Ευρωπαίων

Ο Γάλλος Πρόεδρος σημείωσε ακόμη ότι ο Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να είναι σίγουρος ότι «οι Ευρωπαίοι έχουν πλήρη συνείδηση του γεγονότος ότι έχουν το μερίδιό τους στις εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία, αλλά η δική τους ασφάλεια διακυβεύεται σαφώς σε αυτήν την κατάσταση».

