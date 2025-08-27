Φωτιά στο Λαύριο Αττικής – Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής στο σημείο, ήχησε το 112 για ετοιμότητα

Φωτιά έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση, στην περιοχή Παλιοκαμάριζα στο Λαύριο Αττικής.

H φωτιά καίει καλαμιές και ελαιόδεντρα. Ζητήθηκε από την Πυροσβεστική να κλείσει η αστυνομία τη Λεωφόρο Λαύριου στο ένα της ρεύμα.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Πιο συγκεκριμένα, κινητοποιήθηκαν 70 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 23 οχήματα, εθελοντές, ενώ από αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Παλιοκαμάριζα Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 70 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 23 οχήματα, εθελοντές, 2 Α/Φ και 3 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 27, 2025

Το 112 ήχησε για τους κατοίκους της περιοχής τους οποίους καλεί να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρχών.

