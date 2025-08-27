Φωτιά στο Λαύριο Αττικής – Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής στο σημείο, ήχησε το 112 για ετοιμότητα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Φωτιά έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση, στην περιοχή Παλιοκαμάριζα στο Λαύριο Αττικής.
H φωτιά καίει καλαμιές και ελαιόδεντρα. Ζητήθηκε από την Πυροσβεστική να κλείσει η αστυνομία τη Λεωφόρο Λαύριου στο ένα της ρεύμα.
Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Πιο συγκεκριμένα, κινητοποιήθηκαν 70 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 23 οχήματα, εθελοντές, ενώ από αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
Το 112 ήχησε για τους κατοίκους της περιοχής τους οποίους καλεί να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρχών.
