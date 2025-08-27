search
ΤΕΤΑΡΤΗ 27.08.2025
ΕΛΛΑΔΑ

27.08.2025 13:48

Φωτιά στο Λαύριο Αττικής – Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής στο σημείο, ήχησε το 112 για ετοιμότητα

Φωτιά έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση, στην περιοχή Παλιοκαμάριζα στο Λαύριο Αττικής.

H φωτιά καίει καλαμιές και ελαιόδεντρα. Ζητήθηκε από την Πυροσβεστική να κλείσει η αστυνομία τη Λεωφόρο Λαύριου στο ένα της ρεύμα.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Πιο συγκεκριμένα, κινητοποιήθηκαν 70 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 23 οχήματα, εθελοντές, ενώ από αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

Το 112 ήχησε για τους κατοίκους της περιοχής τους οποίους καλεί να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρχών.

Τελευταίο αντίο στον Δημήτρη Κωνσταντάρα – Πλήθος κόσμου στο Α’ Νεκροταφείο (photos)

Τέμπη: Εκδήλωση για την τραγωδία από το Κοινωνικό Ιατρείο Αλληλεγγύης Θέρμης – Θα μιλήσει η Μαρία Καρυστιανού

Χάρης Δούκας για Πανεπιστημίου: «Είπαμε πως θα σταματήσουμε το μαρτύριο και ήταν από τα πρώτα πράγματα που κάναμε»

netanyahu
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Κοροϊδία από Νετανιάχου με την «αναγνώριση» της γενοκτονίας των Ποντίων

steve-witkoff_2708_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Γουίτκοφ: Οι πόλεμοι σε Γάζα και Ουκρανία θα τελειώσουν μέχρι το τέλος του έτους (video)

christidis_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: «Η μισή αλήθεια της κυρίας Κεραμέως, ένα ακόμα μεγάλο ψέμα της ΝΔ»

MeghanMarkle2708
LIFESTYLE

Meghan Markle: Η έκπληξη που της έκανε ο πρίγκιπας Harry και το σπάνιο βίντεο με την κόρη τους

palestine_new
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΕΝΓΕ: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Ισραηλινή Πρεσβεία – «Σταματήστε τώρα τη σφαγή στη Γάζα»

xatzis_marinella
LIFESTYLE

Κώστας Χατζής για Μαρινέλλα: «Δεν είναι καλά δυστυχώς...»

pano-olympiakos-lyggeridis
ΕΛΛΑΔΑ

Οργή του πατέρα Λυγγερίδη για το πανό στο «Γ. Καραϊσκάκης»: Ντροπή, περιμένουμε απαντήσεις

thanassis_eythmiadis
LIFESTYLE

Ο Θανάσης Ευθυμιάδης «αποχωρίζεται» τη φύση και επιστρέφει στο θέατρο

kostas_kokkinakis
LIFESTYLE

Κώστας Κοκκινάκης για Μάνο Βουλαρίνο: «Τι νόημα έχει να είσαι του Χάρβαρντ και να είσαι μαλ…ας;»

tiletheasi_0504_1460-820_new
MEDIA

Πρώτος σε τηλεθέαση ο Alpha τη Δευτέρα (25/8)- «Βουτιά» για την ΕΡΤ1 με την αλλαγή φυσιογνωμίας

