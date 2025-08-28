Φωτιά στον Ήφαιστο Κομοτηνής – Ήχησε το 112 για ετοιμότητα, σηκώθηκαν αεροσκάφη (Video)

Φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή Ήφαιστος Κομοτηνής.

Κινητοποιήθηκαν 38 πυροσβέστες με 11 οχήματα, μία ομάδα πεζοπόρου της 7ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 2 αεροσκάφη.

#Πυρκαγιά σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή #Ήφαιστος_Κομότηνης. Κινητοποιήθηκαν 38 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της #7ης_ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 11 οχήματα και 2 Α/Φ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 28, 2025

Μάλιστα, λίγο μετά τις 19.00 εστάλη μήνυμα 112 σε όσους βρίσκονται στην περιοχή Παρατηρητής της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης να είναι σε ετοιμότητα.

Διαβάστε επίσης:

Πάτρα: Φιάσκο η σύλληψη και προφυλάκιση των δύο νεαρών για εμπρησμό – Και δεύτερο πόρισμα της Πυροσβεστικής τους δικαιώνει

Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας: Πυρά στην ΥΠΑ για ελλείψεις σε βασικές υποδομές – «Καταργείται το δικαίωμά μας στην απεργία»

Μύκονος: Σοκαριστικές αποκαλύψεις για τον θάνατο του τούρκου επιχειρηματία – «Το πλήρωμα του πλοίου είδε τα συντρίμμια αλλά δεν έκανε τίποτα», λένε τουρκικά ΜΜΕ (videos)