Φωτιά στον Ήφαιστο Κομοτηνής – Ήχησε το 112 για ετοιμότητα, σηκώθηκαν αεροσκάφη (Video)

Φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή Ήφαιστος Κομοτηνής.
Κινητοποιήθηκαν 38 πυροσβέστες με 11 οχήματα, μία ομάδα πεζοπόρου της 7ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 2 αεροσκάφη.
Μάλιστα, λίγο μετά τις 19.00 εστάλη μήνυμα 112 σε όσους βρίσκονται στην περιοχή Παρατηρητής της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης να είναι σε ετοιμότητα.
