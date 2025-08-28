search
ΠΕΜΠΤΗ 28.08.2025
ΕΛΛΑΔΑ

28.08.2025

Πάτρα: Φιάσκο η σύλληψη και προφυλάκιση των δύο νεαρών για εμπρησμό – Και δεύτερο πόρισμα της Πυροσβεστικής τους δικαιώνει

28.08.2025
Σάλο και πλήθος διαμαρτυριών έχει προκαλέσει η σύλληψη και ακολούθως η προφυλάκιση δύο νεαρών στην Πάτρα, 25 και 21 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται για εμπρησμό στην περιοχή του Γηροκομείου, την 13η Αυγούστου, που φέρονται σύμφωνα με το κατηγορητήριο να έβαλαν φωτιά σε οικόπεδο με χαμηλή βλάστηση, την ώρα που μαινόταν σε κοντινή απόσταση η κύρια εστία φωτιάς που είχε εκδηλωθεί ένα 24ωρο νωρίτερα. Όπως υποστηρίζουν οι ίδιοι, αυτόπτες μάρτυρες, αλλά και βιντεοληπτικό υλικό δεν πρόκειται για εμπρηστές, αλλά εθελοντές που βρίσκονται στη φυλακή γιατί πήγαν να βοηθήσουν.

Τη Δευτέρα, όπως γράφει η Καθημερινή, η ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση απευθύνθηκε στην καθ’ ύλην αρμόδια Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) της Πυροσβεστικής. Κοινοποίησε στα στελέχη της βίντεο ανηρτημένο στα social media, στο οποίο έχει αποτυπωθεί η στιγμή εκδήλωσης της δεύτερης εστίας στο οικόπεδο με τα ξερόχορτα (για την οποία κατηγορούνται οι δύο νεαροί).

Επιπλέον, με παραγγελία της ζήτησε από τη ΔΑΕΕ να απαντήσει σε σειρά από ερωτήματα όπως, για παράδειγμα, εάν η εστία στο οικόπεδο με τα ξερόχορτα που καταγράφεται στο βίντεο είναι προέκταση της αρχικής πυρκαγιάς (σ.σ. εκείνη που εκδηλώθηκε στις 12 Αυγούστου) ή νέο μέτωπο. Στη δεύτερη περίπτωση, ζητάει από τα στελέχη του ανακριτικού της Πυροσβεστικής να προσδιορίσουν την απόσταση σε ευθεία γραμμή ανάμεσα στο κύριο μέτωπο και στην εστία στο οικόπεδο, καθώς και τις μετεωρολογικές συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή, και να συντάξει νέα τεκμηριωμένη έκθεση συμπερασμάτων.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Καθημερινής, στις 14 Αυγούστου, λίγες ώρες μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς στο οικόπεδο της οδού Αγ. Τρύφωνος για την οποία συνελήφθησαν οι δύο νεαροί, η ΔΑΕΕ είχε πραγματοποιήσει αυτοψία και συντάξει έκθεση, σημειώνοντας μεταξύ άλλων ότι «αιωρούμενα φλεγόμενα σωματίδια κατευθύνθηκαν νότια του εν λόγω οικοπεδικού χώρου και δημιούργησαν νέα εστία πυρκαγιάς. (…) Βάσει της πυροσβεστικής εμπειρίας μας η αιτία της πυρκαγιάς φέρεται να είναι το φαινόμενο της κηλίδωσης».

Τα στελέχη της ΔΑΕΕ, δηλαδή, είχαν αποδώσει την εστία στο οικόπεδο σε κηλίδωση και όχι σε εμπρησμό. Πληροφορίες της εφημερίδας αναφέρουν ότι το αρχικό εύρημά τους επιβεβαιώνουν τα στελέχη της Πυροσβεστικής και στο δεύτερο πόρισμα που συντάσσουν κατά παραγγελίαν της ανακρίτριας, μετά και την επεξεργασία του βίντεο που αναρτήθηκε στα κοινωνικά δίκτυα.

Σε αυτό παραθέτουν λεπτομερή μετεωρολογικά δεδομένα, όπως και δεδομένα που αντλούν από το επίμαχο βίντεο αλλά και δορυφορικές εικόνες (από το Google Earth), για να καταλήξουν κατά πληροφορίες εκ νέου στο συμπέρασμα ότι η φωτιά στο οικόπεδο της οδού Αγ. Τρύφωνος προήλθε με κηλίδωση από καύτρες του κύριου μετώπου.

Η εκδοχή της κηλίδωσης (και όχι του εμπρησμού) επιβεβαιώνεται και από καταθέσεις αυτοπτών μαρτύρων που έχουν συμπεριληφθεί στη δικογραφία. Όπως για παράδειγμα του ιδιοκτήτη ενός οικοπέδου επί της οδού Αγ. Τρύφωνος: «Ανεβαίνοντας για το χωράφι μου ήδη είχαν αρχίσει αρκετές καύτρες να αιωρούνται και να αναπτύσσονται ισχυροί άνεμοι. Μόλις έφτασα στο χωράφι μου είδα έναν από τους νεαρούς να βρίσκεται στη μέση ενός ακαθάριστου οικοπέδου, δίπλα ακριβώς στο δικό μου, και να προσπαθεί να σβήσει μια μικρή εστία φωτιάς που λογικά είχε αρπάξει από καύτρες», κατέθεσε.

Άλλος μάρτυρας, καθηγητής Φυσικής Αγωγής, 42 ετών, περιέγραψε ότι οι δύο συλληφθέντες «βοηθούσαν στην περισυλλογή τετράποδων», καθώς και ότι «κρατούσαν κιβώτιο με νερά τα οποία μοίραζαν σε όποιον βοηθούσε στην κατάσβεση». «Είδαμε να ξεπηδάει μέσα από τη φωτιά και πέρασε πάνω από τα κεφάλια μας ένα φλεγόμενο πιθανόν κουκουνάρι το οποίο κατέληξε σε ένα χωράφι με ξερή βλάστηση. Αμέσως είπα στον συνοδηγό της μοτοσικλέτας (σ.σ. τον έναν από τους δύο προφυλακισθέντες) να πάει να δει πού κατέληξε, ώστε αν πάρει φωτιά να τη σβήσει, (…) επέστρεψε και πήρε δύο μπουκάλια νερό και πήγε να τα ρίξει στη φωτιά για να τη σβήσει, πλην όμως αυτή είχε επεκταθεί γρήγορα και έτσι δεν κατάφερε να την περιορίσει».

Το επόμενο διάστημα οι δύο νεαροί μέσω των συνηγόρων τους προτίθενται να καταθέσουν αίτηση αποφυλάκισης, ενώ σημειώνεται ότι η σύλληψή τους βασίστηκε σε κατάθεση φωτορεπόρτερ με ασαφή περιγραφή και ότι συνελήφθησαν από την ΕΛΑΣ και όχι από το ανακριτικό της πυροσβεστικής.

