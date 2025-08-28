Κέρκυρα: Στις φλόγες τουρμπίνα αεροσκάφους που απογειώθηκε για Τσεχία – Αναγκαστική προσγείωση στο Άκτιο

Τρόμος σε πτήση αεροσκάφους τσέχικης εταιρείας που απογειώθηκε από το αεροδρόμιο της Κέρκυρας με προορισμό την Τσεχία, αφού το αεροπλάνο παρουσίασε τεχνικό πρόβλημα.

Στο αεροσκάφος της τσέχικης Smartwings που απογειώθηκε από το ελληνικό νησί, ακούστηκε δυνατός θόρυβος και παρατηρήθηκαν φλόγες στη δεξιά τουρμπίνα, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός για αναγκαστική προσγείωση.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα CorfuTVNews, για λόγους ασφαλείας το αεροπλάνο παρέμεινε για αρκετή ώρα στον αέρα, πραγματοποιώντας κύκλους στη νότια Κέρκυρα, ώστε να καταναλώσει καύσιμα. Τελικά, αποφασίστηκε να κατευθυνθεί στο αεροδρόμιο του Ακτίου, όπου πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση.

Όπως αναφέρεται, δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ενώ όλοι οι επιβάτες είναι καλά στην υγεία τους.

Διαβάστε επίσης:

Θωμαΐδης για χημικές ουσίες στα αυγά: Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας – Εμφανίζονται και σε άλλα τρόφιμα

Τέμπη: Στον ανακριτή το πόρισμα της Πυροσβεστικής – Δεν εντοπίστηκε εύφλεκτο υλικό στην εμπορική αμαξοστοιχία

Ηράκλειο: Νέα κινητοποίηση πολιτών για το ισραηλινό κρουαζιερόπλοιο Crown Iris – Με χημικά απάντησε η ΕΛΑΣ (Photos)