Μεσσηνία: Οριοθετήθηκε η φωτιά στον Μελιγαλά

Οριοθετήθηκε λίγο πριν τις 5 το απόγευμα η φωτιά σε σε αγροτοδασική έκταση στον Μελιγαλά Μεσσηνίας.

Η φωτιά έκαιγε σε κοντινή απόσταση από σπίτια και στο σημείο επιχειρούν 27 πυροσβέστες με 9 οχήματα, ενώ ρίψεις νερού κάνει 1 ελικόπτερο.

Όσοι βρίσκονταν στις περιοχές Σπάρτακος και ΒΙ.ΠΕ Μελιγαλά, έλαβαν μήνυμα από το «112» που τους καλεί να απομακρυνθούν προς το κέντρο της πόλης του Μελιγαλά.

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στις περιοχές Σπάρτακου και ΒΙ.ΠΕ Μελιγαλά Μεσσηνίας απομακρυνθείτε προς το κέντρο της πόλης του Μελιγαλά. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρει το μήνυμα του «112».

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας



‼️ Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Σπάρτακου και ΒΙ.ΠΕ #Μελιγαλά #Μεσσηνίας απομακρυνθείτε προς το κέντρο της πόλης του #Μελιγαλά



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki… — 112 Greece (@112Greece) August 28, 2025

