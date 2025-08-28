Μεσσηνία: Οριοθετήθηκε η φωτιά στον Μελιγαλά

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Οριοθετήθηκε λίγο πριν τις 5 το απόγευμα η φωτιά σε σε αγροτοδασική έκταση στον Μελιγαλά Μεσσηνίας.
Η φωτιά έκαιγε σε κοντινή απόσταση από σπίτια και στο σημείο επιχειρούν 27 πυροσβέστες με 9 οχήματα, ενώ ρίψεις νερού κάνει 1 ελικόπτερο.
Όσοι βρίσκονταν στις περιοχές Σπάρτακος και ΒΙ.ΠΕ Μελιγαλά, έλαβαν μήνυμα από το «112» που τους καλεί να απομακρυνθούν προς το κέντρο της πόλης του Μελιγαλά.
«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στις περιοχές Σπάρτακου και ΒΙ.ΠΕ Μελιγαλά Μεσσηνίας απομακρυνθείτε προς το κέντρο της πόλης του Μελιγαλά. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρει το μήνυμα του «112».
Διαβάστε επίσης:
Φωτιές σε Πάργα και Πρέβεζα: Επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις – Ήχησε το 112 για ετοιμότητα
Φωτιά σε δασική έκταση στην Τροιζηνία – Καίει κοντά σε σπίτια, επιχειρούν έξι εναέρια
Θεσσαλονίκη: Αναστάτωση στα γραφεία του ΔΕΔΔΗΕ – Εστάλη μήνυμα για εκρηκτικό μηχανισμό, εκκενώθηκε το κτίριο – Ήταν φάρσα
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.