Μάριος Θεμιστοκλέους: «Από το 2019 μέχρι σήμερα έχουμε διπλασιάσει τον προϋπολογισμό για την Υγεία»

Στη σημαντική ενίσχυση του προϋπολογισμού Υγείας, στη βελτίωση της προσβασιμότητας των πολιτών στο ΕΣΥ, στα κίνητρα για το ανθρώπινο δυναμικό του ΕΣΥ αλλά και στις αναβαθμίσεις υποδομών σε νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας, αναφέρθηκε ο Υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, σε συνέντευξή του, στο τηλεοπτικό σταθμό ACTION 24.

Αναλυτικά ο Υφυπουργός Υγείας στην εκπομπή «ACTION Τώρα» παρουσίασε στοιχεία, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Από το 2019 μέχρι σήμερα η αύξηση είναι 100%. Από τα 4,1 δισ. είμαστε στα 8,2 δισ. ευρώ». Τόνισε ότι «δεν μπορεί με αυτούς τους αριθμούς να λέει κάποιος ότι το ΕΣΥ καταρρέει». Αναφερόμενος στον προϋπολογισμό του 2026, τόνισε: «Από τα 7,6 δισ. του 2025 πηγαίνουμε στα 8,2 δισ., δηλαδή 600 εκατομμύρια ευρώ αύξηση – 8% αύξηση», σημειώνοντας ότι αυτό αποτελεί «τη μεγαλύτερη απόδειξη ότι η υγεία είναι από τις πρώτες προτεραιότητες της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού».

Για τα ραντεβού στο γιατρό

Ο κ. Θεμιστοκλέους επεσήμανε ότι «χωρίς καμία δόση υπερβολής, η χώρα μας βρίσκεται από τις καλύτερες στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο πόσο εύκολα μπορείς να κλείσεις ραντεβού με ειδικό».

Υπενθύμισε τους τρεις τρόπους κλεισίματος ραντεβού (1566, MyHealth App, findoctors.gov.gr) και ανέφερε χαρακτηριστικά: «Μπορείς να κλείσεις καρδιολόγο αύριο, ενδοκρινολόγο αύριο», όταν στο παρελθόν «ήθελες 8 με 12 μήνες». Όπως σημείωσε, «αυξήσαμε τα ραντεβού από 4 εκατομμύρια στα 10 εκατομμύρια και σήμερα βρισκόμαστε στα 7,5 με 8 εκατομμύρια».

Ελλείψεις και κτηριακά έργα στο ΕΣΥ

Αναφορικά με το οξύ πρόβλημα του ΕΣΥ που αφορά φυσικά τις ελλείψεις προσωπικού στα νοσοκομεία της χώρας, ο υφυπουργός επεσήμανε ότι η ηγεσία του υπουργείου Υγείας έχει δώσει οικονομικά κίνητρα και κατάφεραν να καλύψουν 300 θέσεις που έβγαιναν άγονες για 15 χρόνια. Τόνισε ότι τα κίνητρα «φτάνουν και τα 600 ευρώ τον μήνα» για συγκεκριμένες ειδικότητες, ενώ αναφέρθηκε και στη συνεργασία με Δήμους και Περιφέρειες που «δίνουν επιπλέον επίδομα και στέγη». Όπως είπε, τα νέα μέτρα «θα βοηθήσουν να κλείσουμε και τα τελευταία προβλήματα του συστήματος».

Ο κ. Θεμιστοκλέους ανέφερε ότι «ολοκληρώθηκε η ανακαίνιση των ΤΕΠ του Γενικού Νοσοκομείου Γεννηματάς» και ότι «θα αρχίσει η λειτουργία τους τις πρώτες ημέρες του Ιανουαρίου».

Για το Παιδιατρικό Νοσοκομείο ΙΣΝ στο Φίλυρο σημείωσε ότι «το νοσοκομείο προχωράει πλήρως στο χρονοδιάγραμμα» και ότι «τον Ιανουάριο του 2027 θα έχουμε τη λειτουργία ενός υπερσύγχρονου νοσοκομείου», το οποίο «θα αλλάξει πλήρως την παιδιατρική φροντίδα». Για τα Κέντρα Υγείας τόνισε: «Σχεδόν τα μισά έχουν ήδη ολοκληρωθεί και συνολικά θα ανακαινιστούν 156».

Γρίπη και εμβολιασμοί

Ακόμη ο ο κ. Θεμιστοκλέους αναφέρθηκε στην εποχική γρίπη και τα ποσοστά εμβολιαστικής κάλυψης τονίζοντας ότι: «οι εμβολιασμοί πάνε πάρα πολύ καλά», επισημαίνοντας ότι 2,6 εκατομμύρια συμπολίτες μας έχουν ήδη εμβολιαστεί και ότι θα φτάσουμε περίπου τα περσινά επίπεδα, που ήταν από τις πολύ υψηλές χρονιές. Όπως ανέφερε, «η γρίπη είναι εδώ και στη χώρα μας» και υπάρχουν κρούσματα από το νέο στέλεχος, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι «δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο για να πανικοβάλλουμε τον κόσμο». Τόνισε ότι «έχουμε κάθε χρόνο γρίπη» και ότι το ΕΣΥ «είναι προετοιμασμένο για οποιαδήποτε πίεση», καλώντας παράλληλα τις ευπαθείς ομάδες να ολοκληρώσουν τον εμβολιασμό τους.

