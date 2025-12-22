Θεσσαλονίκη: Μητέρα και ο 14χρονος γιος της κατηγορούνται για απάτη και κλοπή

Μία 32χρονη μαζί με τον 14χρονο γιο της κι έναν 38χρονο κατηγορούνται ότι διέπραξαν μία απάτη και μία κλοπή, προσποιούμενοι τους υπαλλήλους της ΔΕΗ.

Τα περιστατικά καταγγέλθηκαν τον τελευταίο 1,5 μήνα στην περιοχή του δήμου Χαλκηδόνας Θεσσαλονίκης.

Η λεία τους περιλαμβάνει μετρητά ύψους 1.300 ευρώ και κοσμήματα αξίας 1.500 ευρώ.

Σε βάρος των εμπλεκόμενων προσώπων σχηματίστηκε δικογραφία.

Διαβάστε επίσης:

Θεσσαλονίκη: «Πενηντάρηδες» νταήδες ξυλοκόπησαν 13χρονο σε αγώνα βόλεϊ γιατί τους… ενοχλούσε το τύμπανο

Στην αντεπίθεση ο Γιώργος Μαζωνάκης – «Μηνύματα δείχνουν εκβιασμό»

Εντοπισμός ακόμη 60 μεταναστών στη Γαύδο – Ανάμεσά τους και μικρά παιδιά (photos)