Η αυθεντική συνταγή για τους φημισμένους κουραμπιέδες Ν. Καρβάλης και όλα τα μυστικά τους

Μια υπέροχη παραδοσιακή συνταγή για κουραμπιέδες Καβάλας, που ετοιμάζεται εύκολα χωρίς μίξερ, με απλά υλικά που έχουμε στο σπίτι μας.

Οι φημισμένοι σε όλο τον κόσμο κουραμπιέδες Ν. Καρβάλης που ήρθαν στην Ελλάδα από τους πρόσφυγες της Καππαδοκίας, δεν είναι ένα απλό τραγανό κουλουράκι με ζάχαρη, αλλά ένα μοναδικό προϊόν που βασίζεται στα καλά ποιοτικά υλικά και στο απλό άρωμα από τα καβουρδισμένα αμύγδαλα και το αλεύρι.

Υλικά για τη Συνταγή

Χρησιμοποιήθηκε φλιτζάνι των 250ml

250 γραμμάρια βούτυρο αγελαδινό, απλό, κομμένο σε κύβους και σε θερμοκρασία δωματίου

1 φλιτζάνι αμύγδαλα ωμά

1 φλιτζάνι αλεύρι μαλακό (για το καβούρδισμα)

1 φλιτζάνι ζάχαρη άχνη

1 φακελάκι μπέικιν πάουντερ

1 κάψουλα βανιλίνη

1 τσιμπιά αλάτι

1 αυγό

½ φλιτζάνι σπορέλαιο, ελαφρύ ελαιόλαδο ή σησαμέλαιο

2 ½ φλιτζάνια αλεύρι μαλακό ( ± ελεγχόμενο), κοσκινισμένο

Για το πασπάλισμα

Ζάχαρη άχνη

Ανθόνερο ή ούζο, σε μπουκαλάκι για ψεκασμό (προαιρετικά)

Εκτέλεση

1. Κόψτε τα αμύγδαλα με το μαχαίρι σε μέτρια κομμάτια, όχι πολύ μεγάλα αλλά ούτε και πολύ μικρά (μην χρησιμοποιήσετε μούλτι).

2. Βάλτε τα σε ένα τηγάνι, έτσι όπως είναι, χωρίς λιπαρή ουσία, σε χαμηλή φωτιά και ξεκινήστε να τα καβουρδίζετε για λίγα λεπτά. Ανακατεύετε κατά διαστήματα, προσέχοντας να μην καούν.

3. Στη συνέχεια προσθέστε στο τηγάνι μαζί με τα αμύγδαλα, το ένα φλιτζάνι αλεύρι και συνεχίστε το καβούρδισμα. Ψήστε τα για λίγα λεπτά ακόμα, μέχρι να μυρίσει το αλεύρι και να αλλάξει λίγο το χρώμα του, αν και δεν είναι απαραίτητο. Μόλις είναι έτοιμα, μεταφέρετε όλο το μίγμα σε ένα καθαρό, στεγνό και κρύο μπολ και αφήστε το να κρυώσει εντελώς.

4. Σε ένα άλλο μπολ βάλτε το μαλακό βούτυρο και ανακατέψτε το λίγο με μια ξύλινη κουτάλα ή πλαστική σπάτουλα. Ρίξτε την αχνοζάχαρη και δουλέψτε το μίγμα καλά με τη σπάτουλα μέχρι να ενσωματωθεί και να γίνει μια απαλή κρέμα.

5. Βάλτε το λάδι και το αυγό και αναμείξτε τα καλά. Προσθέστε και το μίγμα καβουρδισμένου αμυγδάλου και αλευριού, που έχει κρυώσει, το μπέικιν, το αλάτι και τη βανιλίνη και ενσωματώστε τα καλά με την κουτάλα.

6. Ξεκινήστε να προσθέτετε σταδιακά το αλεύρι, ανακατεύοντας απαλά. Δεδομένου ότι είναι μια λιπαρή ζύμη, είναι καλύτερα να μην την πολυδουλέψετε για να μην αποβάλλει το λάδι και σφίξει. Χρησιμοποιήστε ξύλινη κουτάλα και μετά τα δύο φλιτζάνια αλεύρι, τα χέρια σας, για να ζυμώσετε απαλά και να ελέγξετε αν χρειάζεται να προσθέσετε επιπλέον αλεύρι. Σταματήστε δε όταν η ζύμη δεν κολλάει στα τοιχώματα του μπολ και στα χέρια και πλάθεται εύκολα, αλλά είναι ακόμα μαλακή και αφράτη. Αν είναι υγρή και πολύ μαλακή, κατά το ψήσιμο θα απλώσει ,ενώ αν είναι πολύ σφικτή, θα βγουν τα μπισκότα πολύ σκληρά.

7. Πάρτε μια ποσότητα ζύμης, συμπιέστε την με τα χέρια σας, για να μην έχει κενά και απλώστε την στον πάγκο σαν μια χοντρή, ομοιόμορφη σε πάχος, λωρίδα. Κόψτε μισοφέγγαρα με ένα κουπ πατ ή με τα χείλη ενός μεσαίου ποτηριού και επαναλάβετε τη διαδικασία μέχρι να τελειώσει η ζύμη.

8. Βάλτε τους κουραμπιέδες σε ένα ταψί που έχετε στρώσει με αντικολλητικό χαρτί και ψήστε σε καλά προθερμασμένο φούρνο στους 180ο C για 25 λεπτά. Αφήστε τους να κρυώσουν καλά, ψεκάστε τα με ανθόνερο ή ούζο, ή σκέτοι όπως είναι, κυλήστε τους σε άφθονη αχνοζάχαρη για να καλυφθούν παντού.

Μικρά μυστικά

Η επιτυχία της συνταγής βασίζεται στο σωστό καβούρδισμα των αμυγδάλων και της μικρής ποσότητα του αλευριού. Για να το επιτύχετε, θα πρέπει να ψήσετε σε χαμηλή φωτιά, χωρίς λιπαρή ύλη τα δύο αυτά συστατικά.

Ένα ακόμα μυστικό για το καβούρδισμα είναι να μην ανακατεύετε συνεχώς τα υλικά αλλά να αφήνετε μετρώντας 6-7 δευτερόλεπτα, να ανακατεύετε καλά και να συνεχίζετε πάλι με μερικά δευτερόλεπτα, έχοντας όμως συνεχή επίβλεψη. Μην περιμένετε να ροδίσουν φανερά τα υλικά διότι μπορεί να είναι αργά, πιο ενδεικτικό είναι να μυρίσουν ελαφρά.

Μην ζυμώνετε πολύ τα υλικά με τα χέρια σας, διότι η θερμοκρασία δεν θα σας επιτρέψει να απορροφηθεί καλά το αλεύρι και θα καταλήξετε με επιπλέον ποσότητα αλευριού, με αποτέλεσμα να βγουν σφικτοί οι κουραμπιέδες.

Η συνταγή είναι για απλό αγελαδινό βούτυρο, ήπια αρωματικό, καθώς δεν θέλουμε να καλυφθούν τα αρώματα του αμυγδάλου. Επίσης, στη συγκεκριμένη συνταγή δεν συνιστάται δυνατό κτύπημα και αφράτεμα με το μίξερ όπως απαιτείται σε συνταγές με φρέσκο αιγοπρόβειο βούτυρο, για να «σπάσει» η έντονη μυρωδιά του.

Διαβάστε επίσης:

Γαλοπούλα με αρωματικό σκορδοβούτυρο και δεντρολίβανο

Μελομακάρονα με μανταρίνι και τραγανά κομμάτια καρυδιού μέσα στη ζύμη

Γιορτινή σαλάτα με κόκκινο λάχανο, καρότο και εύκολη βινεγκρέτ