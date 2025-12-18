search
ΠΕΜΠΤΗ 18.12.2025 07:31
search
MENU CLOSE
CUCINA POVERA

Βάσω Κατσανικάκη ΒΑΣΩ ΚΑΤΣΑΝΙΚΑΚΗ

18.12.2025 06:45

Γαλοπούλα με αρωματικό σκορδοβούτυρο και δεντρολίβανο

18.12.2025 06:45
13906-roast_turkey_v1 (1)

Μια κλασική συνταγή για πεντανόστιμη και ζουμερή χριστουγεννιάτικη γαλοπούλα με ένα πλούσιο αρωματικό βούτυρο με σκόρδο και δεντρολίβανο που τοποθετείται κάτω από το δέρμα του πουλερικού και διατηρεί το κρέας υγρό κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος.

Υλικά για τη Συνταγή

80 γραμμάρια αλατισμένο βούτυρο, μαλακό, σε θερμοκρασία δωματίου

1 κουταλιά της σούπας δεντρολίβανο, ψιλοκομμένο + μερικά κλαδάκια

2 βολβοί σκόρδου (ολόκληρα), 2 σκελίδες λιωμένες και οι υπόλοιποι βολβοί κομμένοι στη μέση οριζόντια (με τη φλούδα τους)

5-6 κιλά ολόκληρη γαλοπούλα, χωρίς τα εντόσθια

200 γραμμάρια καρότα, κομμένα σε μεγάλα κομμάτια

200 γραμμάρια παστινάκι, κίτρινα καρότα ή σελινόριζα, κομμένα σε μεγάλα κομμάτια

1 κρεμμύδι ξερό, κομμένο σε χοντρές φέτες

Για το σερβίρισμα

Κλαδάκια δεντρολίβανου ή θυμαριού

Εκτέλεση

1.Την προηγούμενη μέρα του ψησίματος, ανακατέψτε σε ένα μπολ το βούτυρο, το ψιλοκομμένο δεντρολίβανο και το λιωμένο σκόρδο. Χαλαρώστε το δέρμα στη μεριά του λαιμού του πουλερικού, πιέστε τα δύο τρίτα του αρωματισμένου βουτύρου ανάμεσα στο δέρμα και τη σάρκα της γαλοπούλας και κάντε μασάζ να πάει παντού. Χρησιμοποιήστε το υπόλοιπο βούτυρο για να καλύψετε το εξωτερικό του πουλερικού.

2.Τοποθετήστε μερικά κλωναράκια δεντρολίβανου μέσα στην κοιλότητα της γαλοπούλας.

3.Σε ένα μεγάλο ταψί, φτιάξτε ένα “κρεβατάκι” με ψιλοκομμένα καρότα, παστινάκι, φέτες κρεμμυδιού και τους μισούς βολβούς σκόρδου. Βάλτε τη γαλοπούλα να ξαπλώσει από πάνω, σκεπάστε την με αλουμινόχαρτο και βάλτε την στο ψυγείο.

4.Βγάλτε το ταψί με τη γαλοπούλα από το ψυγείο 1 ώρα πριν το ψήσιμο και προθερμάνετε τον φούρνο στους 220° C, στις αντιστάσεις ή με αέρα στους 200° C.

5.Ψήστε αρχικά για 30 λεπτά και στη συνέχεια χαμηλώστε τη θερμοκρασία του φούρνου στους 190° C, ή στους 170° C, αντίστοιχα. Αφαιρέστε το αλουμινόχαρτο και επιστρέψτε τη γαλοπούλα στον φούρνο συνεχίζοντας το ψήσιμο για 1 ώρα και 45 λεπτά έως 2 ώρες και 15 λεπτά, ανάλογα πάντα με το μέγεθος. Αλείφετέ την κάθε 30-45 λεπτά με τους ζωμούς του ταψιού και καλύψτε την χαλαρά με αλουμινόχαρτο προς το τέλος, αν η πέτσα σκουραίνει πολύ.

6.Η γαλοπούλα είναι έτοιμη, όταν με ένα θερμόμετρο την τρυπήσετε στο πιο παχύ σημείο του ποδιού η θερμοκρασία θα δείχνει 70° C και τα υγρά που θα τρέξουν θα είναι διαυγή. Ψήστε για λίγο περισσότερο αν οι ζωμοί που διαρρέουν είναι ροζ.

7.Βγάλτε τη γαλοπούλα σε μια πιατέλα ή σανίδα κοπής, σκεπάστε την με αλουμινόχαρτο και αφήστε την να ξεκουραστεί για τουλάχιστον 45 λεπτά προτού την κόψετε. Σερβίρετε με τους ψητούς βολβούς σκόρδου, τα ψητά καρότα και μερικά κλωναράκια φρέσκου δεντρολίβανου ή θυμαριού. Συνοδέψτε με ψητές πατάτες και μια σάλτσα που θα δέσετε με λίγο κορν φλάουρ, χρησιμοποιώντας τους ζωμούς του ταψιού, κρασί λευκό ή ξανθή μπύρα.

Συμβουλή

Σε περίπτωση που χρησιμοποιήσετε κατεψυγμένη γαλοπούλα, αφήστε την να ξεπαγώσει για 2,5 μέρες στη συντήρηση του ψυγείου σας ή για περίπου 24 ώρες σε (δροσερή) θερμοκρασία δωματίου.

Διαβάστε επίσης:

Μελομακάρονα με μανταρίνι και τραγανά κομμάτια καρυδιού μέσα στη ζύμη

Γιορτινή σαλάτα με κόκκινο λάχανο, καρότο και εύκολη βινεγκρέτ

Scacciata, το φτωχικό γεμιστό ψωμί των αγροτών της Σικελίας

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
foroi epixeiriseis tax
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η μείωση της προκαταβολής φόρου στο «μπουκέτο» των νέων μέτρων της κυβέρνησης 

agrotes-mploka-234
ΕΛΛΑΔΑ

Μήνυμα κλιμάκωσης στέλνουν οι αγρότες κι ετοιμάζονται για Χριστούγεννα στα μπλόκα – Ώρα αποφάσεων στη σημερινή σύσκεψη

oura_trapeza_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιανουαρίου 2026: Το απόγευμα στα ATM οι πρώτοι δικαιούχοι – Ποια τα Ταμεία θα πληρώσουν την Παρασκευή (video)

pappas-new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ξυλοδαρμός δημοσιογράφου από τον Νίκο Παππά: Ολόκληρη η μήνυση για τις γροθιές – Οι υπαινιγμοί στην ανάρτηση του ευρωβουλευτή

13906-roast_turkey_v1 (1)
CUCINA POVERA

Γαλοπούλα με αρωματικό σκορδοβούτυρο και δεντρολίβανο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
polar bears
ΚΟΣΜΟΣ

Πολική αρκούδα υιοθετεί ένα μικρό σε μια σπάνια καταγεγραμμένη περίπτωση

doukas_chardalias_1712_1920-1080_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τσίμπησε στις δημοτικότητες ο Δούκας, μειώνονται οι αρνητικές γνώμες - Η «σύγκριση» με Χαρδαλιά

nikos_plakias040225
ΕΛΛΑΔΑ

Στήριξη Πλακιά στη Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Για τη Ζωή των Τεμπών μη λέτε τίποτα, απαγορεύεται»

sholeio
ΕΛΛΑΔΑ

Αδιανόητα πράγματα σε σχολείο του Βόλου - Καθηγητής κλείδωσε τους μαθητές στην ταξη - «Φοβάμαι για τη ζωή μου»

Eurobank: Έως το τέλος του 2016 θα έχουν εξαφανιστεί τα capital controls εάν κλείσει η συμφωνία μέσα στον επόμενο μήνα - Media
BUSINESS

Eurobank: Διατηρεί φυσική εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού ενώ επιταχύνει ψηφιακό μετασχηματισμό για όλους πελάτες της τράπεζας

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 18.12.2025 07:30
foroi epixeiriseis tax
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η μείωση της προκαταβολής φόρου στο «μπουκέτο» των νέων μέτρων της κυβέρνησης 

agrotes-mploka-234
ΕΛΛΑΔΑ

Μήνυμα κλιμάκωσης στέλνουν οι αγρότες κι ετοιμάζονται για Χριστούγεννα στα μπλόκα – Ώρα αποφάσεων στη σημερινή σύσκεψη

oura_trapeza_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιανουαρίου 2026: Το απόγευμα στα ATM οι πρώτοι δικαιούχοι – Ποια τα Ταμεία θα πληρώσουν την Παρασκευή (video)

1 / 3