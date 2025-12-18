Γαλοπούλα με αρωματικό σκορδοβούτυρο και δεντρολίβανο

Μια κλασική συνταγή για πεντανόστιμη και ζουμερή χριστουγεννιάτικη γαλοπούλα με ένα πλούσιο αρωματικό βούτυρο με σκόρδο και δεντρολίβανο που τοποθετείται κάτω από το δέρμα του πουλερικού και διατηρεί το κρέας υγρό κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος.

Υλικά για τη Συνταγή

80 γραμμάρια αλατισμένο βούτυρο, μαλακό, σε θερμοκρασία δωματίου

1 κουταλιά της σούπας δεντρολίβανο, ψιλοκομμένο + μερικά κλαδάκια

2 βολβοί σκόρδου (ολόκληρα), 2 σκελίδες λιωμένες και οι υπόλοιποι βολβοί κομμένοι στη μέση οριζόντια (με τη φλούδα τους)

5-6 κιλά ολόκληρη γαλοπούλα, χωρίς τα εντόσθια

200 γραμμάρια καρότα, κομμένα σε μεγάλα κομμάτια

200 γραμμάρια παστινάκι, κίτρινα καρότα ή σελινόριζα, κομμένα σε μεγάλα κομμάτια

1 κρεμμύδι ξερό, κομμένο σε χοντρές φέτες

Για το σερβίρισμα

Κλαδάκια δεντρολίβανου ή θυμαριού

Εκτέλεση

1.Την προηγούμενη μέρα του ψησίματος, ανακατέψτε σε ένα μπολ το βούτυρο, το ψιλοκομμένο δεντρολίβανο και το λιωμένο σκόρδο. Χαλαρώστε το δέρμα στη μεριά του λαιμού του πουλερικού, πιέστε τα δύο τρίτα του αρωματισμένου βουτύρου ανάμεσα στο δέρμα και τη σάρκα της γαλοπούλας και κάντε μασάζ να πάει παντού. Χρησιμοποιήστε το υπόλοιπο βούτυρο για να καλύψετε το εξωτερικό του πουλερικού.

2.Τοποθετήστε μερικά κλωναράκια δεντρολίβανου μέσα στην κοιλότητα της γαλοπούλας.

3.Σε ένα μεγάλο ταψί, φτιάξτε ένα “κρεβατάκι” με ψιλοκομμένα καρότα, παστινάκι, φέτες κρεμμυδιού και τους μισούς βολβούς σκόρδου. Βάλτε τη γαλοπούλα να ξαπλώσει από πάνω, σκεπάστε την με αλουμινόχαρτο και βάλτε την στο ψυγείο.

4.Βγάλτε το ταψί με τη γαλοπούλα από το ψυγείο 1 ώρα πριν το ψήσιμο και προθερμάνετε τον φούρνο στους 220° C, στις αντιστάσεις ή με αέρα στους 200° C.

5.Ψήστε αρχικά για 30 λεπτά και στη συνέχεια χαμηλώστε τη θερμοκρασία του φούρνου στους 190° C, ή στους 170° C, αντίστοιχα. Αφαιρέστε το αλουμινόχαρτο και επιστρέψτε τη γαλοπούλα στον φούρνο συνεχίζοντας το ψήσιμο για 1 ώρα και 45 λεπτά έως 2 ώρες και 15 λεπτά, ανάλογα πάντα με το μέγεθος. Αλείφετέ την κάθε 30-45 λεπτά με τους ζωμούς του ταψιού και καλύψτε την χαλαρά με αλουμινόχαρτο προς το τέλος, αν η πέτσα σκουραίνει πολύ.

6.Η γαλοπούλα είναι έτοιμη, όταν με ένα θερμόμετρο την τρυπήσετε στο πιο παχύ σημείο του ποδιού η θερμοκρασία θα δείχνει 70° C και τα υγρά που θα τρέξουν θα είναι διαυγή. Ψήστε για λίγο περισσότερο αν οι ζωμοί που διαρρέουν είναι ροζ.

7.Βγάλτε τη γαλοπούλα σε μια πιατέλα ή σανίδα κοπής, σκεπάστε την με αλουμινόχαρτο και αφήστε την να ξεκουραστεί για τουλάχιστον 45 λεπτά προτού την κόψετε. Σερβίρετε με τους ψητούς βολβούς σκόρδου, τα ψητά καρότα και μερικά κλωναράκια φρέσκου δεντρολίβανου ή θυμαριού. Συνοδέψτε με ψητές πατάτες και μια σάλτσα που θα δέσετε με λίγο κορν φλάουρ, χρησιμοποιώντας τους ζωμούς του ταψιού, κρασί λευκό ή ξανθή μπύρα.

Συμβουλή

Σε περίπτωση που χρησιμοποιήσετε κατεψυγμένη γαλοπούλα, αφήστε την να ξεπαγώσει για 2,5 μέρες στη συντήρηση του ψυγείου σας ή για περίπου 24 ώρες σε (δροσερή) θερμοκρασία δωματίου.

