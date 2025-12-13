Scacciata, το φτωχικό γεμιστό ψωμί των αγροτών της Σικελίας

Το γεμιστό αυτό ψωμάκι προετοιμαζόταν σε όλη τη Σικελία κατά τους χειμερινούς μήνες και ειδικά κατά τη διάρκεια των χριστουγεννιάτικων διακοπών, με ένα μέρος της ζύμης από την παρασκευή του ψωμιού στον ξυλόφουρνο. Γεμιζόταν με περισσεύματα φαγητού ή εποχιακά λαχανικά (ότι υπήρχε), παρθένο ελαιόλαδο και τυρί, που ήταν πάντα διαθέσιμο χάρη στα πρόβατα των αγροκτημάτων. Μόλις το ψωμί πλάθονταν και φουρνιζόταν, η τελευταία θερμότητα του φούρνου χρησιμοποιούνταν για να μαγειρευτούν αργά αυτά τα πεντανόστιμα ψωμάκια, σαν πιτούλες.

Στην παρακάτω συνταγή η γέμιση αποτελείται από σάλτσα ντομάτας, τηγανητές μελιτζάνες και μίγμα φρέσκιας μοτσαρέλας και ξερής μυζήθρας ή φρέσκου ανθότυρου με πεκορίνο.

Υλικά για τη Συνταγή

(Για μια πίτα 30 Χ 40 εκ., ή δύο ταψιά διαμέτρου 26 εκ.)

Για το ζυμάρι

1 κιλό αλεύρι σκληρό για ψωμί

20 ml ελαιόλαδο

650 ml νερό χλιαρό (μπορεί να πάρει περισσότερο, ανάλογα με το αλεύρι)

25 γραμμάρια αλάτι

7 γραμμάρια ξηρή μαγιά στιγμής

1 κουταλάκι του γλυκού ζάχαρη (προαιρετικά, για την ενεργοποίηση της μαγιάς)

Για τη γέμιση

3 μεγάλες μελιτζάνες

Αλάτι κατά βούληση

Σπορέλαιο για το τηγάνισμα

400 γραμμάρια σάλτσα ντομάτας πασάτα

1 κουταλάκι του γλυκού ζάχαρη, για την ξινίλα της ντομάτας

Ελαιόλαδο

Βασιλικός φρέσκος

250 γραμμάρια φρέσκια μοτσαρέλα

Μυζήθρα ξερή, τριμμένη (κατά βούληση)

Εκτέλεση

1.Σε ένα μπολ βάλτε το αλεύρι, κάντε μια λακκούβα στο κέντρο του, προσθέστε λίγο χλιαρό νερό και τη μαγιά και ανακατέψτε να διαλυθεί. Προσθέστε τη ζάχαρη, το λάδι, λίγο ακόμα νερό, ανακατέψτε και ολοκληρώστε με το αλάτι και την τελευταία δόση νερού. Δουλέψτε τη ζύμη με τα χέρια σας, σκεπάστε την και αφήστε την να ξεκουραστεί για δέκα λεπτά.

2.Ζυμώστε με μίξερ ή με τα χέρια σας, μέχρι να έχετε μια ζύμη ελαστική και ομοιόμορφη, για περίπου 7-10 λεπτά. Πλάστε την σε μια μπάλα και τοποθετήστε την σε ένα ζεστό μέρος για να φουσκώσει μέχρι να διπλασιαστεί σε όγκο. Αυτό μπορεί να διαρκέσει 2 με 2,5 ώρες, αλλά εξαρτάται και από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος.

3.Στο μεταξύ καθαρίστε τις μελιτζάνες, κόψτε τες σε φέτες πάχους 1,2 εκατοστού και τοποθετήστε τες σε ένα πιάτο, πασπαλίζοντας λίγο αλάτι ανάμεσα σε κάθε στρώση ή αλατίστε τις και βάλτε τις σε ένα τρυπητό. Αφήστε τις να ξεπικρίσουν για τουλάχιστον 30 λεπτά, έπειτα ξεπλύντε τις για να φύγει το περιττό αλάτι και στεγνώστε ταμποναριστά με χαρτί κουζίνας. Στη συνέχεια τηγανίστε τις σε άφθονο σπορέλαιο μέχρι να ροδίσουν. Τοποθετήστε τις σε χαρτί κουζίνας για να απορροφήσει το περιττό λάδι.

4. Για τη σάλτσα ντομάτας, ρίξτε την σε μια κατσαρόλα, μαγειρέψτε για περίπου 20 λεπτά σε μέτρια φωτιά και αφήστε την να σιγοβράσει. Αλατίστε την και προσθέστε και ένα κουταλάκι του γλυκού ζάχαρη. Σβήστε τη φωτιά, βάλτε το ελαιόλαδο και τον βασιλικό, ανακατέψτε και αφήστε στην άκρη.

5.Μόλις η ζύμη διπλασιαστεί σε όγκο, χωρίστε την στη μέση, χωρίς να την ξεφουσκώσετε πολύ. Ανοίξτε τη μισή ζύμη με έναν πλάστη, σε πάχος όχι μεγαλύτερο από ½ εκατοστό, και λαδώστε ένα ταψί με λίγο λάδι. Καλύψτε το με το ένα φύλλο ζύμης. Τοποθετήστε τις μελιτζάνες πάνω από τη ζύμη, απλώστε την μαγειρεμένη σάλτσα ντομάτας, τη μοτσαρέλα, λίγη ξερή μυζήθρα και μερικά φύλλα βασιλικού. Ανοίξτε ένα άλλο φύλλο ζύμης, επίσης λεπτό, και καλύψτε ολόκληρη τη γέμιση. Κόψτε τις άκρες ώστε να εφαρμόζουν τέλεια και σφραγίστε τα πλαϊνά διπλώνοντας την άκρη των φύλλων προς τα μέσα.

6.Κάντε μια μικρή τρύπα στο κέντρο της πίτας για να βγαίνει ο ατμός και αλείψετε ολόκληρη την επιφάνεια με ελαιόλαδο.

7.Ψήστε την σε προθερμασμένο φούρνο στους 200ο C με αέρα για 30 λεπτά. Μόλις ροδίσει η scacciata εξωτερικά, μειώστε τη θερμοκρασία στους 180° C και συνεχίστε το ψήσιμο για άλλα 10 λεπτά. Βγάλτε την από τον φούρνο, σκεπάστε την με μια πετσέτα και αφήστε την να ξεκουραστεί για τουλάχιστον 45 λεπτά. Η ξεκούραση είναι πολύ σημαντική, καθώς η πίτα πρέπει να σφίξει πριν την κόψετε σε φέτες.

