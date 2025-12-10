search
CUCINA POVERA

Βάσω Κατσανικάκη

10.12.2025 06:35

Γαλακτομπούρεκο με σιρόπι από γλυκό του κουταλιού

10.12.2025 06:35
f9zghwyb-1920

Το παραδοσιακό ελληνικό γλύκισμα που κανένας δεν μπορεί να αντισταθεί, με στρώσεις από τραγανά βουτυρένια φύλλα κρούστας που αγκαλιάζουν μια αφράτη κρέμα βανίλιας και περιχύνονται με αρωματικό σιρόπι εσπεριδοειδών.

Για το σιρόπι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σπιτικό γλυκό του κουταλιού λεμόνι, πορτοκάλι, ακόμα και κουμ κουάτ για ένα πρωτότυπο αποτέλεσμα.

Υλικά για τη Συνταγή

Για την κρέμα

1 ½ λίτρο γάλα φρέσκο, πλήρες

115 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική

2 βανιλίνες ή 1 λοβό βανίλιας, χαραγμένο και κομμένο στη μέση

180 γραμμάρια σιμιγδάλι ψιλό

4 αυγά, ελαφρά χτυπημένα

150 γραμμάρια βούτυρο, λιωμένο

1 πακέτο φύλλα κρούστας για γλυκά (θα χρειαστούμε 15-16 φύλλα)

Για το σιρόπι

230 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική

2 κουταλιές της σούπας γλυκό του κουταλιού λεμόνι, ψιλοκομμένο ή πορτοκάλι ή κουμ κουάτ

1 φλιτζάνι νερό

Εκτέλεση

1.Ετοιμάστε την κρέμα. Βάλτε σε μια κατσαρόλα το γάλα, με τη ζάχαρη και τις βανιλίνες ή το λοβό βανίλιας και βράστε τα σε μέτρια φωτιά. Αφαιρέστε το λοβό και ρίξτε βροχηδόν το σιμιγδάλι, ανακατεύοντας συνεχώς. Προσθέστε και τα χτυπημένα αυγά, συνεχίζοντας το συνεχές ανακάτεμα. Χαμηλώστε τη φωτιά και αναδεύοντας συνεχώς βράστε την κρέμα για 20 περίπου λεπτά μέχρι να πήξει ελαφρώς. Αποσύρετε και αφήστε να κρυώσει με πλαστική μεμβράνη που θα εφάπτεται στην επιφάνεια της κρέμας.

2.Προθερμάνετε το φούρνο στους 180ο C και αλείψτε ένα ταψί 28 Χ 38 με λίγο λιωμένο βούτυρο. Στρώστε 9-10 φύλλα κρούστας σταυρωτά, αλείφοντάς τα με το βούτυρο. Αδειάστε μέσα την κρέμα που στο μεταξύ έχει κρυώσει λίγο. Γυρίστε τα φύλλα που περισσεύουν πάνω από την κρέμα, στρώστε από πάνω άλλα 6 φύλλα, σταυρωτά με βούτυρο, στο κάθε ένα και σπρώξτε τις άκρες τους μπήγοντάς τες με το πινέλο στα πλαϊνά του ταψιού.

3.Χαράξτε επιφανειακά με κοφτερό μαχαίρι το φύλλο σε ρόμβους ή τετράγωνα και ψήστε για 50 λεπτά περίπου ή μέχρι να χρυσίσει όμορφα το φύλλο.

4.Ετοιμάστε το σιρόπι. Βάλτε σε ένα κατσαρολάκι όλα τα υλικά και φέρτε τα σε βρασμό. Μόλις κοχλάσει, χαμηλώστε τη φωτιά και σιγοβράστε για 10 λεπτά, ανακατεύοντας ώστε να λιώσει η ζάχαρη και να έχετε ένα παχύρρευστο σιρόπι. Αφήστε το να κρυώσει.

5.Περιχύστε το καυτό γαλακτομπούρεκο, όπως το βγάλετε από το φούρνο με το κρύο σιρόπι και αφήστε το να το τραβήξει και να το απορροφήσει. Σερβίρετε ζεστό ή σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.

