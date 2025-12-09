search
CUCINA POVERA

Βάσω Κατσανικάκη

09.12.2025

Σπιτικό ρολό κοτόπουλο, σαν μωσαϊκό, με διπλή χρήση

09.12.2025 06:24
rolo_kotopoulo_kentriki

Ένα ασυνήθιστο ρολό κοτόπουλου, νόστιμο και μοναδικό στην εμφάνιση, σαν μωσαϊκό, που ετοιμάζεται εύκολα από την προηγούμενη μέρα και έχει διπλή χρήση.

Από τη μια, σαν εντυπωσιακό κρύο ορεκτικό μπορεί να στολίσει το γιορτινό τραπέζι και να ενθουσιάσει τους καλεσμένους σας και από την άλλη μπορεί να κοπεί σε όμορφες φέτες και να σερβιριστεί ως αλλαντικό, για τα καθημερινά σάντουιτς και σνακ.

Υλικά για τη Συνταγή

750 γραμμάρια φιλέτο στήθος κοτόπουλο, κομμένο σε κύβους

3 σκελίδες σκόρδο, πολτοποιημένες

1 ½ κουταλάκι του γλυκού αλάτι

Λίγο πιπέρι, φρεσκοτριμμένο

1 κουταλιά της σούπας πάπρικα καπνιστή

1 κουταλάκι του γλυκού μίγμα βοτάνων για κοτόπουλο ή ότι άλλο επιθυμείτε

20 γραμμάρια ζελατίνη σκόνη

Εκτέλεση

1. Αρχικά, στεγνώστε το φιλέτο κοτόπουλου ταμποναριστά με απορροφητικό χαρτί κουζίνας και κόψτε το σε κύβους.

2. Βάλτε το σε ένα μπολ, προσθέστε το πολτοποιημένο σκόρδο, το αλατοπίπερο, την πάπρικα και το μίγμα βοτάνων. Πασπαλίστε με την σκόνη ζελατίνης και ανακατέψτε καλά να ενσωματωθούν τα μπαχαρικά και η σκόνη καλά. Μπορείτε να αφήσετε το μίγμα στο ψυγείο να μαριναριστεί για 30 λεπτά περίπου ή να συνεχίσετε κανονικά την προετοιμασία.

3. Απλώστε το μίγμα σε μια σακούλα ψησίματος, τυλίξτε το σφικτά σε ρολό απελευθερώνοντας και τον αέρα και δέστε την σακούλα σφικτά, δημιουργώντας έτσι μια ομοιόμορφη και κομψή “καραμέλα” κοτόπουλου. Αν θέλετε να σιγουρευτείτε πως δεν θα τρυπήσει η σακούλα κατά το ψήσιμο, τυλίξτε με μια δεύτερη στρώση.

4. Τοποθετήστε το ρολό σε ένα μικρό ταψάκι που να το χωράει ακριβώς.

5. Ψήστε σε καλά προθερμασμένο φούρνο στους 180ο C για 50 λεπτά.

6. Αφήστε το ρολό κοτόπουλου να κρυώσει εντελώς στη σακούλα ψησίματος σε θερμοκρασία δωματίου και στη συνέχεια βάλτε το στο ψυγείο για 6 ώρες ή καλύτερα για όλο το βράδυ.

7. Μόλις παγώσει καλά, αφαιρέστε το από τη σακούλα, κόψτε το σε φέτες και είναι έτοιμο για σερβίρισμα.

