Κρέπες φούρνου γεμιστές με κολοκυθάκια και τυριά

Μια εύκολη και απλή συνταγή για ένα χορταστικό αλλά παράλληλα ελαφρύ πιάτο που μπορεί να ετοιμαστεί και εκ των προτέρων και να παρουσιαστεί σε μια σημαντική περίσταση, όπως ένα γιορτινό γεύμα.

Παρασκευάζεται με τη βασική συνταγή για κρέπες, οι οποίες γεμίζονται με ένα μίγμα από σοταρισμένα κολοκυθάκια και τυριά και γκαρατινάρονται υπέροχα στο φούρνο και είναι σίγουρο ότι θα κερδίσει τις καρδιές μικρών και μεγάλων.

Υλικά για τη Συνταγή

Για τις κρέπες (15 περίπου)

1 φλιτζάνι αλεύρι γ.ο.χ., κοσκινισμένο

1/8 κουταλάκι του γλυκού αλάτι

2 αυγά, χτυπημένα ελαφρά

1 κουταλιά της σούπας μπράντυ (προαιρετικά)

1 ¼ φλιτζανιού γάλα, χλιαρό

2 κουταλιές της σούπας βούτυρο, λιωμένο

Για τη γέμιση

650 γραμμάρια κολοκυθάκια

3 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο

2/3 φλιτζανιού τυρί πεκορίνο ή ρομάνο, τριμμένο

2/3 φλιτζανιού τυρί γραβιέρα ή έμενταλ, τριμμένο

2/3 φλιτζανιού κρέμα γάλακτος, πλήρης

Αλατοπίπερο κατά βούληση

Λίγο άνηθο, ψιλοκομμένο

3 κουταλιές της σούπας κεφαλοτύρι ή παρμεζάνα για το πασπάλισμα

Εκτέλεση

1.Ετοιμάστε αρχικά τα κολοκυθάκια. Τρίψτε στη χοντρή μεριά του τρίφτη ή κόψτε πολύ λεπτές φέτες τα κολοκύθια με ένα μαντολίνο, αλατίστε τα ελαφρά και τοποθετήστε τα σε ένα σουρωτήρι για 1 ώρα περίπου, να αποβάλλουν τα υγρά τους. Στίψτε τα απαλά με τα χέρια σας για να στραγγίσετε τους επιπλέον χυμούς.

2.Στο μεταξύ ετοιμάστε και το μίγμα για τις κρέπες. Βάλτε σε ένα μπολ το γάλα, τα χτυπημένα αυγά, το αλάτι και το μπράντυ, αν χρησιμοποιήσετε και ανακατέψτε τα καλά με έναν αυγοδάρτη. Προσθέστε σταδιακά το κοσκινισμένο αλεύρι και τέλος χτυπήστε με το σύρμα και το λιωμένο βούτυρο μέχρι να ενσωματωθούν καλά τα υλικά και ο χυλός δεν έχει σβώλους. Περάστε το από ψιλή σίτα σε περίπτωση που δεν είναι ομοιόμορφο και σβωλιάζει. Αφήστε το μίγμα να ξεκουραστεί για περίπου 1 ώρα.

3.Αλείψτε με λίγο λάδι ή βούτυρο ένα αντικολλητικό τηγάνι, βάλτε μια κουτάλα από το μίγμα και ψήστε μία – μία τις κρέπες για 2 λεπτά περίπου και από τις δυο πλευρές μέχρι να χρυσίσουν.

4.Ζεστάνετε το ελαιόλαδο στο ίδιο τηγάνι που ετοιμάσατε τις κρέπες και σοτάρετε τα κολοκυθάκια, ανακατεύοντας συνεχώς, μέχρι να μαλακώσουν. Αποσύρετε από τη φωτιά, κρυώστε το ελαφρά, ρίξτε τα τυριά, αλατοπιπερώστε το μίγμα (με προσοχή στο αλάτι) και προσθέστε μια μικρή ποσότητα (το 1/3) από την κρέμα γάλακτος. Ανακατέψτε καλά.

5.Βάλτε 2 κουταλιές της σούπας από τη γέμιση σε κάθε κρέπα και διπλώστε τις άκρες προς τα μέσα και τυλίξτε σε ρολό. Κάντε την ίδια διαδικασία και με τις υπόλοιπες.

6.Στρώστε τις σε ένα πυρέξ ή κεραμικό ταψί που έχετε βουτυρώσει ελαφρά, αλείψτε τις από πάνω με την υπόλοιπη κρέμα γάλακτος και πασπαλίστε με την τριμμένη παρμεζάνα.

7.Ψήστε σε καλά προθερμασμένο φούρνο στους 200ο C για 30-45 λεπτά ή μέχρι να ροδίσουν όμορφα εξωτερικά.

Συμβουλή

Μπορείτε να αντικαταστήσετε τα κολοκυθάκια με πράσα, το λευκό τους μέρος μόνο, ροδίζοντάς τα κι αυτά μέχρι να αποβάλουν τα υγρά τους. Επίσης μπορείτε να συμπληρώσετε τη γέμιση με ψιλοκομμένο ζαμπόν και να αντικαταστήσετε τον άνηθο με ψιλοκομμένο μαϊντανό.

