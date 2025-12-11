Ρολό φουρνιστής ομελέτας, με κολοκύθα και κουρκουμά

Ένα πεντανόστιμο ρολό με την πλούσια διατροφική αξία, τις βιταμίνες και τις αντιοξειδωτικές ιδιότητες της κίτρινης κολοκύθας και του κουρκουμά.

Μπορεί να σερβιριστεί στο γιορτινό μπουφέ, σαν ορεκτικό, ή ακόμα και σνακ για τα παιδιά στο σχολείο και είναι σίγουρο ότι θα το εκτιμήσουν μικροί και μεγάλοι ουρανίσκοι.

Υλικά για τη Συνταγή

200 γραμμάρια κολοκύθα, κίτρινη ή πορτοκαλί

5 αυγά

150 γραμμάρια φρέσκο τυρί κρέμα

100 γραμμάρια ζαμπόν ή γαλοπούλα, σε λεπτές φέτες

60 γραμμάρια παρμεζάνα, τριμμένη

1 κουταλιά της σούπας κουρκουμά σε σκόνη

Αλατοπίπερο κατά βούληση

Εκτέλεση

1. Αρχικά καθαρίστε καλά την κολοκύθα από το σκληρό περίβλημα και αφαιρέστε το εσωτερικό τμήμα με τους σπόρους, κόψτε την, τρίψτε την στη μεσαία μεριά του τρίφτη και βάλτε την σε ένα μεγάλο μπολ.

2. Προσθέστε τα αυγά, τη σκόνη κουρκουμά και το αλατοπίπερο που επιθυμείτε και ανακατέψτε καλά μέχρι να έχετε ένα ομοιογενές μίγμα.

3. Καλύψτε ένα ταψί ή πυρέξ (20 Χ 30) με λαδόκολλα, ρίξτε το περιεχόμενο του μπολ και ισιώστε καλά την επιφάνειά του.

4. Ψήστε σε καλά προθερμασμένο φούρνο στους 180ο C στις αντιστάσεις ή στους 170ο C στον αέρα, για 15 λεπτά.

5. Μόλις είναι έτοιμη η ομελέτα, βγάλτε την από το φούρνο, αφήστε τη να κρυώσει και αφαιρέστε προσεκτικά τη λαδόκολλα.

6. Τοποθετήστε την ομελέτα πάνω στο χαρτί ψησίματος ξανά, για να μπορέσετε να την τυλίξετε, απλώστε το τυρί κρέμα και τις φέτες αλλαντικού και ρολάρετέ την, κυλώντας την απαλά, για να μην σπάσει.

7. Στρίψτε τις άκρες σαν καραμέλα για να κλείσει και βάλτε την στο ψυγείο για 1 ώρα περίπου. Ύστερα από αυτό το διάστημα, αφαιρέστε το χαρτί, κόψτε σε φέτες το ρολό και σερβίρετε.

