search
ΠΕΜΠΤΗ 11.12.2025 07:07
search
MENU CLOSE
CUCINA POVERA

Βάσω Κατσανικάκη ΒΑΣΩ ΚΑΤΣΑΝΙΚΑΚΗ

11.12.2025 06:22

Ρολό φουρνιστής ομελέτας, με κολοκύθα και κουρκουμά

11.12.2025 06:22
rolo_omeleras

Ένα πεντανόστιμο ρολό με την πλούσια διατροφική αξία, τις βιταμίνες και τις αντιοξειδωτικές ιδιότητες της κίτρινης κολοκύθας και του κουρκουμά.

Μπορεί να σερβιριστεί στο γιορτινό μπουφέ, σαν ορεκτικό, ή ακόμα και σνακ για τα παιδιά στο σχολείο και είναι σίγουρο ότι θα το εκτιμήσουν μικροί και μεγάλοι ουρανίσκοι.

Υλικά για τη Συνταγή

200 γραμμάρια κολοκύθα, κίτρινη ή πορτοκαλί

5 αυγά

150 γραμμάρια φρέσκο τυρί κρέμα

100 γραμμάρια ζαμπόν ή γαλοπούλα, σε λεπτές φέτες

60 γραμμάρια παρμεζάνα, τριμμένη

1 κουταλιά της σούπας κουρκουμά σε σκόνη

Αλατοπίπερο κατά βούληση

Εκτέλεση

1. Αρχικά καθαρίστε καλά την κολοκύθα από το σκληρό περίβλημα και αφαιρέστε το εσωτερικό τμήμα με τους σπόρους, κόψτε την, τρίψτε την στη μεσαία μεριά του τρίφτη και βάλτε την σε ένα μεγάλο μπολ.

2. Προσθέστε τα αυγά, τη σκόνη κουρκουμά και το αλατοπίπερο που επιθυμείτε και ανακατέψτε καλά μέχρι να έχετε ένα ομοιογενές μίγμα.

3. Καλύψτε ένα ταψί ή πυρέξ (20 Χ 30) με λαδόκολλα, ρίξτε το περιεχόμενο του μπολ και ισιώστε καλά την επιφάνειά του.

4. Ψήστε σε καλά προθερμασμένο φούρνο στους 180ο C στις αντιστάσεις ή στους 170ο C στον αέρα, για 15 λεπτά.

5. Μόλις είναι έτοιμη η ομελέτα, βγάλτε την από το φούρνο, αφήστε τη να κρυώσει και αφαιρέστε προσεκτικά τη λαδόκολλα.

6. Τοποθετήστε την ομελέτα πάνω στο χαρτί ψησίματος ξανά, για να μπορέσετε να την τυλίξετε, απλώστε το τυρί κρέμα και τις φέτες αλλαντικού και ρολάρετέ την, κυλώντας την απαλά, για να μην σπάσει.

7. Στρίψτε τις άκρες σαν καραμέλα για να κλείσει και βάλτε την στο ψυγείο για 1 ώρα περίπου. Ύστερα από αυτό το διάστημα, αφαιρέστε το χαρτί, κόψτε σε φέτες το ρολό και σερβίρετε.

Διαβάστε επίσης:

Γαλακτομπούρεκο με σιρόπι από γλυκό του κουταλιού

Σπιτικό ρολό κοτόπουλο, σαν μωσαϊκό, με διπλή χρήση

Κρέπες φούρνου γεμιστές με κολοκυθάκια και τυριά

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
asthenoforo-new (2)
ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Νεκρός 38χρονος από τροχαίο στη Βουλιαγμένης – Η μηχανή του συγκρούστηκε με αυτοκίνητο

syriza ko famellos
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΣΥΡΙΖΑ: Χωρίς δράματα κι εντάσεις η κοινοβουλευτική ομάδα – Καμία αναφορά στον Τσίπρα

PODCAST LOYPI SITE 11.12
PODCASTS

Podcast – Υρώ Λούπη: «Ο φασισμός και η πατριαρχία συνθλίβουν τον άνθρωπο κάθε φύλου»

trump zelenski oval grafeio 99- new
ΚΟΣΜΟΣ

Κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία: Το σχέδιο των ΗΠΑ και οι όροι Ζελένσκι για εκλογές – Η απάντηση του Κιέβου στον Τραμπ

xylouris-frapes
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Η ώρα του «Φραπέ» – Καταθέτει ο Ξυλούρης που ελέγχεται για επιδοτήσεις 2,5 εκατ. ευρώ  

Δείτε όλες τις ειδήσεις
agathokleous-new
LIFESTYLE

Προκόπης Αγαθοκλέους για τον ρόλο του Αγίου Παϊσίου: «Τον είδα στον ύπνο μου πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα» (Video)

erietta-kourkoulou
LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου: Ο πατέρας μου ήταν πολύ αυστηρός, πολλές φορές φοβόμουν να του πω τις σκέψεις μου

smaragda-karidi-new
LIFESTYLE

Σμαράγδα Καρύδη: «Δεν με ήθελαν στο Παρά Πέντε» - Για ποια πασίγνωστη ηθοποιό είχε γραφτεί ο ρόλος της «Ντάλιας» (Video)

agrotes
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γαλάζια ανταρσία για τις αγροτικές πληρωμές - Έξι βουλευτές ΝΔ καταγγέλλουν καταχρηστικούς αποκλεισμούς δικαιούχων

zante
ΕΛΛΑΔΑ

Στο ΔΙΚΕΠΑΖ το πίτμπουλ που τραυμάτισε θανάσιμα τον Λίο στη Ζάκυνθο: Παρακολουθείται από κτηνίατρο και εκπαιδευτή

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 11.12.2025 07:07
asthenoforo-new (2)
ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Νεκρός 38χρονος από τροχαίο στη Βουλιαγμένης – Η μηχανή του συγκρούστηκε με αυτοκίνητο

syriza ko famellos
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΣΥΡΙΖΑ: Χωρίς δράματα κι εντάσεις η κοινοβουλευτική ομάδα – Καμία αναφορά στον Τσίπρα

PODCAST LOYPI SITE 11.12
PODCASTS

Podcast – Υρώ Λούπη: «Ο φασισμός και η πατριαρχία συνθλίβουν τον άνθρωπο κάθε φύλου»

1 / 3