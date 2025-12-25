search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26.12.2025 19:16
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

25.12.2025 20:52

Θεσσαλονίκη: Απατεώνες άρπαξαν από 70χρονη λεία σχεδόν μισού εκατ. ευρώ – Υποκρίθηκαν τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ

25.12.2025 20:52
astynomia_new
Φωτογραφία αρχείου

Θύμα απάτης έπεσε μια γυναίκα 70 ετών στη Θεσσαλονίκη, που της άρπαξαν 450 λίρες Αγγλίας και κοσμήματα, με τη συνολική λεία των απατεώνων να αγγίζει το μισό εκατομμύριο ευρώ.

Η γυναίκα κατήγγειλε το περιστατικό στο Αστυνομικό Τμήμα Πυλαίας Χορτιάτη, λέγοντας ότι χθες το πρωί, άγνωστοι προσποιήθηκαν τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και την έπεισαν να αφήσει στην εξώπορτα του σπιτιού της χρυσαφικά και κοσμήματα, δήθεν για λόγους ασφαλείας.

Σύμφωνα με την κατάθεσή της, η ίδια άφησε 450 λίρες Αγγλίας, που αποτελούν υψηλής αξίας αποθεματικό χρυσού, καθώς και κοσμήματα αξίας άνω των 100.000 ευρώ. Οι δράστες απέσπασαν τη λεία και εξαφανίστηκαν.

Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε στη σύλληψη δύο ατόμων, τα οποία θεωρούνται ύποπτα για την υπόθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πυλαίας – Χορτιάτη, με τη συνδρομή της ΟΠΚΕ, πέρασαν χειροπέδες σε ανδρόγυνο 40 και 36 ετών αντίστοιχα, ενώ έχει ταυτοποιηθεί ακόμη ένας 25χρονος, ο οποίος αναζητείται. Και οι τρεις είναι Ρομά.

Οι έρευνες συνεχίζονται τόσο για τον εντοπισμό του 25χρονου όσο και για τα κλοπιμαία, που δεν έχουν βρεθεί.

Διαβάστε επίσης:

Συνελήφθη ο Άρης Μουγκοπέτρος για ενδοοικογενειακή απειλή

Περιστέρι: Επεισοδιακή καταδίωξη 12χρονου και 13χρονου που έκλεψαν μοτοσικλέτα

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Προς νέα κλιμάκωση κατευθύνονται οι αγρότες – Μέσα στις επόμενες μέρες οι αποφάσεις, εν μέσω οργής των πολιτών με την αστυνομία

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
vardousia-
ΕΛΛΑΔΑ

Βαρδούσια: Εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους οι τρεις ορειβάτες

turkey_libya_1
ΚΟΣΜΟΣ

Αεροπορική τραγωδία στην Τουρκία: Τα ερωτήματα για το μοιραίο Falcon 50 – Εμπλέκονται και ξένες μυστικές υπηρεσίες;

Banda-Entopica-123
ΕΛΛΑΔΑ

Σκοταδισμός στη Φλώρινα: Ο δήμαρχος διέκοψε συναυλία λόγω σλάβικων τραγουδιών – Απειλές κατά της Banda Entopica

Screenshot 2025-12-26 182621
ΚΟΣΜΟΣ

Χτύπημα των ΗΠΑ στη Νιγηρία: Τι επιδιώκει ο Τραμπ, γιατί η κυβέρνηση της χώρας λέει ότι το ενέκρινε

mougkopetros-2342
ΕΛΛΑΔΑ

Άρης Μουγκοπέτρος: Η εν διαστάσει σύζυγός του ζητούσε 700 ευρώ για να βλέπει τα παιδιά του, λέει συγγενής του

Δείτε όλες τις ειδήσεις
alkotest_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Μπορείς να αρνηθείς αλκοτέστ; - Τι προβλέπει ο ΚΟΚ

thodi-oikonomopoulos-new
LIFESTYLE

Έφη Θώδη κατά Νίκου Οικονομόπουλου: «Απαράδεκτος, θα τον παρακαλέσω να μην ξαναπεί αυτό το τραγούδι» (Video)

vitrina-ekptoseis
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χειμερινές εκπτώσεις: Πότε ξεκινούν και πόσο θα διαρκέσουν

Αντίστροφη μέτρηση για την εξαφάνιση των πολικών αρκούδων - Media
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Οι πολικές αρκούδες «ξαναγράφουν το DNA τους» για να επιβιώσουν από την υπερθέρμανση της Αρκτικής

liagkas-arnaoutoglou-new
LIFESTYLE

Γιώργος Λιάγκας για Μαρία Αντωνά: «Μεγάλωσαν τα παιδιά μου, δεν κρύβομαι πια» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26.12.2025 19:15
vardousia-
ΕΛΛΑΔΑ

Βαρδούσια: Εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους οι τρεις ορειβάτες

turkey_libya_1
ΚΟΣΜΟΣ

Αεροπορική τραγωδία στην Τουρκία: Τα ερωτήματα για το μοιραίο Falcon 50 – Εμπλέκονται και ξένες μυστικές υπηρεσίες;

Banda-Entopica-123
ΕΛΛΑΔΑ

Σκοταδισμός στη Φλώρινα: Ο δήμαρχος διέκοψε συναυλία λόγω σλάβικων τραγουδιών – Απειλές κατά της Banda Entopica

1 / 3