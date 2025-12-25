Σύλληψη Μουγκοπέτρου: Παραιτήθηκε ο δικηγόρος του μουσικού – Έλαβε panic button η σύζυγός του

Όπως έγινε γνωστό νωρίτερα, ο Άρης Μουγκοπέτρος συνελήφθη για ενδοοικογενειακή απειλή μετά από μήνυση της συζύγου του.

Ο μουσικός μετέβη σήμερα 25/12, για να υποβάλει μήνυση στο ΑΤ Τρίπολης για αρπαγή ανηλίκου, αλλά η μήνυση της συζύγου του είχε προηγηθεί, με αποτέλεσμα να συλληφθεί άμεσα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Μουγκοπέτρος πήγε στο σπίτι όπου βρισκόταν η σύζυγός του. Εκεί φαίνεται πως υπήρξε μία έντονη αντιπαράθεση με την σύζυγό του να πηγαίνει στο Α.Τ. Τρίπολης για να υποβάλει μήνηση εναντίον του.

Οι αστυνομικοί τον κάλεσαν στο τμήμα όπου αυτός φέρεται να πήγε προκειμένου να υποβάλει μήνυση για αρπαγή ανηλίκου, αλλά συνελήφθη.

Το ζευγάρι φέρεται να βρίσκεται αυτήν την περίοδο σε διάσταση.

«Από τότε που σταμάτησα να δουλεύω λόγω της αναπηρίας μου, έχει αλλάξει όλη οικογενειακή μας κατάσταση. Επειδή δεν μπορώ να φέρω χρήματα στην οικογένειά μου. Ο μόνος στόχος είναι να δω τα παιδιά μου. Είναι Χριστούγεννα, ήθελα να δω τα παιδιά μουΟ μόνος στόχος είναι να δω τα παιδιά μου. Είναι Χριστούγεννα, ήθελα να δω τα παιδιά μου», είπε ο ίδιος σε ένα πρώτο σχόλιό του στο MEGA.

Η σύζυγός του έλαβε και panic button, ενώ ο Μουγκοπέτρος αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

Παραιτήθηκε ο δικηγόρος του Μουγκοπέτρου

Ενα άλλο στοιχείο που έρχεται στο φως της δημοσιότητας, είναι ότι μία ημέρα πριν, ο δικηγόρος που χειριζόταν τις δικαστικές υποθέσεις του μετά το ατύχημα στο οποίο έχασε τα δύο του δάχτυλα, παραιτήθηκε από εκπρόσωπός του.

Χθες, 24/12 με επιστολή του ο Κωνσταντίνος Αλ. Παπαναστασίου, έκανε γνωστή την απόφασή του, χωρίς να εξηγεί τους λόγους.

Η ανακοίνωση:

«Με το παρόν θα ήθελα να γνωστοποιήσω την ολοκλήρωση της συνεργασίας μου με τον εντολέα μου, Αριστείδη Μουγκοπέτρο, ως προς τις ποινικές του υποθέσεις, οι οποίες είναι απότοκο του τραυματισμού του τον Απρίλιο του 2025, τον χειρισμό των οποίων είχα αναλάβει έκτοτε έως και σήμερα.

Η απόφαση αυτή ελήφθη κατόπιν ώριμης σκέψης και κατόπιν διαπίστωσης αγεφύρωτων διαφορών ως προς τον τρόπο χειρισμού και τη στρατηγική των υποθέσεων αυτών, οι οποίες κατέστησαν πλέον αδύνατη τη συνέχιση της συνεργασίας σε πλαίσιο αμοιβαίας εμπιστοσύνης και σύμπλευσης.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεργασίας μας άσκησα τα καθήκοντά μου με επαγγελματισμό, συνέπεια και πλήρη αφοσίωση στην υπεράσπιση των συμφερόντων των εντολέα μου, σεβόμενος τόσο το δικηγορικό λειτουργήμα όσο και τις αρχές που το διέπουν.

Με την παρούσα ανακοινώνω διευκρινίζεται ότι η διακοπή της συνεργασίας μας δεν συνοδεύεται από οποιαδήποτε περαιτέρω δήλωση επί της ουσίας των υποθέσεων.

Αναγνωρίζοντας τον χρόνο και την προσπάθεια που αφιερώθηκαν στον χειρισμό των υποθέσεων του κου. Μουγκοπέτρου, του εύχομαι ειλικρινά τα καλύτερα για το μέλλον και κάθε επιτυχία στην περαιτέρω πορεία του, δικαστική και ιατρική, και επ’ ευκαιρία των ημερών, καλά Χριστούγεννα με υγεία σε όλους.

Με εκτίμηση,

Κωνσταντίνος Αλεξ. Παπαναστασίου».

Διαβάστε επίσης:

Χαλάνδρι: Σε κρίσιμη κατάσταση διανομέας μετά από τροχαίο ανήμερα των Χριστουγέννων

Σέρρες: Άκαρπες οι έρευνες για τον εντοπισμό του διοικητή του Πυροσβεστικού Σώματος στα Πορόια

Θεσσαλονίκη: Απατεώνες άρπαξαν από 70χρονη λεία σχεδόν μισού εκατ. ευρώ – Υποκρίθηκαν τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ