Άγιος Δημήτριος: Άνοιξε η γη και… «κατάπιε» απορριμματοφόρο – Για ευθύνη της ΕΥΔΑΠ κάνει λόγο ο δήμαρχος

Ένα απορριμματοφόρο του δήμου Αγίου Δημητρίου εγκλωβίστηκε σε λακκούβα στην οδό Λιδωρικίου νωρίτερα σήμερα, Δευτέρα 17/11, με τον δήμαρχο, Στέλιο Μαμαλάκη, να ρίχνει ευθύνες στην ΕΥΔΑΠ.

Όπως αναφέρει στη σχετική ανάρτησή του, το απορριμματοφόρο εκτελούσε εργασίες καθαριότητας, όταν, λόγω εκτεταμένης διαρροής, υποχώρησε το οδόστρωμα, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί στο σημείο.

«Δεν θα ανεχτούμε άλλες καθυστερήσεις ή πρόχειρες επιδιορθώσεις», τονίζει, μεταξύ άλλων, ο κ. Μαμαλάκης, παραθέτοντας σειρά φωτογραφιών από το συμβάν.

Όλη η ανάρτηση του δημάρχου του Αγίου Δημητρίου

«Σήμερα το μεσημέρι σημειώθηκε νέα σοβαρή βλάβη στο δίκτυο της ΕΥΔΑΠ, στην οδό Λιδωρικίου 22. Η εκτεταμένη διαρροή προκάλεσε καθίζηση του οδοστρώματος, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί απορριμματοφόρο του Δήμου που εκτελούσε εργασίες καθαριότητας.

Ευτυχώς, οι εργαζόμενοί μας είναι όλοι καλά, ωστόσο το περιστατικό ανέδειξε, για ακόμη μία φορά, την επικίνδυνη κατάσταση που επικρατεί στο σημείο.

Η συγκεκριμένη περιοχή αντιμετωπίζει επαναλαμβανόμενες διαρροές και βλάβες, με τους κατοίκους να υφίστανται συνεχείς διακοπές νερού και σοβαρή ταλαιπωρία. Σήμερα η γειτονιά έμεινε ξανά χωρίς νερό, γεγονός απαράδεκτο για την καθημερινότητα των δημοτών.

Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου προχωρά σε επίσημη διαμαρτυρία προς την ΕΥΔΑΠ και ζητά:

Άμεση και πλήρη αποκατάσταση της βλάβης και του οδοστρώματος.

Τεχνική αναφορά για τα αίτια της διαρροής και της καθίζησης, ώστε να αποδοθούν ευθύνες και να ληφθούν ουσιαστικά μέτρα.

Κάλυψη κάθε ζημιάς στη δημοτική περιουσία, καθώς το συμβάν οφείλεται σε δυσλειτουργία του δικτύου.

Μόνιμη λύση στα διαρκή προβλήματα της περιοχής, που εδώ και καιρό ταλαιπωρούν τους κατοίκους.

Ως Δημοτική Αρχή, δεν θα ανεχτούμε άλλες καθυστερήσεις ή πρόχειρες επιδιορθώσεις. Η ασφάλεια των εργαζομένων μας, η καθημερινότητα των πολιτών και η προστασία της δημοτικής περιουσίας είναι αδιαπραγμάτευτες», ανέφερε στη σχετική ανάρτησή του ο δήμαρχος Αγίου Δημητρίου.

