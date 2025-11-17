Βίντεο – ντοκουμέντο: Η στιγμή που άγνωστοι «γαζώνουν» με σφαίρες το σπίτι επιχειρηματία στη Ρόδο

Ένα βίντεο – ντοκουμέντο, μέσα από το σπίτι του επιχειρηματία στη Ρόδο, όπου καταγράφεται η στιγμή που άγνωστοι πυροβολούν 14 φορές, έφερε στο φως της δημοσιότητας το rodiaki.gr.

Στο βίντεο ακούγεται ο εκκωφαντικός θόρυβος από τους πυροβολισμούς που έριξαν οι άγνωστοι δράστες, ενώ ο επιχειρηματίας και η οικογένειά του βρίσκονταν εντός της οικίας.

Σε εξέλιξη οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών

Την ίδια ώρα, οι έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη ή των δραστών της επίθεσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τους αστυνομικούς να αναλύουν το υλικό από κάμερες ασφαλείας, τόσο από την οικία του επιχειρηματία, όσο και από την ευρύτερη περιοχή.

Μάλιστα, κατά το σχετικό ρεπορτάζ, οι έρευνες επεκτείνονται και στις ημέρες πριν το περιστατικό, προκειμένου να διαπιστωθεί αν ο δράστης ή δράστες είχαν επισκεφθεί ξανά το σημείο.

Διαβάστε επίσης:

Σεισμός 4,6 Ρίχτερ στα ανοιχτά της Σκύρου, αισθητός και στην Αττική

Σοβαρό τροχαίο στη Λάρισα – Εγκλωβίστηκαν σε ΙΧ ένας πατέρας με τα δύο παιδιά του (Photos)

Ηράκλειο: Αιματηρή συμπλοκή μεταξύ νεαρών – Στο νοσοκομείο ένας τραυματίας