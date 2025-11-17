Σεισμός 4,6 Ρίχτερ στα ανοιχτά της Σκύρου, αισθητός και στην Αττική

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,6 βαθμών της κλίμακας Ρίxτερ σημειώθηκε λίγο μετά τις 11 το βράδυ της Δευτέρας (17/11) στα ανοιχτά της Σκύρου.

Σύμφωνα με την Αναθεωρημένη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου το επίκεντρο της δόνησης εντοπίστηκε 32 χλμ δυτικά βορειοδυτικά της Σκύρου και το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 16,6 χλμ.

Η δόνηση έγινε αισθητή και στην Αττική.

