ΕΛΛΑΔΑ

17.11.2025 23:10

Σεισμός 4,6 Ρίχτερ στα ανοιχτά της Σκύρου, αισθητός και στην Αττική

17.11.2025 23:10
seismso

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,6 βαθμών της κλίμακας Ρίxτερ σημειώθηκε λίγο μετά τις 11 το βράδυ της Δευτέρας (17/11) στα ανοιχτά της Σκύρου.

Σύμφωνα με την Αναθεωρημένη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου το επίκεντρο της δόνησης εντοπίστηκε 32 χλμ δυτικά βορειοδυτικά της Σκύρου και το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 16,6 χλμ.

Η δόνηση έγινε αισθητή και στην Αττική.

ΚΟΣΜΟΣ

Ο Νετανιάχου καταδίκασε την επίθεση σε παλαιστινιακή κοινότητα στη Δυτική Όχθη – «Οι ταραχές υποκινούνται από μια χούφτα εξτρεμιστές»

trump maduro venezuela
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ λέει ότι «κάποια στιγμή» θα μιλήσει με τον Μαδούρο – Το Τρίνινταντ και Τομπάγκο καλωσορίζει τις στρατιωτικές ασκήσεις με τις ΗΠΑ

hacker russia
ΚΟΣΜΟΣ

Δανία: Κυβερνοεπίθεση φιλορώσων σε πολιτικά κόμματα την παραμονή των δημοτικών εκλογών

rodos-epithesi
ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο – ντοκουμέντο: Η στιγμή που άγνωστοι «γαζώνουν» με σφαίρες το σπίτι επιχειρηματία στη Ρόδο

adonis-georgiadis-new
ΥΓΕΙΑ

Γεωργιάδης: Η έλλειψη νοσηλευτών το μεγαλύτερο πρόβλημα του ΕΣΥ – Δεν μπορούμε να κάνουμε θαύματα

toyrnas-new
LIFESTYLE

Κώστας Τουρνάς: «Είχα πει στον Οικονομόπουλο ότι θα πεθάνει επιτυχημένος τραγουδιστής» (Video)

syriopoulou
LIFESTYLE

Ευαγγελία Συριοπούλου: «Δεν κοιμάμαι το βράδυ, έχω πολύ μεγάλο άγχος και στεναχώρια»

bisbikou-gymnastiki
ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα με τις τηλεφωνικές απάτες: Ο προπονητής της αθλήτριας σε σοκ - «Ή έχει παρασυρθεί, ή έχει εξαπατηθεί»

kafeneio-new
ΕΛΛΑΔΑ

«Σκοτώνουν» τα καφενεία και τα παντοπωλεία στα μικρά χωριά: Σάλος με το νέο ΦΕΚ για σεμινάρια υγιεινής και υποχρεωτικό POS  

soi new
LIFESTYLE

Μελέτης Ηλίας: «Ο "Χαμπέας" και η "Λυδία" περίμεναν ότι θα κάνει τέτοια επιτυχία "Το Σόι Σου"» (Video)

