«Πόσα λεφτά θες;» – Ο ρόλος της αθλήτριας ενόργανης στο κύκλωμα με τις απάτες και οι διάλογοι που την «καίνε»

Περίπου 400.000 ευρώ βρέθηκαν στους τραπεζικούς λογαριασμούς της αθλήτριας ενόργανης, που εμπλέκεται στο κύκλωμα, που τα μέλη του εξαπατούσαν ανυποψίαστους πολίτες, παριστάνοντας τους εργαζόμενους στον ΔΕΔΔΗΕ.
Η αθλήτρια είχε εκπροσωπήσει τη την Ελλάδα στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 2004 και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνο το 2008.
Ο αδελφός της έχει ταυτοποιηθεί από θύματα. Η αθλήτρια φέρεται να τον βοηθούσε να ξεπλύνει μαύρο χρήμα. Σε διαλόγους που κατέγραψε ο κοριός της ΕΛ.ΑΣ. Η αθλήτρια και ο αδελφός της συνεννοούνται να του μεταφέρει χρηματικό ποσό.
Σε άλλους διαλόγους ο αδελφός της, την εμπλέκει σε οικονομικές δοσοληψίες.
Η αθλήτρια αρνείται κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή στο κύκλωμα. Για την εξάρθρωση του στήθηκαν ταυτόχρονες επιχειρήσεις σε Αττική και Κορινθία.
Πάνω από 400 αστυνομικοί έκαναν εφόδους στα αρχηγεία του κυκλώματος αλλά και σε σπίτια των δραστών.
