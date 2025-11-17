search
ΔΕΥΤΕΡΑ 17.11.2025 23:38
ΕΛΛΑΔΑ

17.11.2025 20:57

«Πόσα λεφτά θες;» – Ο ρόλος της αθλήτριας ενόργανης στο κύκλωμα με τις απάτες και οι διάλογοι που την «καίνε»

Περίπου 400.000 ευρώ βρέθηκαν στους τραπεζικούς λογαριασμούς της αθλήτριας ενόργανης, που εμπλέκεται στο κύκλωμα, που τα μέλη του εξαπατούσαν ανυποψίαστους πολίτες, παριστάνοντας τους εργαζόμενους στον ΔΕΔΔΗΕ.

Η αθλήτρια είχε εκπροσωπήσει τη την Ελλάδα στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 2004 και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνο το 2008.

Ο αδελφός της έχει ταυτοποιηθεί από θύματα. Η αθλήτρια φέρεται να τον βοηθούσε να ξεπλύνει μαύρο χρήμα. Σε διαλόγους που κατέγραψε ο κοριός της ΕΛ.ΑΣ. Η αθλήτρια και ο αδελφός της συνεννοούνται να του μεταφέρει χρηματικό ποσό

  • 37χρονη αθλήτρια: Έλα. Πόσα λεφτά θες;
  • Αδελφός αθλήτριας: Απλά άσε με να κάνω αυτό που θέλω αν γίνεται. 1,5 άμα έχεις.
  • 37χρονη αθλήτρια: Τα άφησα στο σπίτι. Να πάω να τα πάρω;
  • Αδελφός αθλήτριας: Είσαι μακριά;
  • 37χρονη αθλήτρια: Όχι.
  • Αδελφός αθλήτριας: Αν μπορείς. Να τα βάλεις.

Σε άλλους διαλόγους ο αδελφός της, την εμπλέκει σε οικονομικές δοσοληψίες. 

  • Αδελφός αθλήτριας: Να σε ρωτήσω, άμα δώσω στην αδελφή μου μετρητά μπορεί να μου βάλει από σένα, για να μην φαίνονται στην κάρτα μου ή όχι;
  • Μέλος οργάνωσης: Αν της δώσεις εσύ μετρητά ή εγώ;
  • Αδελφός αθλήτριας: Εγώ. Για σένα.
  • Μέλος οργάνωσης: Τι θες να πάρεις;
  • Αδελφός αθλήτριας: Όχι, πρέπει να τα βάλω στην κάρτα να έχω για να μην… απλά δεν μπορώ να τα βάλω εγώ γιατί είναι μαύρα.
  • Μέλος οργάνωσης: Δεν πρέπει να πάρεις απ’ την κάρτα;
  • Αδελφός αθλήτριας: Δεν θέλω να φαίνονται.

Η αθλήτρια αρνείται κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή στο κύκλωμα. Για την εξάρθρωση του στήθηκαν ταυτόχρονες επιχειρήσεις σε Αττική και Κορινθία.

Πάνω από 400 αστυνομικοί έκαναν εφόδους στα αρχηγεία του κυκλώματος αλλά και σε σπίτια των δραστών.

